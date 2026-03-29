Sportállamtitkár: olimpiai aranyeséllyel kell Los Angelesbe utaznia a női és a férfi pólóválogatottnak is

A szolnoki vízilabda-akadémia építésének bejelentésekor Schmidt Ádám sportállamtitkár az InfoRádiónak is interjút adott, elmondta, minden feltétel adott lehet ahhoz, hogy aranyesélyes legyen az olimpián mind a női, mind a férfiválogatott.

„Tekintettel arra, hogy a legeredményesebb nemzet vagyunk a vízilabdában, mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy ez így is maradjon, és Los Angelesre is két olyan válogatott érkezzen majd meg, amely reális eséllyel száll majd harcba az érmekért. Ennek érdekében nagyon sok egyeztetés zajlik, nemcsak a vízilabda, más olimpiai sportágak vezetőivel is; egyfelől a Los Angeles 10 programunkon keresztül büszke vagyok arra, hogy olyan magyar újítást tudtunk a vízilabda sportág vezetői figyelmébe ajánlani, amely már beépült a felkészülések alkalmával, és amely Varga Zsolt szövetségi kapitány szerint is egyébként érdemben hozzájárult az Eb-ezüstéremhez is. Azt látjuk, hogy egy több évtizedes hiányt pótlunk most ezzel, hogy az akadémiai programba belépett a vízilabda is; egy olyan központ mindig is hiányzott a vízilabdán belül, amely csak a vízilabdát szolgálja ki” – fogalmazott.

Schmidt Ádám maga is nagyon sokszor látta testközelből még a '24-es olimpiai felkészülést megelőzően is, hogy például a Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszodában készülő férfi- és női válogatott folyamatos vízfelület-hiánnyal küzdött, nehéz volt megtalálni az ideális időpontokat, amikor edzeni tudtak, a vidéken élő játékosoknak még a szálláslehetőségét is bonyolult volt megoldani, és azokra a tesztekre is korlátozott volt a lehetőség, amelyeket a szövetségi kapitányok a felkészülés során folyamatosan használni szerettek volna – nem is beszélve az utánpótlás-válogatottak problémáiról, ahol még sportegészségügyi szolgáltatások is hiányoztak.

Hisz benne tehát, hogy ez a lépés nagyban befolyásolhatja már a Los Angeles-i olimpiai eredményességet is.

Elmondta még, hogy amikor helyszínt kerestek a vízilabda-szövetséggel közösen, hogy hol lenne ideális megvalósítani ezt a központot, épp akkor érkezett egy megkeresés, hogy Szolnok átadná a helyi vízilabdasportot az államnak az uszodával együtt, mivel az üzemeltetéssel kapcsolatban nehézségei adódtak a városnak, akkor állapodtak meg abban Madaras Norbert sportági elnökkel, hogy a fejlesztéssel párhuzamosan történjen meg a tulajdonjog-átadás is.

„Abban bízunk, hogy ha a jelenlegi kormányzati struktúra tudja folytatni a munkáját, akkor nem lesz gond azzal, hogy ennek az uszodának az üzemeltetése miből valósul meg. A fejlesztés maga egyébként a társaságiadó-programból fog megvalósulni, ilyen értelemben még lesz feladata a szövetségnek, hogy ezt a tao-keretet fel is töltse 16,7 milliárd forint értékben” – világított rá Schmidt Ádám.

Az új komplexum tehát a szövetségé lesz, a mostani felépítmények pedig egyelőre az államéi, azt követően majd

„nyilván lehet egyeztetéseket folytatni”.

A sportpolitikai vezető mind a két válogatott esetében azt várja, hogy bár a világ élmezőnye nagyon sűrű, mindenképpen úgy utazzanak ki a csapatok, hogy aranyéremre esélyesek legyenek.

„Ha pedig egy ilyen központ megvalósul, az utánpótlás-válogatottak, férfiak, hölgyek egyaránt folyamatosan tudják fejleszteni magukat, és ennek a központnak a segítségével egy olyan edzéslehetőséget, sporttudományos hátteret kapnak, ami által semmi más célunk nem lehet, mint az utánpótlásból kijövő fiatal sportolók eredményes beépülése a válogatottakba, amely által mind a férfi-, mind a női szakág a világ élvonalában marad” – tette hozzá Schmidt Ádám.