Megint füstölt egy BKV-busz

A héten ez már negyedik ilyen eset a fővárosban. Három alkalommal a jármű kigyulladt. Ezekről az Infostarton is beszámoltunk.

A mostani esetről videó is készült, amit Szepesfalvy Anna, a Fidesz fővárosi önkormányzati képviselője osztott meg a Facebook-oldalán.

A képviselő szerint az extrém hőségen túl az is hozzájárulhatott a motor füstöléséhez, hogy a elmaradt a járművek motorterének átmosása. Hangsúlyozta, ki fogják kérni a kiégett buszok dokumentációját.

A BKV a hétközi esetekről azt írta: Az eddigi vizsgálatok szerint egyedi és véletlenszerű esetekről van szó, semmilyen műszaki vagy üzemeltetési összefüggés nem állapítható meg. A BKV Zrt. minden autóbusza - így a tűzesetekben érintett járművek is - rendszeresen átesik a napi üzembe állítás előtti ellenőrzéseken, valamint tűzbiztonsági szempontból heti rendszeres műszaki vizsgálaton is.

"Az eddigi vizsgálatok szerint a tűzeseteknél műszaki vagy üzemeltetési összefüggés nem állapítható meg" - közölték, hangsúlyozva: a tűzesetek "nem a BKV-buszok általános biztonságát tükrözik".