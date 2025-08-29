ARÉNA
2025. augusztus 29. péntek Beatrix, Erna
Budapest Főváros Kormányhivatala Földhivatali Főosztály Budapesti 2. számú Körzeti Földhivatala Zuglóban, a Bosnyák téren. MTVA/Bizományosi: Róka László *************************** Kedves Felhasználó!
Nyitókép: MTVA/Bizományosi: Róka László

Budapesti földhivatalok: leáll a személyes ügyfélszolgálat egy időre a jövő héten

Infostart / MTI
Bevezetik szeptember 1-jétől a papírmentes ügyintézést az ingatlan-nyilvántartásban Budapesten.

Budapest Főváros Kormányhivatala szeptember 1-jétől bevezeti az új, Elektronikus Ingatlan-nyilvántartási Rendszert, amely a papír alapú ügyintézés mellőzésével jelentősen meggyorsítja, egyszerűsíti és költséghatékonyabbá is teszi majd az ingatlan-nyilvántartási eljárást.

A kormányhivatal közölte, hogy az új rendszerre történő átállás miatt egy rövid időszakban – augusztus 29. és szeptember 5. – között szünetel a személyes ügyintézés a földhivatali ügyfélszolgálatokon (Budapest XI. kerület, Budafoki út 59. és Budapest XIV. kerület, Bosnyák tér 5.).

A beadványokat postai és elektronikus úton ezen időszak alatt is előterjeszthetik az ügyfelek - tették hozzá.

Az átállás első napjaiban, augusztus 29-én és szeptember 1-jén a kormányablakok nem tudnak tulajdoni lapot és térképmásolatot szolgáltatni

– jelezték, hozzáfűzve, hogy szeptember 8-án, hétfőtől újra zavartalanul várja személyesen is ügyfeleit a földhivatal.

Így aki érdekelt az Otthon Start programban, és a jövő héten ügyintézne, ügyeljen erre és tájékozódjon a nyitva tartásokról!

