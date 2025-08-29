ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
397.01
usd:
340.56
bux:
103256.66
2025. augusztus 29. péntek Beatrix, Erna
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Pixabay

Emelkednek a közjegyzői díjak, vannak azonban kivételek

Infostart

Az esetek jelentős többségében pár ezer forinttal kell többet fizetni a közjegyzőnél, ám van, ahol nagyobb mértékű a drágulás. Az államilag támogatott hitelekre viszont, mint amilyen az Otthon Start is, más szabályok vonatkoznak.

Emeli a közjegyzők munkadíját a kormány, az erről szóló igazságügyi miniszteri rendelet a Magyar Közlönyben jelent meg.

Tuzson Bence azzal indokolta a változtatást, hogy a közjegyzők költségei az elmúlt években jelentősen emelkedtek, de az új díjak meghatározásakor szempont volt azoknak a támogatása, akik kedvezményes hiteleket, például az Otthon Startot veszik igénybe – írja a hvg.hu.

A fő díjtételek a következőképpen változnak meg:

  • 0-500 000 forint ügyértékig: 20 000 forint,
  • 500 000-5 000 000 forint között: a 20 000 forint alapdíjhoz az 500 000 forint feletti ügyértékrész 1 százaléka adódik,
  • 5 000 000-10 000 000 forint között: 65 000 forint, plusz az 5 000 000 forint feletti ügyértékrész 0,5 százaléka,
  • 10 000 000-200 000 000 forint között: 90 000 forint, plusz a 10 000 000 forint feletti ügyértékrész 0,25 százaléka,
  • 200 000 000-500 000 000 forint között: 565 000 forint alapdíj, plusz a 200 000 000 forint feletti rész 0,2 százaléka,
  • 500 000 000 forint feletti ügyérték esetén: 1 165 000 forint, plusz az 500 000 000 forint feletti ügyértékrész 0,1 százaléka, de legfeljebb 1 000 000 000 forint ügyérték alapján járó munkadíjat kell felszámítani.

Azaz egy 5 millió forintos szerződésnél az eddigi 61,2 ezer forint helyett már 65 ezer lesz a munkadíj, 10 milliónál az eddigi 86,2 ezer helyett 90 ezer, míg százmilliónál az eddigi 108,7 ezer helyett pedig 112,5 ezer forintot kell majd fizetni.

Az államilag támogatott hiteleket igénybe vevők számára jóval kedvezőbbek a feltételek, nekik ugyanis ezekben az ügyekben csak a munkadíj 15 százalékának megfelelő összeget kell kifizetnie.

Az érintett kölcsönök körébe tartozik az Otthon Start mellett a Vidéki Otthonfelújítási Program és az Otthonfelújítási Program lakossági energiahatékonysági beruházásai is.

De vannak olyan ügyek is, ahol különösen nagy lesz az emelés, bejegyzett élettársi kapcsolat megszüntetése iránti eljárás esetén például az eddigi 30 ezer forint helyet 50 ezret kell fizetni a közjegyző részére.

Kezdőlap    Belföld    Emelkednek a közjegyzői díjak, vannak azonban kivételek

ügyintézés

magyar kormány

drágulás

hitelprogram

díjemelés

közjegyzői díj

otthon start

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Most jött el a NATO-tagállamok nagy számonkérése

Most jött el a NATO-tagállamok nagy számonkérése

Költségvetési földcsuszamláshoz vezetett a NATO történetében az ukrajnai orosz háború és nem utolsó sorban Donald Trump hivatalba lépése: a tagállamok túlnyomó többségében felgyorsultak a védelmi kiadások növelését célzó erőfeszítések.
 

Még be is perelik Ukrajnát

Az USA rengeteg fegyvert szállít Ukrajnának, de nem ingyen

Az amerikai elnök szerint talán még nem jött el a béke ideje Ukrajnában

Biztos, ami biztos, kilőtték az oroszok ezt a kijevi török dróngyárat is

Acél sündisznóvá kell válnia Ukrajnának – Von der Leyen az ukrán és az amerikai elnökkel egyeztetett

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
A 403. billentyű – és ami előtte volt, meg ami utána jön. Presser Gábor, Inforádió, Aréna
Trump és a háborúk. Barátot akarsz Washingtonban? Vegyél kutyát! Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.29. péntek, 18:00
Florova Anna az OTP Bank hitelezési területének vezetője, ügyvezető igazgató
Ginzer Ildikó az MBH Bank standard kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettese
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Lebombázták az oroszok a Bayraktar gyárat, Rogyinszke ostrom alatt - Híreink az ukrán frontról pénteken

Lebombázták az oroszok a Bayraktar gyárat, Rogyinszke ostrom alatt - Híreink az ukrán frontról pénteken

Tegnap súlyos támadás érte az ukrán fővárost, a mentési munkálatok még ma reggel is folynak. A civil áldozatokról szóló hírek mellett kiderült, hogy az orosz haderő lebombázta a török Baykar vállalat dróngyárát is az ukrán fővárosban. Az oroszok Pokrovszktól északra Rogyinszkét és Krasznij Limant ostromolják, a T-05-15-ös főutat gyakorlatilag teljesen elvágták. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború pénteki eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Külföldön taroltak a magyar cégek: brutális számokat hozott az export

Külföldön taroltak a magyar cégek: brutális számokat hozott az export

Júliusban a magyar cégek többet exportáltak, mint importáltak: a külkereskedelmi többlet elérte a 578 millió eurót.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Thai court removes PM over leaked phone call with Cambodian leader

Thai court removes PM over leaked phone call with Cambodian leader

Court rules Paetongtarn Shinawatra breached ethics in call where she called Hun Sen "uncle" shortly before border conflict.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 29. 14:32
Folytatódhat a kísérleti közlekedésátalakítási program Budapest belvárosában
2025. augusztus 29. 14:24
Még nem tudott úrrá lenni a szennyezettvíz-helyzeten Székesfehérvár
×
×
×
×