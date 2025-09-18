ARÉNA
2025. szeptember 18. csütörtök
Ruszin-Szendi Romulusz Magyar Péter évértékelőjén 2024. február 17-én
Nyitókép: Facebook/Péter Magyar

A rendőrök elvették a fegyverét: eljárás indult Ruszin-Szendi Romulusz ellen

Infostart

A rendőrség lefoglalta Ruszin-Szendi Romulusz fegyverét csütörtök reggel, eljárás indult a volt vezérkari főnök ellen. Orbán Viktor és Magyar Péter is megszólalt az ügyben, a rendőrség egy rövid közleményt adott ki.

Ruszin-Szendi Romulusz csütörtök reggel közölte a hírt közösségi oldalán:

„Ma kora reggel két rendőr csengetett az otthonomban. Elmondták, hogy eljárást indítottak ellenem és egy határozatot mutattak fel, miszerint le kell foglalniuk az engedéllyel tartott fegyveremet.

Jelezték, hogy megtagadhatom az átadást és megfellebbezhetem a határozatot.

Miután semmilyen jogszabályt nem sértettem, a szükséges engedéllyel rendelkezem és semmilyen takargatnivalóm nincs, a fegyvert átadtam az eljáró rendőröknek.”

Ruszin-Szendi Romuluszt kedden jelentették fel lőfegyverrel való visszaélés gyanújával. A volt vezérkari főnök is felszólalt korábban Hajdúsámsonban, a Tisza Párt fórumán. Az eseményről nyilvánosságra került egy felvétel, amelyen egy fegyvernek látszó tárgy körvonalazódik a szakpolitikus jobb oldalán.

A Tisza Párt szakpolitikusa arról számolt be ezek után a sajtónak, hogy van lőfegyverviselési engedélye. A volt vezérkari főnök szerint az utóbbi időben számos fenyegetést kapott, ezért felkészült a legrosszabb eshetőségre is. Pártja azonban fokozott személyi védelmet biztosított, így nem hord magánál önvédelmi eszközt.

A rendőrség kiadott egy közleményt, amely egy pontosan nem megnevezett szegvári rendezvényre vonatkozik.

Orbán Viktor azt közölte a Facebook-oldalán ezzel kapcsolatban, hogy „Pisztollyal legfeljebb bandaháborút lehet nyerni, választást aligha.”

A miniszterelnök nem sokkal korábbi másik posztja szerint pedig „Egy pisztolynak semmi keresnivalója egy demokratikus vitában. Sem annak, aki oda hozta!”

Magyar Péter több üzenetet is közzétett a Facebook-oldalán, ezekben azt mondja, hogy rengeteg, a Fidesz-kormányt érintő, akár százmilliárdos súlyos ügyben évek óta nem lép a rendőrség, miközben „Ruszin-Szendi Romulusz tábornok úr engedéllyel tartott fegyvere miatt egy napon belül politikai utasításra azonnal megjelentek a rendőrök. A hatalom retteg, pánikol, fenyeget, uszít és gyűlöletet kelt.”

