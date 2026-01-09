Az időjárás felborította az iskolai rendet

A Tolna vármegyei Bogyiszló település általános iskolájában már kedden meghibásodott a fűtési rendszer, ezért a tanítást már akkor félbeszakították. A hiba elhárítását megkezdték, ugyanakkor a tanulókat biztonsági okokból haza kellett küldeni – derül ki a Blikk összefoglalójából.

A Nagykanizsai Szakképzési Centrum az időjárási helyzet miatt már jelezte, hogy az intézményeikben pénteken és szombaton online oktatásra álltak át, ezért kérik a diákokat, hogy ne induljanak el az iskolába.

A pécsi PTE GYÁIG Deák Ferenc Általános Iskolája rövidített tanítási rend szerint szervezi meg az oktatást, azaz a tanítás 11:20 órakor befejeződik, szombatra pedig rendkívüli tanítási szünetet rendeltek el.

Rendkívüli tanítási szünetet rendelt el szombatra a Pécsi Tudományegyetem 1. Számú Gyakorló Általános Iskolájában is a főigazgató.

Már csütörtök óta nincs jelenléti oktatás a szőlősgyöröki Dél-Balatoni Gárdonyi Géza Evangélikus Általános Iskolában. A tanulók számára a pedagógusok online feladatokat biztosítanak a KRÉTA rendszeren keresztül.

A kaposvári Lorántffy Zsuzsanna Református Iskolában a szülők akár már a délelőtti órákban elvihetik a diákokat, ha az időjárás romlása ezt indokolja. Az ugyancsak kaposvári Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnáziumban csak az első négy órát tartják meg pénteken, ezt követően minden tanulót hazaengednek. Ugyanitt a Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnázium és Általános Iskola tanulói számára mindössze 3 illetve 4 órát tartanak meg, és az osztályfőnökök egyéni elbírálás alapján felmentést adhatnak a kollégista és bejárós diákok számára – olvasható.

A bodrogi Bölcsesség Kezdete Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolába a pénteki napon a tanulóknak nem volt kötelező iskolába menniük, de azokról a gyermekekről gondoskodnak, akiket nem tudnak otthon tartani, számukra az iskola felügyeletet biztosít.

Több iskolában arról tájékoztatták a bejárós diákok szüleit, miszerint, ha úgy ítélik meg, hogy a hó és a közlekedés miatt biztonságosabb, ha a tanuló otthon marad, a hiányzást automatikusan igazoltnak tekintik majd – írja az Eduline.

Az Életfa Iskola a közösségi oldalán úgy fogalmazott, hogy ugyan lesz tanítás, de „aki az utazást kockázatosnak érzi, nyugodtan maradjon otthon, az esetleges késések miatt sem lesz gond”. Az otthon maradó diákok hiányzását igazoltnak tekintik.

A pátyi Bocskai István Általános Iskolában és a nagykállói Korányi Frigyes Görögkatolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégiumban is automatikusan igazolják az időjárás miatti hiányzásokat és késéseket.