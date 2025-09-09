Ma biztosan nem fognak unatkozni a sportrajongók a tévé előtt - sport a tévében

M4 Sport
15.15: Hegyikerékpár, világbajnokság, női U23, rövid táv
16.00: Kosárlabda, férfi Európa-bajnokság, negyeddöntő, Törökország-Lengyelország
18.00: Labdarúgás, U21-es Európa-bajnoki selejtező, Litvánia-Magyarország
20.45: Labdarúgás, világbajnoki selejtező, Magyarország-Portugália
Sport 2
13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti
19.45: Jégkorong, svájci bajnokság, Zürich Lions-EHC Biel
Eurosport 1
14.30: Kerékpár, Vuelta a Espana, 16. szakasz
Eurosport 2
17.05: Hegyikerékpár, világbajnokság, nők, rövid táv
17.50: Hegyikerékpár, világbajnokság, férfiak, rövid táv
Spíler 1
17.50: Labdarúgás, világbajnoki selejtező, Örményország-Írország
20.35: Labdarúgás, világbajnoki selejtező, Szerbia-Anglia
Spíler 2
17.50: Labdarúgás, világbajnoki selejtező, Azerbajdzsán-Ukrajna
20.35: Labdarúgás, világbajnoki selejtező, Franciaország-Izland
Arena 4
20.30: Labdarúgás, világbajnoki selejtező, Bosznia-Hercegovina - Ausztria
Match 4
17.45: Labdarúgás, barátságos mérkőzés, Észtország-Andorra
20.30: Labdarúgás, világbajnoki selejtező, Ciprus-Románia