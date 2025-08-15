ARÉNA
2025. augusztus 15. péntek Mária
Nyitókép: Pixabay.com

Gusztustalan rovarok leptek el egy falut, van ok az aggodalomra

Infostart

Tolnában egyes településeken jelentős mértékben felszaporodtak az ázsiai márványos poloskák, amelyek a szántóföldekről a lakott területekre is betelepülnek. A helyi önkormányzat és a növényvédelmi szakemberek szerint a rovarok komoly károkat okozhatnak a termésben és kellemetlenséget a lakosoknak.

Bogyiszlón elszabadult az ázsiai márványos poloskák inváziója – a helyzetre maga a polgármester hívta fel a figyelmet, miután a gusztustalan rovarok szó szerint tömegével másztak fel a lábán. A falu határában lévő repcetáblákon lerakott petékből kikelő poloskák a tarlóról szivárognak be a lakott területekre, ahol élő növényeket és termést pusztítanak, miközben a lakosságnak is rengeteg kellemetlenséget okoznak – idézi a teol.hu-t a HellóVidék.

A Tóth István polgármester által jelzett problémát a Tolna Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztályához is eljuttatták, remélve, hogy lesz hatékony megoldás a kártevők ellen.

Gabi Géza növényvédelmi szakmérnök szerint a rovarok Ázsiából érkeztek a szállítmányozás révén, és mivel természetes ellenségeik nem követték őket, az elmúlt években rendkívül elszaporodtak. Az ázsiai márványos poloska nagyon hasonlít a bogyómászó poloskához, amely őshonos Magyarországon, így természetes ellenségei fenntartják az egyensúlyt. Keletről jött rokonaik színe szürkés-barnás, márványos mintázatú, és mivel nincs, ami elpusztítaná őket, kedvükre dézsmálják a termést. Az élő növényeket, gyümölcsöket pusztítják, így permetezni sem lehet azokat. A szántóföldön, a learatott területen ez szintén nem lehetséges, így csak a folyamatos védekezés segíthet valamelyest csökkenteni a számukat.

A szakember figyelmeztet: augusztus végén és szeptemberben a fertőzött településeken esténként tömegével jelennek meg, ősszel pedig a házakba húzódnak telelésre. Az enyhe telek miatt könnyen átvészelik a hideget, így a következő évben még nagyobb számban térhetnek vissza. Bár kaphatók poloskairtó szerek, a rovarok ellen egyelőre csak folyamatos és kitartó védekezéssel lehet felvenni a harcot.

(Címlapképünk illusztráció.)

kártevő

rovar

poloska

invázió

Komoly hatása lehet az amerikai gazdaságra Stephen Miran kinevezésének

2025. augusztus 8-án az Amerikai Egyesült Államok elnöke, Donald Trump bejelentette, hogy Stephen Mirant jelöli az amerikai jegybank, a Federal Reserve igazgatótanácsába. Bár csak egyetlen tagról beszélünk a hétfős bizottságban, mind a történelem, mind Miran korábbi nyilatkozatai azt mutatják, hogy komoly hatása lehet a piacokra és az USA gazdaságára a kinevezésnek. Hogy pontosan mik lehetnek ezek, ennek járunk utána ebben az írásban.
Hiába az árréstop: jelentősen drágultak a legkedveltebb hústermékek a magyar boltokban

Az árréstop szerint a csirkecomb, a szárny és a bontott csirke is jelentősen drágult júniusról júliusra a KSH szerint. A csirkemellfilé egyetlen hónap alatt 8 százalékkal, tavaly júliushoz képest pedig 17 százalékkal drágult - számolt be az RTL Híradó.

Figyelmeztet a NAV: átfogó ellenőrzések következnek, sokan megüthetik a bokájukat

Piaci információk szerint Győr-Moson-Sopron, Fejér és Nógrád megyékben vizsgálja a NAV a munkáltató kölcsönöket és házipénztárakat.

Crunch time in Alaska: Trump set to meet Putin in push for Ukraine peace

Donald Trump will host Vladimir Putin in Alaska - their first meeting in six years - as he tries to secure a Ukraine war ceasefire.

