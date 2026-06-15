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Nyitókép: Bim/Getty Images

Amikor a tolatókamera sem elég: ekkor kell abbahgyni az autóveztést idős korban

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„Egyszerűen nem szoktam hozzá, hogy azon a sarkon már állhat egy másik jármű, korábban ilyet még nem tapasztaltam” – meséli egy 83 éves, szellemileg teljesen friss hölgy, aki egész életében aktívan vezetett. Ma már szinte csak a megszokott, otthonától három kilométerre lévő piacig vezető útvonalon közlekedik, legutóbb mégis beletolatott egy parkoló autóba. Bár viszonylag modern, tolatókamerával felszerelt járműve folyamatosan sípolt a manőver közben, ő felülbírálta a technológiát, abból a meggyőződésből kiindulva, hogy „ott nem lehet semmi”.

Az eset jól példázza azt a komplex fizikai, mentális és pszichés folyamatot, amellyel az idősödő sofőröknek és családtagjaiknak előbb-utóbb szembe kell nézniük. Az autóvezetés sokak számára nem csupán a közlekedés eszköze, hanem a szabadság, az önállóság és az aktív élet legfőbb szimbóluma, ezért a kulcsok végleges letétele az egyik legnehezebb élethelyzeti döntés.

Nem az életkor, az egészségi állapot a döntő

A szakértők, köztük Marian Betz, a Colorado School of Public Health professzora szerint nincs olyan konkrét korhatár, amely felett valakit automatikusan alkalmatlannak kellene tekinteni a vezetésre. A biztonságos közlekedés nem az évek számától, hanem az általános egészségi és mentális állapottól, a reflexektől, a látástól, a hallástól és a gyors döntéshozatali képességtől függ – olvasható az egeszsegkalauz.hu-n.

Az öregedés során a perifériás látás szűkülése, a lassuló reakcióidő vagy a figyelem megosztásának nehézségei sokszor maguknak az érintetteknek sem tűnnek fel azonnal.

Figyelmeztető jelek és a lassú vezetés tévhite

A vezetési képességek romlását kezdetben apróbb jelek mutatják meg: ha a sofőr összezavarodik a jól ismert útvonalakon, nehezebben parkol, bizonytalan sávváltáskor, vagy ha a környezetében élők már nem szívesen ülnek be mellé az autóba.

Gyakori tévhit, hogy az indokolatlanul lassú haladás egyet jelent a biztonsággal.

A túlzott óvatosság, a váratlan fékezések és a hezitálás a kereszteződésekben kiszámíthatatlanná teszik a járművet a többi közlekedő számára, ami ugyanúgy balesetveszélyes helyzeteket teremt. A statisztikák ráadásul azt mutatják, hogy a rutinná vált, otthon közeli rövid utakon történik a kisebb koccanások jelentős része.

Lelki hatások és a család támogató szerepe

Amikor valaki feladja a vezetést, gyakran úgy érzi, a függetlenségét veszítette el, ami elszigetelődéshez, magányhoz vagy depresszióhoz vezethet. A családtagok részéről a hirtelen tiltás vagy a számonkérés a legrosszabb megközelítés, mert megalázó helyzetet teremt. A szakemberek partneri, őszinte kommunikációt javasolnak, ahol a fókusz nem a korlátozáson, hanem a biztonságon van, miközben közösen térképezik fel az alternatív közlekedési lehetőségeket.

Részleges korlátozások és döntéstámogatás

Nem minden esetben szükséges azonnal és végleg letenni a kulcsot. A biztonság megőrzésében sokat segíthetnek a részleges, önkéntes korlátozások – például, ha a sofőr már nem vezet sötétben, esőben, csúcsforgalomban vagy autópályán –, valamint a modern vezetéstámogató rendszerek (holttérfigyelő, sávtartó, vészfék-asszisztens) is segítenek, ha azokat elfogadjuk.

Hogyan segíthet a tudomány? – Egy amerikai kutatás eredménye

Amerikai kutatók egy 300 fős, 70 év feletti, valamilyen krónikus betegséggel élő, de kognitív hanyatlástól nem szenvedő sofőr bevonásával vizsgálták Kimutatták, hogy miközben a többségük nem hagyta abba teljesen a vezetést, az objektív önértékelés hatására szinte kivétel nélkül változtattak a szokásaikon: önkéntesen kiiktatták a mindennapjaikból a fokozott kockázatot jelentő éjszakai utakat, a rossz időjárási körülményeket és a csúcsforgalmat.

A felmérés megerősítette, hogy a felelős döntés és a korlátozások elfogadása nem a gyengeség, hanem a magas fokú érettség és önismeret jele.

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