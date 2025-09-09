ARÉNA
2025. szeptember 9. kedd
Soccer ball flew into the goal. Soccer ball bends the net, against the background of flashes of light. Soccer ball in goal net on blue background. A moment of delight, 3D illustration
Nyitókép: Rost-9D/Getty Images

Ma biztosan nem fognak unatkozni a sportrajongók a tévé előtt - sport a tévében

Infostart / MTI

Folytatódnak a labdarúgó világbajnokság selejtező mérkőzései. De lesz még kosárlabda, hegyi kerékpározás, lósport és jégkorong közvetítés is.

M4 Sport

15.15: Hegyikerékpár, világbajnokság, női U23, rövid táv

16.00: Kosárlabda, férfi Európa-bajnokság, negyeddöntő, Törökország-Lengyelország

18.00: Labdarúgás, U21-es Európa-bajnoki selejtező, Litvánia-Magyarország

20.45: Labdarúgás, világbajnoki selejtező, Magyarország-Portugália

Sport 2

13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti

19.45: Jégkorong, svájci bajnokság, Zürich Lions-EHC Biel

Eurosport 1

14.30: Kerékpár, Vuelta a Espana, 16. szakasz

Eurosport 2

17.05: Hegyikerékpár, világbajnokság, nők, rövid táv

17.50: Hegyikerékpár, világbajnokság, férfiak, rövid táv

Spíler 1

17.50: Labdarúgás, világbajnoki selejtező, Örményország-Írország

20.35: Labdarúgás, világbajnoki selejtező, Szerbia-Anglia

Spíler 2

17.50: Labdarúgás, világbajnoki selejtező, Azerbajdzsán-Ukrajna

20.35: Labdarúgás, világbajnoki selejtező, Franciaország-Izland

Arena 4

20.30: Labdarúgás, világbajnoki selejtező, Bosznia-Hercegovina - Ausztria

Match 4

17.45: Labdarúgás, barátságos mérkőzés, Észtország-Andorra

20.30: Labdarúgás, világbajnoki selejtező, Ciprus-Románia

