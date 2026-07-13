Szokatlan autós elvárások, amelyeket be kell tartani a környező országokban

Autós utazás előtt érdemes felkészülni a célország eltérő közlekedési szabályaira, mivel a magyar KRESZ-ismeretek nem minden esetben elegendőek a határon túl. Az autoszektor.hu összefoglalta a legfontosabb, itthon kevésbé ismert előírásokat, amelyek megszegése komoly bírságot vonhat maga után.

Ausztria: A rendőrök jelentős gyorshajtás esetén traffipax nélkül, saját becslésük alapján is megbüntethetik a sofőröket. Emellett szigorúan tilos a radarblokkoló készülékek tartása, még kikapcsolt állapotban is; ezeket a hatóságok elkobozhatják.

Horvátország: A hagyományos, cserélhető izzós fényszóróval rendelkező járművekben továbbra is kötelező tartalék izzókészletet tartani. A LED-es vagy xenon lámpákkal szerelt autók esetében ez a szabály nem érvényes.

Szlovénia és Szlovákia: A világítás használata 0–24 órában, lakott területen belül és kívül is kötelező. A tompított fényszóró vagy a gyári nappali menetfény használata elengedhetetlen, a szabályszegés bírságot vonhat maga után.

Görögország: Szigorú korlátozás vonatkozik a dohányzásra: ha 12 éven aluli gyermek utazik a gépjárműben, tilos rágyújtani. A bírság akár 1500 euró is lehet, ráadásul a szabályszegésért a sofőr jogosítványát is bevonhatják egy hónapra.

Olaszország: A történelmi belvárosokban működő, „Zona a traffico limitato” (ZTL) táblákkal jelölt korlátozott forgalmú zónákba engedély nélkül behajtani tilos. A jogsértést kamerák figyelik, a bírság 80–330 euró között mozog, és minden egyes behajtást külön büntetnek.

Spanyolország: Vezetés közben tilos a navigációs készülékeket nyomogatni vagy az útvonalat módosítani. Ha változtatni szeretnénk a beállításokon, biztonságos helyen meg kell állni.

A felsorolt előírások betartása nemcsak a bírságok elkerülése miatt fontos, hanem a biztonságos közlekedés érdekében is. A nyaralás megtervezésekor érdemes tájékozódni a célország sajátosságairól, mivel egy figyelmetlenségből elkövetett szabályszegés jelentős többletköltséget okozhat az utazás során.