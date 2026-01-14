Kanyarban a drágulás a magyar kutakon

Most csütörtökön a gázolaj nagykereskedelmi ára emelkedik, bruttó 3 forinttal, a benzin beszerzési ára változatlan marad – írja a holtankoljak.hu.

Szerdán még az alábbi átlagárakon tankolhatunk:

95-ös benzin: 559 forint/liter

Gázolaj: 568 forint/liter.

Amennyiben a nagykereskedelmi változásokat a kutak áraiban is érvényesítik, a fenti áraknál magasabbakkal lehet találkozni a töltőállomásokon csütörtöktől.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) keddi jelentése szerint a járműüzemanyagok ára 2025 decemberében 8,6 százalékkal mérséklődött 2024 decemberéhez képest, míg 2025 novemberéhez viszonyítva 1,7 százalékkal csökkent.