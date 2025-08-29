Elképesztő ajánlatokat adnak a bankok a 3 százalékos Otthon Start-hitel mellé

Panyi Miklós azt írta, hogy megjelent a közjegyzői díjrendelet: az otthon startos hitelek közjegyzői díjára szuperkedvezmény jár, így a piaci díjtétel mindössze 15 százaléka lesz.

Hozzátette, hogy egy 20 millió forintos hitelnél ez 21 ezer forint, 50 millió forintos hitel esetén pedig 28 500 forintot, ami 50-70 ezer forintos megtakarítást jelent.

Kiemelte, hogy a kormány abban bízik, hogy a bankok ezt átvállalják majd az elsőlakás-vásárlóktól.

"A jövő héten további számos fontos bejelentésre számítunk! Már csak 3 nap és indulunk!" - fogalmazott az államtitkár.

Panyi Miklós a bejegyzése alatt megosztotta a Protfolio pénteki cikkét, amelyben a többi között az áll, hogy az Otthon Start bejelentése előtti 140-150 milliárd forintról 170-240 milliárd forint közé kúszhat fel a lakáshitelek havi kihelyezése a magyar lakáshitelpiacon.