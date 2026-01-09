Megőrültek a befektetők ezekért a kötvényekért

Jelentős befektetői érdeklődés mutatkozott a Magyarország által kibocsátott eurókötvények iránt. Háromszoros túljegyzésről számolt be az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) – írta meg a Portfolio.

A 2026. január 7-i kibocsátás során két különböző lejáratú kötvény került piacra. Egyrészt 2 milliárd euró értékben került a piacra 4,293 százalékos hozamú kötvény, 2033. május 26-i lejárattal. Éves kamata 4,25 százalék. Mint a cikkben olvasható, ennek hozama egyébként 160 bázisponttal haladja meg a midswap szintet. Másrészt 1 milliárd euró értékben került a piacra zöld kötvény is, ennek lejárata 2038. március 25-e. Éves kamata 4,875 százalék, 4,928 százalékos hozama pedig 195 bázisponttal magasabb a midswap szintnél.

10 milliárd eurót meghaladó értékű ajánlat érkezett

– emelik ki a cikkben.

Hozzáteszik, jelentős befektetői érdeklődés mutatkozott, az eurókötvényeket az eredeti árindikációnál 0,30, illetve 0,25 százalékponttal kedvezőbb feltételekkel sikerült kibocsátani. A kibocsátás főszervezői a BNP Paribas, az Erste Group Bank, az ING Bank, a JPMorgan és a Raiffeisen Bank International voltak. A kibocsátásból befolyó összeg részben általános finanszírozási célokat szolgál, a zöld kötvényekből származó bevételt pedig a központi költségvetés zöld kiadásainak (re)finanszírozására fordítják. Nagyjából egy évvel korábban tízéves kötvényt, 1,5 milliárd eurós értékben 4,5 százalékos hozam mellett bocsátott ki az ÁKK. 1 milliárd eurónyi, 15 éves futamidejű zöld papírt pedig 4,875 százalékos hozam mellett adtak el.

A mostani hétéves kötvény árazása hasonló, a zöld kötvény esetében pedig rövidebb futamidejű papírt adnak el drágábban, mint tavaly

– olvasható a Portfolio cikkében.

Az ÁKK 2026-os finanszírozási tervében összesen mintegy 6,5 milliárd eurónyi, devizában történő kibocsátás szerepel. Hozzáteszik, az európai uniós SAFE-hitel lehívása 2 milliárd eurót tehet ki ebből, ha a magyar igényt jóváhagyják. Az év végéig 1,5 milliárd euró értékben jöhetnek így még devizakötvények.

A Nemzetgazdasági Minisztérium közlése szerint a jelentős érdeklődés és az előzetesen vártnál kedvezőbb kamatszint azt mutatja, Magyarország és a magyar gazdaság iránt továbbra is erős a nemzetközi befektetői bizalom.

Ez a geopolitikai feszültségek és a német gazdaság nehézségei ellenére történik



– hangsúlyozza az NGM. A közlemény szerint az államháztartás stabil helyzetét az is visszaigazolja, hogy tavaly az ÁKK euróban, dollárban, és kínai renminbiben is többszörös túljegyzés mellett hajtott végre kibocsátásokat. Magyarország úgy kezdte a 2026-os évet is, hogy a három nagy hitelminősítő, a Fitch Ratings, a Standard and Poor's és a Moody's is befektetésre ajánlja.