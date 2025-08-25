ARÉNA
Balatoni Katalin, a pedagógiai innovációk előmozdításáért és a családbarát oktatási környezet erősítéséért felelős miniszterelnöki biztos Üllőn, a KELLO Könyvtáreltátó Nonprofit Kft.-nél tartott sajtótájékoztatón 2025. augusztus 1-jén. Megkezdődött a 2025-2026-os tanév tankönyveinek kiszállítása az iskolákba.
Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

Már megindult 13 millió tankönyv az iskolákba – Balatoni Katalin a tanévkezdésről

Infostart / InfoRádió - Kocsonya Zoltán

Mintegy 13 millió tankönyvet szállítanak ki a csaknem egymillió diáknak a szeptemberi iskolakezdésre – mondta el az InfoRádió Aréna című műsorában a pedagógiai innovációk előmozdításáért és a családbarát oktatási környezet erősítéséért felelős miniszterelnöki biztos. Balatoni Katalin arról is beszélt, hogy az óvodapedagógusoknak minden szakmai segítség adott a nagycsoportosok számára induló iskola felkészítő foglalkozásokhoz.

Augusztus elsején elindult az első kamion a tankönyvekkel, mert rengeteg helyre el kell jutni az országban, nagyon sok diákhoz – számolt be a miniszterelnöki biztos az Arénában. „Ez nem néhány hétig tartó feladat, hanem egy egész évet ível át, hiszen folyamatos a fejlesztés, de az aktuális fejlesztéseknek el kell készülnie ahhoz, hogy a kínálatba tavasszal bekerüljenek, akkor elküldik az iskolák a megrendeléseiket, onnantól megkezdődik a gyártás, és minden indul elölről" – ismertette a folyamatot Balatoni Katalin.

Hatalmas mennyiségű tankönyvről van szó, ez nem egy egyszerű logisztikai feladat, és ebben még nincsenek benne a taneszközök, amiket rendelhetnek az iskolák – emelte ki a miniszterelnöki biztos. „Fantasztikus volt látni azt az összeszedettséget és azt a kiválóan irányított munkát, amivel találkoztam ott a raktárban. Külön raklapokra gyűjtik az iskoláknak a megrendeléseit, ezek elmennek a megfelelő címre, ott a kijelölt tankönyvfelelősök majd az iskolán belül a diákoknak szétosztják ezeket a könyveket. Vannak olyan iskolák, ahova még a tanév megkezdése előtt behívják a szülőket, és ott átvehetik a könyveket, van, ahol pedig az iskola kezdésével szeptember elsején” – tette hozzá.

Balatoni Katalin arról is beszélt, hogy vannak olyan tankönyvek, amiket az iskolák a tanév végén visszagyűjtenek, aztán tudják mérlegelni, hogy abból mennyit tudnak még újra használni. Ezért is fontos, hogy nem központi tankönyvbiztosítás van, hanem minden iskola a saját igényének megfelelően tudja megrendelni a darabszámot.

Az Arénában szó volt arról is, hogy folyamatosan bővül a tankönyvkínálat, a meglévő tankönyveket is rendre felülvizsgálat alá helyezi az oktatásirányítás, ha valamit javítani kell, akkor természetesen ez megtörténik. „A tankönyvekbe folyamatosan bekerülnek olyan tartalmak is, amelyek összeköttetésben vannak a digitális oktatási fejlesztéseinkkel is, tehát nagyon fontos, hogy ez párhuzamosan valósul meg” – hangsúlyozta a miniszterelnöki biztos.

Az Aréna fontos témája volt az óvodai tevékenység is. Az óvoda az iskolába történő átmenet nagyon meghatározó állomása, sok minden függ ettől a későbbi tanulmányok szempontjából. Most szeptembertől fontos változás is jön ezen a téren, elindul az óvodákban a mindennapos iskola-előkészítő fejlesztés. Balatoni Katalin elmondta, hogy erre napi 45 percet kell fordítani, de nem szükséges egy részletben teljesíteni, szétosztható 10-15 perces foglalkozásokra.

„Nagyon sok óvodában eddig is működött ez a gyakorlat, tehát ez nem teljes újdonság, hanem egy jó gyakorlatot, egy jó példát szeretnénk kiterjeszteni országos szinten is. Ez egy nagyon fontos és meghatározó életszakasz, az átlépés az óvodából az iskolába, és itt mind a családoknak, mind az óvodáknak, mind pedig az iskoláknak komoly feladatuk van, hogy ez minél zökkenőmentesebben és minél sikeresebben valósuljon meg” – mondta a biztos.

Az egyik alappillérnek nevezte, hogy a gyermekek megfelelő készség- és képességszinttel lépjenek át az iskolába, és ezért fontos a tudatos pedagógiai munka a fejlesztéseken. Az intézményekre van bízva, hogy ezt hogyan valósítják meg, milyen csoportbeosztással, hiszen lehetnek vegyes életkorú csoportok, de az ajánlásba belekerült, hogy ahol megoldható, a fejlesztés azonos korú óvodáscsoportokban valósuljon meg.

„A magyar óvodapedagógia méltán világhírű, az óvodapedagógusok jól tudják, hogy mire van egy gyermeknek szüksége”

– hangsúlyozta Balatoni Katalin.

Elmondta azt is, hogy a sikeres óvoda–iskola átmenethez ingyenes továbbképzés is elérhető a pedagógusok számára. „Számos szakmai konferencián elkezdtek ezzel a kérdéssel foglalkozni, aminek nagyon örülök. Alapvetően ez a tudás ott van az óvodapedagógusoknál, de fontos, hogy a pedagógusképzés, az egyetemi képzés is tudjon erre jól reagálni” – emelte ki a miniszterelnöki biztos.

Mintegy 13 millió tankönyvet szállítanak ki a csaknem egymillió diáknak a szeptemberi iskolakezdésre – mondta el az InfoRádió Aréna című műsorában a pedagógiai innovációk előmozdításáért és a családbarát oktatási környezet erősítéséért felelős miniszterelnöki biztos. Balatoni Katalin arról is beszélt, hogy az óvodapedagógusoknak minden szakmai segítség adott a nagycsoportosok számára induló iskola felkészítő foglalkozásokhoz.
