Átkeresztelték az ország legmagasabban épült kilátóját

Thuróczy Lajos nevére keresztelték át a galyatetői kilátót – számolt be róla a Turista Magazin.

A Magyar Természetjáró Szövetség tiszteletbeli elnökének, az Országos Kéktúra egyik alapítója születésének 100. évfordulója alkalmából, ünnepélyes keretek között nevezték át az építményt, ami eddig a Galya-kilátó névre hallgatott.

A kilátó a Galya-tető legmagasabb pontján, egy korábbi fatorony helyén épült 1934-ben. 17 méter magas volt eredetileg, 2015-ben aztán a Magyar Természetjáró Szövetség konzorcium vezetésével, az Egererdő Zrt. beruházásában felújították, és 13 méterrel megmagasították.

A névadó Thuróczy Lajos 1925. augusztus 28-án született, és 2021-ben, 96 évesen hunyt el. A hazai turistaélet meghatározó alakja volt.