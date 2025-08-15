Rémületes videó: így oltják az egyik lángoló buszt

Menet közben kigyulladt egy autóbusz csütörtökön, a kora esti órákban az M0-s autóút és az M7-es autópálya találkozásánál.

Mire a tűzoltók a helyszínre érkeztek, az autóbusz már teljes egészében égett - olvasható a Katasztrófavédelem közösségi oldalán.

A törökbálinti, az érdi hivatásos és a budaörsi önkéntes tűzoltók több vízsugárral eloltották a lángokat, visszahűtötték a felhevült fém alkatrészeket, majd átvizsgálták a kiégett járművet.

A buszon tizenöt felnőtt és kilenc gyermek utazott, akik időben, sérülések nélkül elhagyták az égő járművet.

Videó: Törökbálint Őrs