Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének harmadik fordulójában játszott Ferencvárosi TC - Ludogorec Razgrad visszavágó mérkőzésen a Groupama Arénában 2025. augusztus 12-én.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

A Salzburg ellen lép pályára a Ferencváros – sport a tévében

Infostart

Az Európa-liga alapszakaszában Salzburg-Ferencváros mérkőzést rendeznek kora este. A Veszprém férfi kézisei BL-meccset játszanak a Berlinnel. Mutatjuk, milyen élő közvetítések várják a sportszeretőket csütörtökön a tévécsatornákon.

M4 Sport

11.00: Országúti kerékpár, a Tour de France 2026-os útvonalbemutatója

13.30: Torna, világbajnokság, női összetett döntő, Jakarta

18.45: Labdarúgás, Európa-liga, alapszakasz, Red Bull Salzburg-Ferencváros

Sport 1

18.00: Kézilabda, férfi Bajnokok Ligája, csoportkör, One Veszprém-Füchse Berlin

20.45: Labdarúgás, Európa-liga, alapszakasz, Freiburg-Utrecht

Sport 2

19.00: Darts, Európa-bajnokság, Dortmund, 1. nap

Eurosport 1

11.00: Országúti kerékpár, a Tour de France 2026-os útvonalbemutatója

14.00 és 20.00: Sznúker, Northern Ireland Open, 3. forduló

Eurosport 2

23.00: Golf, PGA Tour, Black Desert Championship, 1. nap

Spíler 1

19.55: Labdarúgás, szaúdi bajnokság, al-Najma - al-Ahli

Match 4

21.00: Labdarúgás, angol harmadosztály, Exeter City-Plymouth Argyle

1956 októberében Magyarországon békés tüntetéssel kezdődő, fegyveres felkeléssel folytatódó forradalom bontakozott ki a Rákosi Mátyás nevével összefonódó kommunista diktatúra és a szovjet megszállás ellen. 1990 májusa óta a forradalom október 23-i kezdőnapja Magyarország nemzeti ünnepe.
 

Szakértő: az őszi szüneti utazás autós vészhelyzeteire is érdemes felkészülni

Szinte nyár lesz október 23-án, majd felborul minden

Kik voltak 1956 hősei? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
Mi a cirkusz varázsának titka? Fekete Péter, Inforádió, Aréna
Jelentés a vállalkozásokról: Hogyan lehet viharban hajózni? Szepesi Balázs, Inforádió, Aréna
 
Jelentős fordulat látszik az orosz-ukrán konfliktusban: míg az előző napokat főleg a budapesti békecsúcs körüli remények fűtötték, addig Trump az éjszaka súlyos olajszankciókat jelentett be Oroszország két olajóriása ellen. Eközben tovább folynak a harcok Ukrajnában, az orosz erők újabb két front menti falut foglaltak el Délkelet-Ukrajnában és újabb csapást mértek az ukrán energetikai infrastruktúrára, amit orosz polgári célpontok elleni ukrán támadásokra adott válaszként értékeltek. Most mindenki arra figyel, hogy a súlyos olajszankciók milyen hatással lesznek Putyin háborús eltökéltségére.

A mostani négynapos hosszú hétvégére a vendégek zöme a hoteleket és az apartmanokat kereste.

The US has announced new sanctions on Rosneft and Lukoil, Russia's two largest oil companies over continued fighting in Ukraine.

2025. október 22. 21:00
Szoboszlai Dominik góllal, gólpasszal járult hozzá a Liverpool 5–1-es sikeréhez
2025. október 22. 20:02
Sós Csaba: eredményes szezon vár Kós Hubertre
