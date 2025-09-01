ARÉNA
close up of calendar on the table, planning for business meeting or travel planning concept
Nyitókép: Tatomm/Getty Images

Iskola, hitel, drágulás, közösségi közlekedés, utalványok – sok változás jött szeptember 1-jével

Infostart

Egyszerre változik számos, a családokat érintő dolog az iskolakezdéstől a tömegközlekedésen és a különféle ingatlanos ügyeken át a palackvisszaváltásig, a SZÉP-kártyákig és a nyugdíjasok élelmiszer-utalványáig.

Szeptember 1-jén becsengetnek az iskolákban, csaknem másfél millió diák számára megkezdődik az oktatás. A 2025/2026-os tanév összesen 181 napos lesz, és az első féléve a tervezethez képest egy héttel tovább fog tartani. A hírek szerint az állami tankönyvek rendben megérkeztek az oktatási intézményekbe – az új tanévről az InfoRádió Aréna című műsorában Balatoni Katalin a pedagógiai innovációk előmozdításáért és a családbarát oktatási környezet erősítéséért felelős miniszterelnöki biztos beszélt.

Az utolsó tanítási nap 2026. június 19. (péntek) lesz, de a végzősök számára a 2025/26-os tanév szokás szerint korábban véget ér: a középfokú iskolákban 2026. április 30. (csütörtök), a két évfolyamos szakiskolákban: 2026. május 29. (péntek) lesz a tanév vége. A tanítási év első félév 2026. január 23-ig (péntek) tart. A szünetekről itt írtunk korábban. A különböző mérések, valamint az érettségik és más fontos időpontok listája itt olvasható.

Ismét a tanítási időszakban érvényes, a nyárinál sűrűbb menetrend szerint közlekednek a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) járatai szeptember 1-től – részletek itt.

Szeptember 1-jével válnak elérhetővé a bankoknál az Otthon Start fix 3 százalékos kedvezményes lakáshitel-konstrukciók. Figyelni kell, mert ajánlataik csábítóbbá tételére az intézmények plusz kedvezményeket vagy lehetőségeket kínálnak az ügyfeleknek. 800 milliárd forint mozdul meg ezekkel a feltételekkel, az ingatlanpiaci hatásokról egyebek között itt és itt is írtunk.

Figyelni kell azonban az Otthon Start iránt érdeklődőknek is arra, hogy a héten zárva lesznek a földhivatali ügyfélszolgálatok Budapesten, ugyanis szeptember 1-jétől kezdi bevezetni Budapest Főváros Kormányhivatala az új, Elektronikus Ingatlan-nyilvántartási Rendszert, amely a papír alapú ügyintézés mellőzésével jelentősen meggyorsítja, egyszerűsíti és költséghatékonyabbá is teszi majd az ingatlan-nyilvántartási eljárást. A beadványokat azonban postai és elektronikus úton ezen időszak alatt is előterjeszthetik az ügyfelek. Szeptember 1-jén viszont a kormányablakok nem tudnak tulajdoni lapot és térképmásolatot szolgáltatni.

Emelkedtek szeptember 1-jétől a közjegyzői díjak, igaz, nem egységesen és vannak kivételek. Az esetek jelentős többségében pár ezer forinttal kell többet fizetni a közjegyzőnél, ám van, ahol nagyobb mértékű a drágulás. Az államilag támogatott hitelekre viszont, mint amilyen az Otthon Start is, más szabályok vonatkoznak. Minderről itt írtunk.

Hétfőtől életbe léptek a tavaly év végén bejelentett, digitális SZÉP-kártyára vonatkozó szabályok, valamint emelkedik az adható juttatás éves keretösszege is. A digitalizáció térhódítását veszi figyelembe az előírás, amely szerint az ősz első napjától kezdve a SZÉP kártyáknak minden digitális platformon működnie kell.

Elkezdi kézbesíteni a több mint 2,3 millió darab, nyugdíjasoknak szánt élelmiszer-utalványt a Magyar Posta, a folyamat hivatalosan október 15-ig tart. A kézbesítés, illetve kézbesítési kísérlet azon a címen történik, amely a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál nyilvántartásban van (ahova a nyugdíjat is viszik). Ha a címzett a kézbesítés pillanatában nem tartózkodik otthon, a letéti postahelyen lesz lehetősége átvenni a juttatást 10 munkanapon belül.

Az utalványra jogosultak a nyugdíjasok és más nyugdíjszerű ellátásban részesülők, például a fogyatékossággal élők is megkapják ezt az utalványt. Felhasználni december 31-ig lehet, hideg élelmiszer vásárlására. Be lehet váltani hazai kereskedelmi láncok üzleteiben, diszkontokban, pékségekben, hentesnél, zöldségesnél, piacon és az őstermelőknél. Az utalványok nem névre szólóak, bárki felhasználhatja azokat, nem lehet őket készpénzre váltani, és pénz sem jár vissza belőlük.

A lakosságot remélhetőleg nem érinti majd, hogy szeptember 1-jétől a MOHU új díjszabást alkalmaz, amely kevesebb, mint a felére csökkenti a 400 négyzetméternél nagyobb alapterületű kereskedelmi egységeknek eddig járó palackonkénti díjat. A cél az, hogy segítsenek a kisebb boltokon, de a tervek nem arattak osztatlan sikert.

