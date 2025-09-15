ARÉNA
Nyitókép: Unsplash

Újra megkísérlik a rókák beoltását

Infostart / MTI

A vakcinázás október 4-én kezdődik. Ebzárlat lesz és legeltetési tilalom.

Október 4-én kezdődik Magyarország déli és keleti vármegyéiben a rókák veszettség elleni idei őszi vakcinázása, ezzel egyidőben az érintett térségekben ebzárlat és legeltetési tilalom lesz érvényben - közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) a honlapján kedden.

Hangsúlyozták, hogy a betegséget megelőző intézkedések közös társadalmi célt szolgálnak, emellett felhívták a figyelmet arra, hogy a veszettség gyanúját kötelező jelenteni a hatóság felé.

A tájékoztató szerint a rókák immunizálása vakcinatartalmú csalétkekkel történik, melyek kijuttatását kisrepülőgépekkel végzik, a művelet nem érinti a lakott, sűrűn beépített övezeteket. A lakosságot az egyes területekre vonatkozó konkrét időpontokról, valamint az ebzárlat és a legeltetési tilalom elrendeléséről az illetékes járási állategészségügyi hivatal és a települési önkormányzat tájékoztatja. A külterületeken plakátok figyelmeztetik majd a kirándulókat. A programba bevont területek tájékoztató jellegű térképe és az érintett települések vármegyei bontású listája a Nébih weboldalán is megtalálható.

A vakcinázás eredményességét a kilőtt rókák laboratóriumi vizsgálatával ellenőrzi a Nébih. A korábbi évek adatai alapján az immunizálásban érintett területeken a rókák több mint háromnegyede felvette a vakcinát tartalmazó csalétket - írták.

róka

veszett róka

vakcinázás

