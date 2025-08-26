ARÉNA
2025. augusztus 26. kedd
SZÉP-kártyával fizetnek Budapesten 2023. június 21-én. A kormány a gazdaságvédelmi akciótervbe illeszkedő döntésként arról határozott, hogy lehetővé teszi a SZÉP-kártyák felhasználását hidegélelemre. Eszerint augusztus 1-jétől december 31-ig erre korlátlanul lesz lehetőség.
Megváltoznak a SZÉP-kártya használatának feltételei

Infostart

Idén szeptember 1-től életbe lépnek a tavaly év végén bejelentett, digitális SZÉP-kártyára vonatkozó szabályok, valamint emelkedik az adható juttatás éves keretösszege is.

Hamarosan még egyszerűbbé és átláthatóbbá válik a SZÉP kártyák használata az életbelépő változásoknak köszönhetően. A kártyabirtokosok kizárólag olyan helyeken tudják majd használni a népszerű juttatási formát, ahol rendelkeznek elektronikus terminállal is. Továbbá a maximálisan adható keretösszeg is emelkedett a juttatási forma esetében: az eddig adható 450 ezer forint helyett már 570 ezer forintot kaphatnak éves szinten a munkavállalók – emlékeztet a K&H Bank.

Sajtát adataik szerint egyre népszerűbb a digitális fizetési megoldás az ügyfelek körében, ugyanis a digitalizált SZÉP kártyák száma idén augusztusban már közelíti a 21 ezret, júliusban pedig már átlépte a 100 millió forintot a velük egy hónapban elköltött összeg. Ezzel augusztus elejére elérték az 500 millió forintos összköltést a digitalizált SZÉP kártyák az idei évben. Azonban nemcsak a forgalom, hanem az elfogadóhelyek száma is intenzív növekedésnek indult ebben az időszakban: január elseje óta több mint 3600 új elfogadóhelyet regisztrált a K&H, így összesen 46 ezer elfogadóhelye van a banknak.

