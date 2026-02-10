ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
378.02
usd:
317.72
bux:
130328.22
2026. február 10. kedd Elvira
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök (b) és Donald Trump amerikai elnök kezet fog a megbeszélésüket követő sajtóértekezleten a washingtoni Fehér Házban 2025. szeptember 29-én.
Nyitókép: MTI/EPA pool/Jim Lo Scalzo

Benjamin Netanjahu: megleszünk az amerikai segély nélkül is

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)
ELŐZMÉNYEK

Meglepő ötlettel állt elő az izraeli kormányfő: fokozatosan leválnának az amerikai katonai segélyről. Benjamin Netanjahu ezt azzal indokolta, hogy megfelelő saját képességeket hoztak létre. Viszont kérdés: hogyan maradhat fent a zsidó állam amerikai anyagi támogatás nélkül?

Az amerikai geopolitika egyik alapvetése eddig ez volt: Izrael a legfontosabb közel-keleti szövetséges, Washingtonnak mindent meg kell tennie a védelméért.

Ami a gyakorlatban az Izrael-ellenes ENSZ-határozati javaslatok megvétózását, masszív anyagi és fegyverszállítási segélyt és esetenként békeközvetítést jelentett. Az amerikai evangélikus-keresztény jobboldal pedig vallásos hite miatt is kiállt Izrael léte mellett.

Netanjahu miniszterelnök azonban még januárban, az Economistnak adott interjúban olyasmivel állt elő, aminek nyomán felvetették, hogy elvesztette-e a józan eszét: leválasztani országát az amerikai katonai segélyről, azaz évi 3.8 milliárd dolláros támogatásról.

1946 óta Izrael kapta a legtöbb gazdasági és katonai segélyt Washingtontól, összesen 330 milliárd dollárt. Összehasonlításul: Egyiptom, amely békét között a zsidó állammal, 180 milliárdot könyvelhetett el.

Netanjahu ötlete különösen az időzítés miatt furcsa, mivel az Egyesült Államok épp most fenyegeti katonai fellépéssel fenyegeti Iránt, amiből Izraelnek nincs sok esélye kimaradni.

A kormányfő magyarázata az, hogy „hihetetlen” védelmi képességeket építettek ki. A valódi ok pedig, hogy egyre kevésbé hiszik sziklaszilárdnak az amerikaiak által adott támogatást.

Az amerikai Republikánus pártban ugyanis visszaszorult a cionizmus – tehát a zsidó nép történelmi földjén létrehozott, önálló zsidó állam - elképzelését hirdető evangélikus keresztények befolyása. A MAGA-táborban már többen vannak a radikális nacionalisták – például a befolyásos influencer, Nick Fuentes – akik felteszik a kérdést: „mi közünk nekünk Izraelhez?” – miközben felmerül az antiszemitizmus vádja is, amit ők próbálnak tagadni.

JD Vance alelnököt, mint Donald Trump potenciális utódját a MAGA élén azzal vádolják, hogy nem ítélte el elég határozottan a Fuentes-féle „ifjú-MAGÁ-sok” szólamait.

Ezek ugyan jelenleg tényleg csak szólamok, de felmerül:

mi lesz, ha az USA-ában visszavonják azt a törvényt, amely szerint biztosítani kell Izrael „minőségi katonai előnyét” az ellenségeivel szemben?

Ennek tudatában a mindig az ország túlélését szem előtt tartó izraeli vezetés B-terven gondolkodik.

A Telegraph című brit lap idézi Raphael BenLevi kutatót, az izraeli hadsereg volt hírszerzőjét, aki szerint országának fel kéne adnia a függést az amerikai segélytől és magának gyártania a lőszert. (Ami szerinte 10 százalékkal növelné a költségeket).

A gázai háború során már világossá vált, hogy még az Egyesült Államoknak sem volt mindig szalonképes dolog leszállítani a rakétákat és lövedékeket, amelyek a földdel tették egyenlővé a palesztin terület nagy részét. Ez viszont az izraeli katonai tervezők számára azt sugallja: nem garantáltak az amerikai fegyverszállítások. BenLevi szerint az is a „leválás” melletti ok, hogy az amerikai segélytől való függés miatt Izrael kénytelen volt visszafogni magát Egyiptommal szemben a Sínai-félszigeten, továbbá Irán, Libanon és Szíria esetében is. Viszont egyes kommentátorok szerint Netanjahu valójában csak kisegíti Trump elnököt, aki a bázisa felé kommunikálhatja, hogy, „íme egy újabb ország, amely pénzt takarít meg az amerikai adófizetőknek” és valójában nem kötelezte el magát az ötlet mellett.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Tudósítóink    Benjamin Netanjahu: megleszünk az amerikai segély nélkül is

donald trump

benjamin netanjahu

izrael

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Benjamin Netanjahu: megleszünk az amerikai segély nélkül is

Benjamin Netanjahu: megleszünk az amerikai segély nélkül is
Meglepő ötlettel állt elő az izraeli kormányfő: fokozatosan leválnának az amerikai katonai segélyről. Benjamin Netanjahu ezt azzal indokolta, hogy megfelelő saját képességeket hoztak létre. Viszont kérdés: hogyan maradhat fent a zsidó állam amerikai anyagi támogatás nélkül?
VIDEÓ
Kína vs. USA: ki rántja félre a végén a kormányt? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Miért lett menő a Nemzeti Múzeum a TikTokon? Zsigmond Gábor, Inforádió, Aréna
Nipah, Covid, RSV, influenza: melyik jelent valós veszélyt? Surján Orsolya, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.11. szerda, 18:00
Schiffer András
ügyvéd, volt országgyűlési képviselő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Egyre csúnyább a forint mai gyengülése a csúcsok után

Egyre csúnyább a forint mai gyengülése a csúcsok után

Hétfőn újabb többéves csúcsra erősödött a forint a főbb devizákkal szemben, sőt, a régióban is kiemelkedően teljesít a magyar deviza. Kedden azonban fordulat a hangulat és gyengülésnek kezdett a magyar deviza.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kvíz: Te tudod, mit jelentenek ezek a magyar szavak Google nélkül? Kevesen szereznek 10 pontot a 10-ből!

Kvíz: Te tudod, mit jelentenek ezek a magyar szavak Google nélkül? Kevesen szereznek 10 pontot a 10-ből!

Te mennyire vagy jártas az idegen, vagy régies szavak jelentésében és a szlengben?

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US lawmakers accuse justice department of 'inappropriately' redacting Epstein files

US lawmakers accuse justice department of 'inappropriately' redacting Epstein files

Republican Thomas Massie and Democrat Ro Khanna say the DOJ is not complying with their transparency law.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 10. 18:08
Felébredt a merénylet áldozata, beindult az egymásra mutogatás oroszok, ukránok és lengyelek között
2026. február 10. 06:00
Videón a futurisztikus kínai „űranyahajó”
×
×
×
×