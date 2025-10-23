A Salzburg ellen lép pályára a Ferencváros – sport a tévében

Jelentős fordulat látszik az orosz-ukrán konfliktusban: míg az előző napokat főleg a budapesti békecsúcs körüli remények fűtötték, addig Trump az éjszaka súlyos olajszankciókat jelentett be Oroszország két olajóriása ellen. Eközben tovább folynak a harcok Ukrajnában, az orosz erők újabb két front menti falut foglaltak el Délkelet-Ukrajnában és újabb csapást mértek az ukrán energetikai infrastruktúrára, amit orosz polgári célpontok elleni ukrán támadásokra adott válaszként értékeltek. Most mindenki arra figyel, hogy a súlyos olajszankciók milyen hatással lesznek Putyin háborús eltökéltségére.