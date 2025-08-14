ARÉNA
2025. augusztus 14. csütörtök Marcell
Nyitókép: Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Busztüzek: itt van a BKV első vizsgálatainak eredménye

Infostart / MTI

Két nap alatt két jármű gyulladt ki, egynek pedig füstölt a motortere.

A rendszeres ellenőrzéseken kívüli, azonnali, teljes körű tűzbiztonsági vizsgálatot rendelt el valamennyi autóbuszára a BKV Zrt., miután szerdán és csütörtökön kigyulladt és kiégett egy-egy busz, illetve csütörtökön füstölt egy busz motortere. Egyik balesetben sem sérült meg senki, közölte a társaság, hozzátéve, hogy az autóbuszaik továbbra is biztonságosan használhatók.

Az eddigi vizsgálatok szerint egyedi és véletlenszerű esetekről van szó, semmilyen műszaki vagy üzemeltetési összefüggés nem állapítható meg. Azt írták, a BKV Zrt. minden autóbusza - így a tűzesetekben érintett járművek is - rendszeresen átesik a napi üzembe állítás előtti ellenőrzéseken, valamint tűzbiztonsági szempontból heti rendszeres műszaki vizsgálaton is.

"Az eddigi vizsgálatok szerint a tűzeseteknél műszaki vagy üzemeltetési összefüggés nem állapítható meg" - közölték, hangsúlyozva: a tűzesetek "nem a BKV-buszok általános biztonságát tükrözik".

Dolgozóik mindent megtesznek azért, hogy a flotta beruházási források csökkenése miatti öregedése ellenére is magas színvonalú és biztonságos szolgáltatást nyújtson a BKV.

"A járművek állapotának és az utazás biztonságának garantálása a legfontosabb prioritás a cégnél, ezért a társaság haladéktalanul soron kívüli, teljes körű tűzbiztonsági ellenőrzést rendelt el valamennyi autóbuszára. A vizsgálatok kiterjednek az elektromos és üzemanyagrendszerekre, a motortér állapotára, valamint a tűzoltó-berendezések működőképességére is. Az események pontos okait szakértők bevonásával folyamatban lévő vizsgálatok tárják fel" - írták.

Mivel a BKV üzemeltetésében lévő autóbuszok utastere elkülönül a motortértől, műszaki probléma esetén az utasok biztonságban, gyorsan el tudják hagyni a járművet. Műszaki hiba miatti tűzesetben még soha senki nem sérült meg a társaság autóbuszain.

A buszok mindegyike automata tűzoltóberendezéssel van felszerelve, a rendelkezésre álló információk szerint ezek most is működésbe léptek, azonban a szerdai tűznél nem tudták megakadályozni, hogy a busz teljesen kiégjen.

Felidézték: szerdán egy 2015-ben beszerzett és mintegy 500 ezer kilométert futott Karsan Atak gyulladt ki Budapest belvárosában; a buszon négyen utaztak, mindannyian, valamint a jármű vezetője is sértetlenül, még a tűz elterjedése előtt leszálltak a járatról. Másnap, csütörtökön 8 óra előtt a XI. kerületi Érdi út és Süveg utca kereszteződésében az 59-es villamospótló autóbusz motorterében lobbantak fel lángok, a tűz átterjedt az autóbusz hátsó felére is. Senki nem sérült meg, az utasok és a járművezető biztonságban elhagyta a buszt. Ez a jármű egy 24 éves Mercedes-Benz Citaro típusú autóbusz, amelynek futásteljesítménye már megközelítette az 1,5 millió kilométert. Nem sokkal dél után pedig egy utasok nélküli, éppen ezen a napon 24 éves, több mint 1,3 millió kilométert futott Mercedes Citaro hátsó része füstölt, itt a járművezető kézi tűzoltókészülékkel azonnal megkezdte az oltást, így tűz nem keletkezett.

A BKV közölte azt is, tapasztalataik szerint az autóbuszok optimális maximális életkora 10 év, és bár a BKV mindent megtesz a járművek hosszú távú, biztonságos üzemeltetéséért, a közösségi közlekedés biztonságát és megbízhatóságát leginkább az új járművek folyamatos és ütemezett beszerzése szolgálja.

