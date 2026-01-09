ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 9. péntek
Mukics Dániel tûzoltó alezredes, az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság (OKF) szóvivõje a rendkívüli téli idõjárás miatt felállított operatív törzs délutáni sajtótájékoztatóján az OKF Mogyoródi úti épületénél 2026. január 7-én. Továbbra is csak egyetlen lezárt útszakasz van, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében, Gesztelynél, a település azonban más útvonalon megközelíthetõ - mondta a szóvivõ.
Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

Operatív törzs: ónos eső miatti riasztás esetén senki ne induljon útnak se járművel, se gyalog!

Infostart

Mukics Dániel azt kérte, hogy ahol ónos eső miatt van érvényben riasztás, senki ne induljon útnak se járművel, se gyalog, az elektromos vezetékek pedig a jég súlya alatt leszakadhatnak, ugyanígy a faágak is, fák is kidőlhetnek, e jég miatt pedig fák is kidőlhetnek a napokban.

Újabb havazás érkezik, elsősorban a Dunántúl déli felében erőteljes havazás indul, és egészen szombat délig fog esni, narancs és piros riasztás is érvényben van – hangzott el az operatív törzs pénteki ülését követően.

A következő napokban az ónos eső, illetve a hideg idő teszi majd próbára az országot, emiatt szintén riasztást rendelnek el.

Elzárt település és lezárt út nincs, lakosság mentésére sem került sor az elmúlt napon – említette a tájékoztatón Mukics Dániel katasztrófavédelmi szóvivő, alezredes. Fejér megyében több úton viszont hóátfúvással küzdöttek az autósok, illetve a közútkezelő.

Az elmúlt napon mintegy 4000 fogyasztási helyen volt áramszolgáltatási probléma, de jellemzően 2 és fél órán belül úrrá lettek rajta, Rózsafa volt emiatt különleges helyzetben, a településen 6 óráig nem volt áram 150 helyen; ha valahol ennél huzamosabb ideig probléma lesz, oda melegedőbuszokat fognak küldeni.

Péntek délelőtt 4 vármegye 6 településén nem volt áram, itt is a szolgáltató ígérte a probléma gyors elhárítását.

A csütörtöki eseményekre visszatérve Mukics Dániel elmondta, Bábolnán 1002 fogyasztó 4 órán át nem jutott ivóvízhez, de ezt is kezelték már.

Úgy látja, az emberek kicsit felbátorodtak amiatt, hogy pénteken nem esett a hó reggel, illetve csütörtökön elállt, emiatt is 43 százalékkal volt nagyobb a traumás esetek száma a kórházakban, mint ilyenkor szokott, kérte, hogy aki teheti, maradjon otthon.

A jégcsapok is extra veszélyt hordoznak most.

Ami a balesetek számát illeti, csaknem 200 volt az elmúlt 24 órában, 28 személyi sérülés történt, de halálos baleset nem volt.

Egyetlen iskolában van rendkívüli esemény: Ilken kétnapos szünetet rendelt el az igazgató, mert a fűtési rendszer megadta magát a télnek.

A vasúti hálózatban kisebb késések előfordulnak, Üllőn egy személyvonat áramszedője megsérült, a pécsi fővonalon pedig pótlóbuszok bevetésére volt szükség, buszok egyébként nem járnak be 5 településre az útviszonyok miatt, erről részletek az Útinformon olvashatók.

A síkosságmentesítést 81 munkagép végzi, e mentén Mukics Dániel azt kérte, hogy ahol ónos eső miatt van érvényben riasztás, senki ne induljon útnak se járművel, se gyalog, az elektromos vezetékek pedig a jég súlya alatt leszakadhatnak, ugyanígy a faágak is, fák is kidőlhetnek, e jég miatt pedig fák is kidőlhetnek a napokban.

Kérte még, hogy ha valaki útközben válik az ónos eső áldozatává, hagyja ott biztonságos helyen az autóját, és gyalog folytassa útját.

Fülöp Attila gondoskodásügyi államtitkár elmondta, a vörös kód érvényben van, az első napon 48 esetben azonnali elhelyezésre volt szükség, ami rekord. Szerinte az emberek törődése egymással jól látszik, kérte, hogy ez maradjon is így, használjanak az emberek mobiltelefont, ha bajban lévő embert látnak. Kiemelte, a leginkább elszigetelt területeken, falvakban, tanyavilágban vannak tanyagondnokok, 2060 település érintett ebben, 100 ezer magyar.

