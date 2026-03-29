2026. március 29. vasárnap Auguszta
Schmidt Ádám, a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkára a 34. Művészetek Völgye fesztivál sajtótájékoztatóján a budapesti Kossuth Múzeumhajón 2025. május 7-én.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Sportállamtitkár: olimpiai aranyeséllyel kell Los Angelesbe utaznia a női és a férfi pólóválogatottnak is

Infostart / InfoRádió - Farkas Dávid

Szolnokon hozzák létre a központi vízilabda-akadémiát – jelentette be korábban Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár. Az InfoRádióban ennek kapcsán elmondta: a tervek szerint 2027 végén, 2028 elején adhatják át a teljes komplexumot, és hangsúlyozta, a két válogatottnak aranyéremre esélyesként kellene megérkeznie a Los Angeles-i játékra.

A szolnoki vízilabda-akadémia építésének bejelentésekor Schmidt Ádám sportállamtitkár az InfoRádiónak is interjút adott, elmondta, minden feltétel adott lehet ahhoz, hogy aranyesélyes legyen az olimpián mind a női, mind a férfiválogatott.

„Tekintettel arra, hogy a legeredményesebb nemzet vagyunk a vízilabdában, mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy ez így is maradjon, és Los Angelesre is két olyan válogatott érkezzen majd meg, amely reális eséllyel száll majd harcba az érmekért. Ennek érdekében nagyon sok egyeztetés zajlik, nemcsak a vízilabda, más olimpiai sportágak vezetőivel is; egyfelől a Los Angeles 10 programunkon keresztül büszke vagyok arra, hogy olyan magyar újítást tudtunk a vízilabda sportág vezetői figyelmébe ajánlani, amely már beépült a felkészülések alkalmával, és amely Varga Zsolt szövetségi kapitány szerint is egyébként érdemben hozzájárult az Eb-ezüstéremhez is. Azt látjuk, hogy egy több évtizedes hiányt pótlunk most ezzel, hogy az akadémiai programba belépett a vízilabda is; egy olyan központ mindig is hiányzott a vízilabdán belül, amely csak a vízilabdát szolgálja ki” – fogalmazott.

Schmidt Ádám maga is nagyon sokszor látta testközelből még a '24-es olimpiai felkészülést megelőzően is, hogy például a Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszodában készülő férfi- és női válogatott folyamatos vízfelület-hiánnyal küzdött, nehéz volt megtalálni az ideális időpontokat, amikor edzeni tudtak, a vidéken élő játékosoknak még a szálláslehetőségét is bonyolult volt megoldani, és azokra a tesztekre is korlátozott volt a lehetőség, amelyeket a szövetségi kapitányok a felkészülés során folyamatosan használni szerettek volna – nem is beszélve az utánpótlás-válogatottak problémáiról, ahol még sportegészségügyi szolgáltatások is hiányoztak.

Hisz benne tehát, hogy ez a lépés nagyban befolyásolhatja már a Los Angeles-i olimpiai eredményességet is.

Elmondta még, hogy amikor helyszínt kerestek a vízilabda-szövetséggel közösen, hogy hol lenne ideális megvalósítani ezt a központot, épp akkor érkezett egy megkeresés, hogy Szolnok átadná a helyi vízilabdasportot az államnak az uszodával együtt, mivel az üzemeltetéssel kapcsolatban nehézségei adódtak a városnak, akkor állapodtak meg abban Madaras Norbert sportági elnökkel, hogy a fejlesztéssel párhuzamosan történjen meg a tulajdonjog-átadás is.

„Abban bízunk, hogy ha a jelenlegi kormányzati struktúra tudja folytatni a munkáját, akkor nem lesz gond azzal, hogy ennek az uszodának az üzemeltetése miből valósul meg. A fejlesztés maga egyébként a társaságiadó-programból fog megvalósulni, ilyen értelemben még lesz feladata a szövetségnek, hogy ezt a tao-keretet fel is töltse 16,7 milliárd forint értékben” – világított rá Schmidt Ádám.

Az új komplexum tehát a szövetségé lesz, a mostani felépítmények pedig egyelőre az államéi, azt követően majd

„nyilván lehet egyeztetéseket folytatni”.

A sportpolitikai vezető mind a két válogatott esetében azt várja, hogy bár a világ élmezőnye nagyon sűrű, mindenképpen úgy utazzanak ki a csapatok, hogy aranyéremre esélyesek legyenek.

„Ha pedig egy ilyen központ megvalósul, az utánpótlás-válogatottak, férfiak, hölgyek egyaránt folyamatosan tudják fejleszteni magukat, és ennek a központnak a segítségével egy olyan edzéslehetőséget, sporttudományos hátteret kapnak, ami által semmi más célunk nem lehet, mint az utánpótlásból kijövő fiatal sportolók eredményes beépülése a válogatottakba, amely által mind a férfi-, mind a női szakág a világ élvonalában marad” – tette hozzá Schmidt Ádám.

Éles üzenetváltás az ukrán és a magyar külügyminiszter között

Éles üzenetváltás az ukrán és a magyar külügyminiszter között

Az ukrán kormány azt reméli, hogy a magyarországi választás eredménye az Ukrajnát segítő, 90 milliárd eurós európai uniós hitelcsomag felszabadításához vezet, és lehetővé teszi az Oroszországgal szembeni újabb EU-szankciók életbe lépését is - jelentette ki Andrij Szibiha külügyminiszter az Ukrinform hírportál párizsi tudósítójának adott interjúban. Szijjártó Péter szerint ez is azt mutatja, hogy ahogy közeledik a választás napja, úgy válik egyre nyíltabbá az ukrán beavatkozás
 

Listára tették a világ legkockázatosabb piacait - Mutatjuk, hol van rajta Magyarország

Listára tették a világ legkockázatosabb piacait - Mutatjuk, hol van rajta Magyarország

A befektetők nem minden országban ugyanazzal a mércével áraznak: miközben a legstabilabb piacokon már 4-5 százalékos részvénykockázati prémium is elegendő, a legsérülékenyebb gazdaságokban ennek többszörösét várják el. A különbség sokat elárul arról, hogyan látja a piac a politikai, pénzügyi és intézményi kockázatokat világszerte, és arról is, hogy Magyarország hol helyezkedik el ezen a térképen.

Félelmetes csapdába léptek a nyugati nagyhatalmak: egyetlen ázsiai ország tartja markában a jövő technológiáját

Félelmetes csapdába léptek a nyugati nagyhatalmak: egyetlen ázsiai ország tartja markában a jövő technológiáját

A világgazdaság egyik kulcskérdésévé vált, hogy ki ellenőrzi a kritikus nyersanyagokat, és ebben Kína jelenleg megkerülhetetlen szereplő.

Iran says its forces are 'waiting' for US ground troops, as more American marines arrive in region

Iran says its forces are 'waiting' for US ground troops, as more American marines arrive in region

Thousands of American personnel are now in the Middle East, but top US official Rubio previously said US aims can be achieved without ground troops.

2026. március 29. 14:44
Varga Zsolt érvei a szolnoki vízilabdacentrum mellett: „elvonulva sokkal koncentráltabb a munka, mint Budapesten”
2026. március 29. 14:31
Gerevich-Kovács-Kárpáti kard vk: Szilágyi Áron bronzérmes
