2026. január 9. péntek
Szoboszlai Dominik (j) és Mohamed Szalah, a Liverpool játékosai (b2) csapatuk edzésén Liverpoolban 2025. december 8-án. A Liverpool másnap az Internazionale ellen lép pályára a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának hatodik fordulójában.
Nyitókép: MTI/AP/Jon Super

Szoboszlai Dominik és Kerkez MIlos is kitett magáért a listavezető Arsenal ellen

Infostart / MTI

A Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal felálló, címvédő Liverpool FC gól nélküli döntetlent játszott az éllovas Arsenal vendégeként az angol labdarúgó-bajnokság 21. fordulójának csütörtök esti zárómérkőzésén.

A rangadó óriási taktikai csatát hozott, helyzetek egyik oldalon sem alakultak ki túlságosan gyakran. A két magyar válogatott futballista egyaránt végigjátszotta az összecsapást, amelynek során Szoboszlai többször is próbálkozott kapura lövéssel – kétszer szabadrúgásból –, de ezek a kísérletei pontatlannak bizonyultak. Kerkez Milos az idénye eddigi egyik legjobb, legmagabiztosabb teljesítményét nyújtotta az Index értékelése szerint.

A Liverpool végül szöglet és kaput eltaláló lövés nélkül zárta a rangadót.

Az Arsenal így nem tudta kihasznál közvetlen riválisainak – a Manchester Citynek és az Aston Villának – a szerdai pontvesztéseit, s változatlanul hat pont az előnye az élen.

KAPCSOLÓDÓ HANG

liverpool fc

arsenal

szoboszlai dominik

kerkez milos

