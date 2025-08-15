ARÉNA
Fiatalok fürdenek a Balatonban a Strand Fesztiválon Zamárdiban 2023. augusztus 24-én.
Elfogták a balatoni rémet - videó

Infostart

A rendőrök Balatonkenesén fogták el azt a férfit, akit korábban lopás közben rögzített a kamera egy strandon.

Augusztus első hetében több bejelentés is érkezett, hogy Balaton-parti strandokon ismeretlen tettes őrizetlenül hagyott táskákat vitt el a benne lévő értékekkel, pénzzel együtt.

Eljárás indult, majd augusztus 13-án a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság Műveleti Alosztályának munkatársai Balatonkenesén igazoltattak egy 43 éves berhidai férfit, és felismerni vélték, hogy az egyik strandi lopást korábban ő követhette el.

Ezután előállították, majd a nyomozók – őrizetbe vétele mellett – többrendbeli lopás megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki, és kezdeményezték letartóztatását.

