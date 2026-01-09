Grönland körül egyre élesebb a helyzet, Donald Trump lépésekre készül

Az elnök a New York Times-nak adott, csütörtökön megjelent interjúban kifejtette, hogy tulajdonosi jogviszony olyan lehetőségeket ad, amelyeket egy bérleti szerződés, vagy egyezmény nem keletkeztet.

„A tulajdon olyan dolgokat és elemeket ad, amelyeket nem kap meg akkor, ha pusztán aláír egy dokumentumot” – fogalmazott Donald Trump.

J. D. Vance alelnök csütörtökön a Fehér Ház napi sajtótájékoztatóján úgy vélte, hogy az európai vezetőknek „komolyan kellene venniük az Egyesült Államok elnökét”.

„Amit kérünk európai barátainktól az az, hogy vegyék annak a földdarabnak a biztonságát komolyabban, mert,

ha nem teszik, akkor az Egyesült Államoknak kell valamit tennie ennek érdekében"

– fogalmazott az alelnök újságírók előtt, hozzátéve, hogy ennek formája az elnöktől függ, és megjegyezve, hogy az Egyesült Államok folytatja a diplomáciai tárgyalásokat az európaiakkal, és minden, a kérdésben érintett szereplővel.

Az Egyesült Államok számára egy 1951-ben aláírt szerződés nyújtott széles jogokat arra, hogy – Dánia és Grönland egyetértésével – katonai támaszpontokat működtessen a földterületen.

Dánia vezetői már sokszor elmondták: nem adják oda az Egyesült Államoknak Grönlandot, és visszautasítják az amerikai fenyegetéseket.