ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
397.06
usd:
340.61
bux:
103269.24
2025. augusztus 29. péntek Beatrix, Erna
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
fotó: ceglédi rendőrség
Nyitókép: ceglédi rendőrség

Elképesztő ajánlatokat adnak a bankok a 3 százalékos Otthon Start-hitel mellé

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A bankok már a rajtvonalnál, máris megindult a verseny az ügyfelekért, egy bank már most kedvezményeket jelentett be: 100 ezer forintos utalványt és kedvezményes számlavezetést a fix 3 százalékos hitelt felvevőknek - közölte a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára pénteki Facebook-bejegyzésében.

Panyi Miklós azt írta, hogy megjelent a közjegyzői díjrendelet: az otthon startos hitelek közjegyzői díjára szuperkedvezmény jár, így a piaci díjtétel mindössze 15 százaléka lesz.

Hozzátette, hogy egy 20 millió forintos hitelnél ez 21 ezer forint, 50 millió forintos hitel esetén pedig 28 500 forintot, ami 50-70 ezer forintos megtakarítást jelent.

Kiemelte, hogy a kormány abban bízik, hogy a bankok ezt átvállalják majd az elsőlakás-vásárlóktól.

"A jövő héten további számos fontos bejelentésre számítunk! Már csak 3 nap és indulunk!" - fogalmazott az államtitkár.

Panyi Miklós a bejegyzése alatt megosztotta a Protfolio pénteki cikkét, amelyben a többi között az áll, hogy az Otthon Start bejelentése előtti 140-150 milliárd forintról 170-240 milliárd forint közé kúszhat fel a lakáshitelek havi kihelyezése a magyar lakáshitelpiacon.

Kezdőlap    Gazdaság    Elképesztő ajánlatokat adnak a bankok a 3 százalékos Otthon Start-hitel mellé

hitel

bank

otthon start

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Most jött el a NATO-tagállamok nagy számonkérése

Most jött el a NATO-tagállamok nagy számonkérése

Költségvetési földcsuszamláshoz vezetett a NATO történetében az ukrajnai orosz háború és nem utolsó sorban Donald Trump hivatalba lépése: a tagállamok túlnyomó többségében felgyorsultak a védelmi kiadások növelését célzó erőfeszítések.
 

Még be is perelik Ukrajnát

Az USA rengeteg fegyvert szállít Ukrajnának, de nem ingyen

Az amerikai elnök szerint talán még nem jött el a béke ideje Ukrajnában

Biztos, ami biztos, kilőtték az oroszok ezt a kijevi török dróngyárat is

Acél sündisznóvá kell válnia Ukrajnának – Von der Leyen az ukrán és az amerikai elnökkel egyeztetett

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
A 403. billentyű – és ami előtte volt, meg ami utána jön. Presser Gábor, Inforádió, Aréna
Trump és a háborúk. Barátot akarsz Washingtonban? Vegyél kutyát! Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.29. péntek, 18:00
Florova Anna az OTP Bank hitelezési területének vezetője, ügyvezető igazgató
Ginzer Ildikó az MBH Bank standard kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettese
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Lebombázták az oroszok a Bayraktar gyárat, Rogyinszke ostrom alatt - Híreink az ukrán frontról pénteken

Lebombázták az oroszok a Bayraktar gyárat, Rogyinszke ostrom alatt - Híreink az ukrán frontról pénteken

Tegnap súlyos támadás érte az ukrán fővárost, a mentési munkálatok még ma reggel is folynak. A civil áldozatokról szóló hírek mellett kiderült, hogy az orosz haderő lebombázta a török Baykar vállalat dróngyárát is az ukrán fővárosban. Az oroszok Pokrovszktól északra Rogyinszkét és Krasznij Limant ostromolják, a T-05-15-ös főutat gyakorlatilag teljesen elvágták. A nap folyamán a CNN kiszivárogtatta: az Egyesült Államok több mint 3000 nagy hatótávolságú rakétát készül küldeni Ukrajnának, Donald Trump jóváhagyásával. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború pénteki eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Külföldön taroltak a magyar cégek: brutális számokat hozott az export

Külföldön taroltak a magyar cégek: brutális számokat hozott az export

Júliusban a magyar cégek többet exportáltak, mint importáltak: a külkereskedelmi többlet elérte a 578 millió eurót.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Thai court removes PM over leaked phone call with Cambodian leader

Thai court removes PM over leaked phone call with Cambodian leader

Court rules Paetongtarn Shinawatra breached ethics in call where she called Hun Sen "uncle" shortly before border conflict.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 29. 13:47
Közel az 1000 milliárdos árbevétel – nagy tervei is vannak a 4iG-nek
2025. augusztus 29. 13:31
Még be is perelik Ukrajnát
×
×
×
×