ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
394.79
usd:
337.55
bux:
105083.77
2025. augusztus 15. péntek Mária
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Tűzoltó
Nyitókép: Pixabay

Rémületes videó: így oltják az egyik lángoló buszt

Infostart

A csütörtök a kigyulladt autóbuszokról szólt, három ilyen tűzeset is történt. A tűzoltók kiadtak egy videót, amely az M7-es és az M0-s találkozásánál lángoló autóbusz oltását mutatja.

Menet közben kigyulladt egy autóbusz csütörtökön, a kora esti órákban az M0-s autóút és az M7-es autópálya találkozásánál.

Mire a tűzoltók a helyszínre érkeztek, az autóbusz már teljes egészében égett - olvasható a Katasztrófavédelem közösségi oldalán.

A törökbálinti, az érdi hivatásos és a budaörsi önkéntes tűzoltók több vízsugárral eloltották a lángokat, visszahűtötték a felhevült fém alkatrészeket, majd átvizsgálták a kiégett járművet.

A buszon tizenöt felnőtt és kilenc gyermek utazott, akik időben, sérülések nélkül elhagyták az égő járművet.

Videó: Törökbálint Őrs

Kezdőlap    Belföld    Rémületes videó: így oltják az egyik lángoló buszt

videó

tűz

autóbusz

m0-s autóút

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Elemző: Ukrajnán kívül egy új együttműködés kezdődhet Amerika és Oroszország között

Elemző: Ukrajnán kívül egy új együttműködés kezdődhet Amerika és Oroszország között

Alaszka, az Egyesült Államok és Oroszország közötti történelmi és földrajzi kapocs ad otthont Donald Trump és Vlagyimir Putyin, vagyis az amerikai és az orosz elnök mai találkozójának. Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzése szerint a találkozó időzítése különös figyelmet kap, mivel az Északi-sarkvidéken zajló erőviszonyok átrendeződése új diplomáciai és gazdasági lehetőségeket, ugyanakkor feszültségeket is hozhat.
 

Magyarics Tamás a Trump-Putyin-találkozóról: több kijátszható ütőkártyája is van mindkét félnek

Alaszkára szegeződik a világ szeme, de nem ez lesz a fontos csúcs

Ezt lépte az orosz hadsereg Trump és Putyin találkozója előtt

Putyin gépe háromezer kilométerre landolt a mai csúcs helyszínétől

Szakértő: a szerb elnök engedékenyebbé válhat az előre hozott választás ügyében

Szakértő: a szerb elnök engedékenyebbé válhat az előre hozott választás ügyében

Aleksandar Vucic szerb elnök igyekszik olyan színben feltüntetni az újvidéki vasúti pályaudvaron történt tragédia miatt demonstráló egyetemisták, tüntetők tömegét, hogy destabilizálni akarják Szerbiát – mondta az InfoRádióban Németh Ferenc. A Nyugat-Balkán-szakértő szerint a szerb kormány eddig nem tett olyan lépéseket, amelyek békésebb útra terelhették volna a tiltakozókat. A patthelyzet miatt egyre többször szóba kerül az előre hozott választások kiírásának lehetősége.
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
A telefon másképp veszélyes, mint a fáramászás. Velkey György, Inforádió, Aréna
Háború vagy béke? Mit hozhat az alaszkai csúcs? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.15. péntek, 18:00
Kiss Ambrus
a Főpolgármester Hivatal főigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Teljes katasztrófa felé halad a romokba döntött terület – Az új mesterterv pedig csak még súlyosabb konfliktust szülhet

Teljes katasztrófa felé halad a romokba döntött terület – Az új mesterterv pedig csak még súlyosabb konfliktust szülhet

Augusztus első hétvégéjén érkezett egy meglepő kijelentés Izraelből: a korábbi nyilatkozatokkal szemben mégis megszállnák a Gázai övezetet. Jeruzsálem új terve komoly nemzetközi felháborodást váltott ki, ezen pedig az sem segített, hogy a múlt hét során azért valamelyest tisztázódtak a megszállás körvonalai. Az izraeliek új ötlete sokadik olvasatra már nem hangzik annyira embertelennek, mint azt korábban gondoltuk, de azért így is messze áll a humánus megoldásoktól. Nézzük, mit is akar csinálni Netanjahu Gázában, miért, és milyen buktatókba szaladhat bele.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Aratnak a magyar csapatok Európában: a jó szerepléssel a pénz is ömlik

Aratnak a magyar csapatok Európában: a jó szerepléssel a pénz is ömlik

Összeszedtük, hogy a két, főtáblára készülő magyar csapat mennyi pénzt focizott eddig össze a nyári selejtezőkben.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'HIGH STAKES!!!' Trump posts as he heads to Alaska for Ukraine talks with Putin

'HIGH STAKES!!!' Trump posts as he heads to Alaska for Ukraine talks with Putin

The summit is Trump and Putin's first one-to-one meeting in six years - but Ukraine's Zelensky has not been invited.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 15. 15:05
A hőség miatt változik a hétvégi közlekedés
2025. augusztus 15. 14:15
Lángoló buszok: vizsgálatot indít a kormányhivatal
×
×
×
×