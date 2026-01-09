ARÉNA - PODCASTOK
Nagyfeszültségű vezeték a havas tájban.
Nyitókép: Getty Images/SOPHIE-CARON

Úgy faljuk az áramot, mint még soha

Infostart / InfoRádió - Sipos Ildikó

A rendkívüli hidegben a következő napokban megdőlhet a hazai áramfogyasztási csúcs. A hálózatok jól bírják a hideg és a hó okozta terhelést – mondta az InfoRádióban Mlinkó Csaba, a MAVIR országos diszpécser szolgálatának vezetője.

A hideg időjárás beköszöntével, ahogy az épületek elkezdtek áthűlni, a villamosenergia-felhasználás is jelentősen növekedett hazánkban.

Mlinkó Csaba az InfoRádió érdeklődésére elmondta, hogy a tavalyi évben, 2025. január 20-án 7763 megawattos csúcsterhelést rögzített a MAVIR a magyar hálózaton, amit az idei évben még nem haladtuk meg, illetve a legfrissebb, január 8-i adatok hitelesítése még folyamatban van. Az előzetes adatok mindazonáltal az mutatják, hogy az említett csütörtöki napon 7684 megawatt volt a rendszerterhelés, vagyis vélhetően meg fogjuk haladni a múlt januári értéket, sőt,

a következő napokban el fogjuk érni a 8000 megawattos rendszerterhelést is pillanatértékben

– tette hozzá.

A MAVIR diszpécser szolgálatának vezetője kitért arra is, hogy a nyári csúcsértékben jelenleg 6766 megawattot rögzítettek 2025. június 26-án, tehát az abszolút csúcsok télen születnek.

Miután az országban regionálisan eltérő hőmérséklet tapasztalható, bizonyosan vannak területi különbségek az áramfogyasztás tekintetében is, de a MAVIR ilyen jellegű adatokat, illetve statisztikákat nem végez. Ami a termelői összetételt illeti, elmondta: a mostani időszakban az összes kapcsolt hőszolgáltatást nyújtó erőmű üzemel, tehát azok is, amelyek távhőszolgáltatást nyújtanak. Miként az alapvető erőművek, mint a Paksi Atomerőmű, a Mátrai Erőmű, illetve a gázturbinás erőművek.

A PV-termelés, miután a teljes országot befedte a hólepel, jelentősen visszaesett. Azon berendezések, amelyeknek megoldott a tisztítóberendezése, mozgathatók, vagy olyan a dőlésszögük, hogy le tudott csúszni róluk a hó, természetesen termelnek, de összességében

szignifikánsan visszaesett a naperőművi termelés az elmúlt napokban

– mondta Mlinkó Csaba.

Az éves, illetve rendszeres karbantartásnak köszönhetően a MAVIR hálózata a most tapasztalható szélsőséges időjárási körülmények között is megbízhatóan ellátja a feladatát, és nincs veszélyben a hazai áramellátás – hangsúlyozta a szakember.

