2026. január 13. kedd
Midsection of woman using credit card for contactless payment at checkout at zero waste store
Nyitókép: Luis Alvarez/Getty Images

Megjöttek a friss inflációs adatok

Infostart

2025. decemberben a fogyasztói árak átlagosan 3,3 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbiakat, 0,1 százalékkal pedig az előző havikat. 2025-ben átlagosan 4,4 százalékkal emelkedtek az árak az előző évhez képest.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) keddi jelentése szerint tizenkét hónap alatt, 2024. decemberhez viszonyítva az élelmiszerek ára 2,6 százalékkal nőtt (a vendéglátási szolgáltatások nélkül számítva 0,3 százalékkal csökkent), ezen belül

  • a csokoládé, kakaóé 13,5 százalékkal,
  • az édesipari lisztesárué 12,4,
  • a kávéé 12,0,
  • a büféáruké 11,8,
  • az iskolai étkezésé 8,1,
  • az éttermi étkezésé 8,0,
  • az alkoholmentes üdítőitaloké 6,6,
  • az étolajé 5,8,
  • a péksüteményeké 5,6,
  • a tojásé 3,5 százalékkal emelkedett.

A termékcsoporton belül több termék olcsóbb lett:

  • a margarin ára 27,8 százalékkal,
  • a liszté 11,6,
  • a tejtermékeké 14,3,
  • a tejé 12,3,
  • a sertéshúsé 9,8,
  • a párizsi, kolbászé 5,5,
  • a sajté 5,3,
  • a cukoré 4,0 százalékkal mérséklődött.

A háztartási energiáért 8,9 százalékkal többet kellett fizetni átlagosan, ezen belül a vezetékes gáz 19,8, az elektromos energia 2,2 százalékkal drágult.

A szeszes italok, dohányáruk ára 7,1 százalékkal emelkedett, ezen belül a dohányáruké 8,6 százalékkal.

A szolgáltatások 6,8 százalékkal drágultak, ezen belül

  • az üdülési szolgáltatások 14,3,
  • a testápolási szolgáltatások 9,8,
  • a járműjavítás és -karbantartás 9,6,
  • a lakásjavítás és -karbantartás 9,0,
  • az egészségügyi szolgáltatások 8,9,
  • a sport, múzeumi belépők 8,7,
  • a lakbér 5,7 százalékkal.

A tartós fogyasztási cikkek ára 2,7 százalékkal emelkedett, ezen belül az ékszerek 24,5, a szobabútorok 5,0, a fűtő- és főzőberendezések 2,3, az új személygépkocsik 2,7 százalékkal többe kerültek.

A járműüzemanyagok ára 8,6 százalékkal mérséklődött, a gyógyszer, gyógyáruk 5,1 százalékkal drágultak.

Egy hónap alatt, 2025. novemberhez viszonyítva a fogyasztói árak átlagosan 0,1 százalékkal nőttek.

Az élelmiszerek ára 0,2 százalékkal csökkent (a vendéglátási szolgáltatások nélkül számítva 0,5 százalékkal csökkent), ezen belül a tojás 3,0 százalékkal, a gyümölcs- és zöldséglé 2,2, az alkoholmentes üdítőitalok 1,4, a büféáruk 0,6, a kenyér 0,2 százalékkal többe, a vaj, vajkrém 2,4, a sajt 1,9, a sertéshús 1,7, a tej és az étolaj 1,1-1,1 százalékkal kevesebbe került.

A ruházkodási cikkek 0,3 százalékkal drágultak.

A háztartási energia ára 0,9 százalékkal nőtt, ezen belül a vezetékes gázért és a tűzifáért is 1,4-1,4 százalékkal többet kellett fizetni.

A szolgáltatások ára átlagosan 0,8 százalékkal nőtt, ezen belül az üdülési szolgáltatások ára 1,8 százalékkal emelkedett.

A járműüzemanyagok ára 1,7 százalékkal mérséklődött, a gyógyszer, gyógyáruké 0,2 százalékkal nőtt.

