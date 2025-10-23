A Salzburg ellen lép pályára a Ferencváros – sport a tévében

M4 Sport
11.00: Országúti kerékpár, a Tour de France 2026-os útvonalbemutatója
13.30: Torna, világbajnokság, női összetett döntő, Jakarta
18.45: Labdarúgás, Európa-liga, alapszakasz, Red Bull Salzburg-Ferencváros
Sport 1
18.00: Kézilabda, férfi Bajnokok Ligája, csoportkör, One Veszprém-Füchse Berlin
20.45: Labdarúgás, Európa-liga, alapszakasz, Freiburg-Utrecht
Sport 2
19.00: Darts, Európa-bajnokság, Dortmund, 1. nap
Eurosport 1
14.00 és 20.00: Sznúker, Northern Ireland Open, 3. forduló
Eurosport 2
23.00: Golf, PGA Tour, Black Desert Championship, 1. nap
Spíler 1
19.55: Labdarúgás, szaúdi bajnokság, al-Najma - al-Ahli
Match 4
21.00: Labdarúgás, angol harmadosztály, Exeter City-Plymouth Argyle