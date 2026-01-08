ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 8. csütörtök
Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök helyzetjelentésre érkezik a szálemi helyőrségen, a palesztinok lakta Ciszjordánia határkerítésénél 2023. július 4-én, a ciszjordániai Dzsenín város menekülttáborában terrorista célpontok ellen végrehajtott izraeli katonai akció második napján. A rajtaütésen tizenkét palesztin vesztette életét, tucatnyian megsebesültek és több ezer palesztin civil elhagyta a városban lévő menekülttábort. Izrael lezárta a kétnapos akciót, amely során a hadsereg közlése szerint ezernél több robbanószerkezetet semmisítettek meg, több tucat fegyvergyártó műhelyben okoztak kárt, és harminc palesztin gyanúsítottat letartóztattak.
Nyitókép: MTI/EPA/Flash 90 pool/Sir Torem

Benjámin Netanjahu a Mandinernek: a nemzetállamok felszámolásának gondolata ostobaság

Infostart

A nemzetállamok felszámolásának gondolatát ostobaságnak nevezte az izraeli miniszterelnök a Mandiner Maxima című, csütörtökön online közzétett adásában. Benjámin Netanjahu arról is beszélt: a barbárság már behatolt Európába is.

Az izraeli miniszterelnök Szalai Zoltánnak adott interjújában elmondta: már a kommunista rezsim idején is járt Magyarországon, és azóta nagy csodálattal látja a változásokat, "amelyeket Orbán Viktor miniszterelnök hozott létre és gyorsított fel". Hozzátette, tiszteli Magyarországot, és az ország élvezi Izrael népének barátságát.

Arra a felvetésre, hogy Magyarország az Európai Unión belül egyedülálló módon következetesen kiáll Izrael mellett, úgy fogalmazott: önmaguk védelmében harcolnak, de egyúttal Európát is védik, és ezt Brüsszelben nem értik. Sok európai kormány sem érti, de Orbán Viktor tökéletesen megérti - emelte ki.

"Itt egy nagyobb csatát vív a civilizáció és a barbárság"; ez a barbárság már behatolt Európába, látható volt a terrortámadásokban, és ha a militáns iszlámot és annak különböző erőit nem állítják meg, akkor tovább folytatják útjukat - fogalmazott.

Ezért a két ország partnerségéről azt mondta: az nemcsak személyes barátságon alapul, hanem ennél sokkal több, "a civilizációnkért vívott harc". Orbán Viktor megérti ezt, kiáll ezekért az értékekért, ezért az igazságért, és nem enged a divat szeleinek - tette hozzá.

Benjámin Netanjahu a gazdasági és technológiai együttműködésekről szólva megjegyezte: "a jövő azoké, akik innoválnak", és Izrael a világ két legnagyobb innovációs államának egyike.

Arról is beszélt: a zsidókkal kezdődő gyűlölet, "a lázas antiszemitizmus" nem ér véget a zsidókkal, hanem folytatódik, megmérgezi az egész társadalmat, és tönkreteszi azt. Az izraeli miniszterelnök ezért legmélyebb elismerését fejezte ki Orbán Viktor és kormánya antiszemitizmus elleni politikájáért, amelyet példaként állított más államok számára is.

A határvédelemről úgy vélekedett: ha nem ellenőrzöd az országod határait, akkor elveszíted az országodat. Ha illegális bevándorlók áradata özönlik be egy országba, akkor elveszítik a jövőt, sok szempontból ez történt vezető nyugat-európai országokban is - közölte.

Hangsúlyozta: Izrael akadályt, egy kerítést épített Afrika és Izrael között, de beengedtek például etióp zsidókat. Ez nem faji kérdés, ez az illegális bevándorlás kérdése, amely elárasztja országainkat alapvetően olyan emberekkel, akik nem osztják értékeinket, elkötelezettségünket a demokrácia iránt, és lehetnek köztük radikális iszlamisták vagy terroristák. Ha hagyjuk, hogy ez folytatódjon, akkor nem marad országunk - mondta.

Benjámin Netanjahu puszta ostobaságnak nevezte a nemzetállamok felszámolásának gondolatát. Azt mondta: a nyugati civilizációt úgy védjük meg, hogy megőrizzük különálló nemzetünk függetlenségét és szuverenitását, egyúttal együttműködünk azok ellen, akik kommunista vagy marxista eszméik, vagy az iszlám világuralmi céljai érdekében meg akarják szüntetni a nyugati világot.

Megjegyezte: Nyugat-Európa számos országa behódolt ennek "a homályos internacionalizmusnak", amely megnyitja az ajtót azok előtt, akik el akarják pusztítani szabadságjogainkat, értékeinket és a jövőnket. A tévesen irányított internacionalisták nyomásával vagy az annak való behódolással szemben bátorságra, erényre van szükség, és Magyarország, valamint Izrael is megmutatta, hogy képes erre. Ezt Washingtonban is értékelik - tette hozzá.

Az izraeli miniszterelnök kitért arra is: "ha elveszíted a háborút, nem nyerheted meg a békét", mert akkor a radikális iszlamisták nyerik meg a csatát és tovább menetelnek majd más célpontok felé, ahogy azt már megkezdték. Mivel nem tudják Izraelt legyőzni a csatatéren, a nyilvánosság csataterén próbálják meg azt, ehhez pedig hazugságokat terjesztenek - fogalmazott.

Jelezte: nagy változások zajlanak a világban, amely egyre veszélyesebb hellyé válik. Szembesülni kell ezzel a ténnyel, és együttműködésekre van szükség.

Közölte: nem kényelmes helyzet, ha a sajtó, az összes civil szervezet ellenük fordul, olyan ez, mint egy bekerítő hadművelet. Egyrészt radikális iszlamisták támadnak, akik szövetségre lépnek "ezekkel a progresszívekkel, akik állítólag az emberi jogokat hirdetik", másrészt ott vannak a szélsőjobboldaliak is, akik "szintén jönnek fel" - mondta Benjámin Netanjahu, összefogást sürgetve.

izrael

mandiner

Benjámin Netanjahu

