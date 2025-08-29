Emelkednek a közjegyzői díjak, vannak azonban kivételek

Emeli a közjegyzők munkadíját a kormány, az erről szóló igazságügyi miniszteri rendelet a Magyar Közlönyben jelent meg.

Tuzson Bence azzal indokolta a változtatást, hogy a közjegyzők költségei az elmúlt években jelentősen emelkedtek, de az új díjak meghatározásakor szempont volt azoknak a támogatása, akik kedvezményes hiteleket, például az Otthon Startot veszik igénybe – írja a hvg.hu.

A fő díjtételek a következőképpen változnak meg:

0-500 000 forint ügyértékig: 20 000 forint,

500 000-5 000 000 forint között: a 20 000 forint alapdíjhoz az 500 000 forint feletti ügyértékrész 1 százaléka adódik,

5 000 000-10 000 000 forint között: 65 000 forint, plusz az 5 000 000 forint feletti ügyértékrész 0,5 százaléka,

10 000 000-200 000 000 forint között: 90 000 forint, plusz a 10 000 000 forint feletti ügyértékrész 0,25 százaléka,

200 000 000-500 000 000 forint között: 565 000 forint alapdíj, plusz a 200 000 000 forint feletti rész 0,2 százaléka,

500 000 000 forint feletti ügyérték esetén: 1 165 000 forint, plusz az 500 000 000 forint feletti ügyértékrész 0,1 százaléka, de legfeljebb 1 000 000 000 forint ügyérték alapján járó munkadíjat kell felszámítani.

Azaz egy 5 millió forintos szerződésnél az eddigi 61,2 ezer forint helyett már 65 ezer lesz a munkadíj, 10 milliónál az eddigi 86,2 ezer helyett 90 ezer, míg százmilliónál az eddigi 108,7 ezer helyett pedig 112,5 ezer forintot kell majd fizetni.

Az államilag támogatott hiteleket igénybe vevők számára jóval kedvezőbbek a feltételek, nekik ugyanis ezekben az ügyekben csak a munkadíj 15 százalékának megfelelő összeget kell kifizetnie.

Az érintett kölcsönök körébe tartozik az Otthon Start mellett a Vidéki Otthonfelújítási Program és az Otthonfelújítási Program lakossági energiahatékonysági beruházásai is.

De vannak olyan ügyek is, ahol különösen nagy lesz az emelés, bejegyzett élettársi kapcsolat megszüntetése iránti eljárás esetén például az eddigi 30 ezer forint helyet 50 ezret kell fizetni a közjegyző részére.