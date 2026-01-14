ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
386.83
usd:
332.1
bux:
119730.99
2026. január 14. szerda Bódog
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
At the gas station.
Nyitókép: gremlin/Getty Images

Kanyarban a drágulás a magyar kutakon

Infostart

Ezúttal a dízel ára emelkedhet.

Most csütörtökön a gázolaj nagykereskedelmi ára emelkedik, bruttó 3 forinttal, a benzin beszerzési ára változatlan marad – írja a holtankoljak.hu.

Szerdán még az alábbi átlagárakon tankolhatunk:

  • 95-ös benzin: 559 forint/liter
  • Gázolaj: 568 forint/liter.

Amennyiben a nagykereskedelmi változásokat a kutak áraiban is érvényesítik, a fenti áraknál magasabbakkal lehet találkozni a töltőállomásokon csütörtöktől.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) keddi jelentése szerint a járműüzemanyagok ára 2025 decemberében 8,6 százalékkal mérséklődött 2024 decemberéhez képest, míg 2025 novemberéhez viszonyítva 1,7 százalékkal csökkent.

Kezdőlap    Autó    Kanyarban a drágulás a magyar kutakon

közlekedés

benzin

autó

üzemanyag

dízel

töltőállomás

tankolás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Bóka János: a kormány és a Patrióták célja az EU megváltoztatása

Bóka János: a kormány és a Patrióták célja az EU megváltoztatása
A magyar uniós forrásokhoz való hozzáférésről szóló tárgyalások gyakorlatilag befagytak, mivel az Európai Bizottság a magyar választásokig ezekben a kérdésekben nem kíván döntést hozni – mondta Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter az InfoRádió Aréna című műsorában. Beszélt Brüsszel az orosz–ukrán konfliktusban elfoglalt pozíciójáról, de jure és de facto hadviselésről, miként a Mercosur-megállapodással és a Beneš-dekrétumokkal kapcsolatos magyar álláspontról is.
Klímakutató: nincs vége az extrém hidegnek, az enyhülés után visszatér a havazás

Klímakutató: nincs vége az extrém hidegnek, az enyhülés után visszatér a havazás

Az Európát és Magyarországot jelenleg érintő havas, hideg időjárást nem rendkívüli esemény okozza, hanem több, egymással összefüggő légköri folyamat együttállása – hangsúlyozta az MCC Klímapolitikai Intézetének vezető kutatója az InfoRádióban. Kovács Erik szerint az átmeneti, enyhébb, ködös napok után erőteljes, szibériai hideg levegő érkezik ismét, éjszakai és nappali fagyokkal.
 

A német vasút friss ellensége: „a sík terep”

Eleredhet még az ónos eső – üzentek a lakosságnak

VIDEÓ
Választás: mit hoz még a kampány? Mráz Ágoston és Závecz Tibor, Inforádió, Aréna
Havazás, hófúvás, ónos eső: mi vár ránk az utakon? Bartal Tamás, Inforádió, Aréna
Ki lesz a következő Donald Trump célkeresztjében? Wagner Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.14. szerda, 18:00
Csizmazia Gábor
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ballisztikus rakéták zúdultak Ukrajnára, betörtek az oroszok Kosztyantynivkába - Az ukrán frontról szerdán, percről percre

Ballisztikus rakéták zúdultak Ukrajnára, betörtek az oroszok Kosztyantynivkába - Az ukrán frontról szerdán, percről percre

Ma hajnalban újabb súlyos ballisztikus rakétatámadás érte Ukrajnát: az oroszok most Dnyipró városát célozták. Kijevben nagy részében nincs áram, se fűtés, a tegnapi parlamenti ülést is hidegben tarottták. Orosz katonák törtek be Kosztyantynivkába, emellett Mirnohrad is végveszélybe került. A súlyos orosz támadások után a béketárgyalások üteme lelassulni látszik. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szerdai eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Na, mégsem a nagyolcsó Lidlben tudsz a leggazdaságosabban bevásárolni? Kiszámolták, ebben a &quot;drága boltban&quot; jobban kijössz a pénzedből

Na, mégsem a nagyolcsó Lidlben tudsz a leggazdaságosabban bevásárolni? Kiszámolták, ebben a &quot;drága boltban&quot; jobban kijössz a pénzedből

Egy brüsszeli Delhaize-üzlet kirakatában látványos árösszehasonlítással igyekeznek cáfolni a láncról élő drága elitbolt képet.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump vows 'very strong action' if Iran executes protesters

Trump vows 'very strong action' if Iran executes protesters

Relatives of an arrested protester tell BBC Persian he is due to be executed on Wednesday, as the death toll from demonstrations reportedly exceeds 2,400.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 14. 12:47
Karambol miatt lezárták a Balatoni utat
2026. január 14. 05:00
Van egy módszer, amivel gyorsabban jégmentesíthető a szélvédő
×
×
×
×