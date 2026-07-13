ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
357.32
usd:
313.56
bux:
142467.45
2026. július 13. hétfő Jenő
24 óra Ukrajna Hőség Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Angry young man driver, pissed off shaking hands and shrugging shoulders, has problems with the car. Displeased perplexed guy has a road accident. Traffic jam rush hour.
Nyitókép: Bulat Silvia/Getty Images

Szokatlan autós elvárások, amelyeket be kell tartani a környező országokban

Infostart

Ezekre a speciális közlekedési szabályokra figyelj, hogy ne érjen büntetés külföldön.

Autós utazás előtt érdemes felkészülni a célország eltérő közlekedési szabályaira, mivel a magyar KRESZ-ismeretek nem minden esetben elegendőek a határon túl. Az autoszektor.hu összefoglalta a legfontosabb, itthon kevésbé ismert előírásokat, amelyek megszegése komoly bírságot vonhat maga után.

Ausztria: A rendőrök jelentős gyorshajtás esetén traffipax nélkül, saját becslésük alapján is megbüntethetik a sofőröket. Emellett szigorúan tilos a radarblokkoló készülékek tartása, még kikapcsolt állapotban is; ezeket a hatóságok elkobozhatják.

Horvátország: A hagyományos, cserélhető izzós fényszóróval rendelkező járművekben továbbra is kötelező tartalék izzókészletet tartani. A LED-es vagy xenon lámpákkal szerelt autók esetében ez a szabály nem érvényes.

Szlovénia és Szlovákia: A világítás használata 0–24 órában, lakott területen belül és kívül is kötelező. A tompított fényszóró vagy a gyári nappali menetfény használata elengedhetetlen, a szabályszegés bírságot vonhat maga után.

Görögország: Szigorú korlátozás vonatkozik a dohányzásra: ha 12 éven aluli gyermek utazik a gépjárműben, tilos rágyújtani. A bírság akár 1500 euró is lehet, ráadásul a szabályszegésért a sofőr jogosítványát is bevonhatják egy hónapra.

Olaszország: A történelmi belvárosokban működő, „Zona a traffico limitato” (ZTL) táblákkal jelölt korlátozott forgalmú zónákba engedély nélkül behajtani tilos. A jogsértést kamerák figyelik, a bírság 80–330 euró között mozog, és minden egyes behajtást külön büntetnek.

Spanyolország: Vezetés közben tilos a navigációs készülékeket nyomogatni vagy az útvonalat módosítani. Ha változtatni szeretnénk a beállításokon, biztonságos helyen meg kell állni.

A felsorolt előírások betartása nemcsak a bírságok elkerülése miatt fontos, hanem a biztonságos közlekedés érdekében is. A nyaralás megtervezésekor érdemes tájékozódni a célország sajátosságairól, mivel egy figyelmetlenségből elkövetett szabályszegés jelentős többletköltséget okozhat az utazás során.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Autó    Szokatlan autós elvárások, amelyeket be kell tartani a környező országokban

külföld

autózás

szabályok

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A magyar növekedés új képlete – mi határozza meg Magyarország növekedési pályáját a következő években?

A magyar növekedés új képlete – mi határozza meg Magyarország növekedési pályáját a következő években?

Egy magyar vállalat ma gyakran nem azért nem tud szintet lépni, mert nincs megrendelése, hanem mert nincs elég jól képzett szakembere, drága az energia, és a legértékesebb tapasztalt dolgozói túl korán esnek ki a munkából. Közben a német autóipar, a nearshoring és a Balkán felértékelődése új lehetőségeket nyit. Magyarország növekedési pályája a következő évtizedben attól függ, hogyan tud maj élni ezekkel.
Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
100 ínyenc tipp a balatoni nyaraláshoz. Vinkó József, Inforádió, Aréna
Vucic vs. diákok: hatalomátmentés vagy fordulat Szerbiában? Németh Ferenc, Inforádió, Aréna
NATO-csúcs után: van-e biztonság Európában Amerika nélkül? Csiki Varga Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.13. hétfő, 18:00
Palócz Éva
a Kopint-Tárki vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Itt a bejelentés: Amerika friss csapásokat indított Irán ellen

Itt a bejelentés: Amerika friss csapásokat indított Irán ellen

Az amerikai hadsereg újabb támadásokat hajt végre Irán ellen – közölte az Egyesült Államok Központi Parancsnoksága (CENTCOM).

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Egyre több magyar szenved ettől nyáron, de kevesen merik kimondani: a közösségi média csak olaj a tűzre

Egyre több magyar szenved ettől nyáron, de kevesen merik kimondani: a közösségi média csak olaj a tűzre

A nyaralás ma már státuszszimbólum is lehet, de mit tesz mindez a mentális egészségünkkel? Pszichológust kérdeztünk a jelenségről.

BBC
Business Sport Travel Science
At least 27 killed, eight critically injured in Bangkok bar fire

At least 27 killed, eight critically injured in Bangkok bar fire

Firefighters arrived at the scene in the Chatuchak district to find patrons running through flames to escape.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 15. 04:48
Amikor a tolatókamera sem elég: ekkor kell abbahagyni az autóveztést idős korban
2026. június 8. 04:10
Itt a lista az autós műszaki vizsga legfőbb buktatóiról
×
×