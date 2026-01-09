Szoboszlai Dominik és Kerkez MIlos is kitett magáért a listavezető Arsenal ellen

A rangadó óriási taktikai csatát hozott, helyzetek egyik oldalon sem alakultak ki túlságosan gyakran. A két magyar válogatott futballista egyaránt végigjátszotta az összecsapást, amelynek során Szoboszlai többször is próbálkozott kapura lövéssel – kétszer szabadrúgásból –, de ezek a kísérletei pontatlannak bizonyultak. Kerkez Milos az idénye eddigi egyik legjobb, legmagabiztosabb teljesítményét nyújtotta az Index értékelése szerint.

A Liverpool végül szöglet és kaput eltaláló lövés nélkül zárta a rangadót.

Az Arsenal így nem tudta kihasznál közvetlen riválisainak – a Manchester Citynek és az Aston Villának – a szerdai pontvesztéseit, s változatlanul hat pont az előnye az élen.