2025. augusztus 17. vasárnap Jácint
Kékre átfestett Volvo B9L-Alfa Civis 12 típusú autóbusz közlekedik Debrecenben a Wesselényi utcán 2014. január 16-án. Tizenöt átfestett debreceni autóbusz kerül hamarosan Budapestre, amelyeket a BKV bérel majd 2020-ig. A buszokat a székesfehérvári, egykori Alfa Busz gyártotta, és Debrecenből azért kerülhetnek Budapestre, mert a hajdú-bihari megyeszékhelyen a 2-es villamosvonal átadása miatt feleslegessé váltak.
Megint füstölt egy BKV-busz

Szombaton újabb BKV-busz füstölt, ezúttal az 7E jelzésű, Volvo-busz adta meg magát a Rákóczi úton.

A héten ez már negyedik ilyen eset a fővárosban. Három alkalommal a jármű kigyulladt. Ezekről az Infostarton is beszámoltunk.

A mostani esetről videó is készült, amit Szepesfalvy Anna, a Fidesz fővárosi önkormányzati képviselője osztott meg a Facebook-oldalán.

A képviselő szerint az extrém hőségen túl az is hozzájárulhatott a motor füstöléséhez, hogy a elmaradt a járművek motorterének átmosása. Hangsúlyozta, ki fogják kérni a kiégett buszok dokumentációját.

A BKV a hétközi esetekről azt írta: Az eddigi vizsgálatok szerint egyedi és véletlenszerű esetekről van szó, semmilyen műszaki vagy üzemeltetési összefüggés nem állapítható meg. A BKV Zrt. minden autóbusza - így a tűzesetekben érintett járművek is - rendszeresen átesik a napi üzembe állítás előtti ellenőrzéseken, valamint tűzbiztonsági szempontból heti rendszeres műszaki vizsgálaton is.

"Az eddigi vizsgálatok szerint a tűzeseteknél műszaki vagy üzemeltetési összefüggés nem állapítható meg" - közölték, hangsúlyozva: a tűzesetek "nem a BKV-buszok általános biztonságát tükrözik".

bkk

busz

volvo

Rókusfalvy Pál: a borfogyasztást ki kell emelni az egészséglobbiból

Rókusfalvy Pál: a borfogyasztást ki kell emelni az egészséglobbiból
Mértékadó személyiségek, borászok mellett orvosok, szakértők, közéleti személyiségek is csatlakoztak nyilatkozatukkal ahhoz a nyílt levélhez, amely a borkultúra érdekében született "Tiéd a mérték" címmel. A vállalkozás célja, hogy új alapokra helyezze a felelős borfogyasztás társadalmi megítélését, hangsúlyozza a borkultúra felbecsülhetetlen értékét, miközben elutasítja az öncélú alkoholfogyasztást.
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Főváros: Lángoló buszok, forró politikai viták. Kiss Ambrus, Inforádió, Aréna
A telefon másképp veszélyes, mint a fáramászás. Velkey György, Inforádió, Aréna
 
