Vb 2026: újabb csapatok sorsa dőlt el – Messi a könnyeivel küzdött

Korábban már Argentína, Ecuador és Brazília biztosította helyét a vb-n.
Uruguay és Kolumbia egyformán 3–0-ás hazai sikerrel váltotta meg repülőjegyét, míg Paraguaynak egy gólnéküli döntetlen is elég volt ehhez.
A kétszeres világbajnok (1930, 1950) uruguayiak sorozatban ötödször, összességében tizenötödször indulnak a vb-n.
Paraguay 2010 után jutott ki ismét a világbajnokságra, akkor érte el legjobb eredményét is, negyeddöntős volt. Összességében nyolcadszor résztvevő.
Kolumbia 2018-at követően szerepel ismét a sportág legnagyobb seregszemléjén, összességében pedig hetedszer, a kolumbiaiak legjobban 2014-ben, Brazíliában szerepeltek, amikor a legjobb nyolc közé jutottak.
Az argentinok Venezuela ellen nyertek otthon, a vb-címvédő válogatottban utoljára lépett pályára hazai világbajnoki selejtezőn a nyolcszoros aranylabdás Lionel Messi. A 38 éves sztár stílusosan, két góllal búcsúzott a teltházas Estadio Monumental közönségétől. Messi a 39. percben törte meg a gólcsendet, amikor Julian Alvarez passzát kapta meg egy kontratámadásnál, és a labdát a kapu jobb felső sarkába lőtte. A hazai együttes a második félidőben is irányította a meccset, de a 76. percig kellett várni a második gólra, amikor Lautaro Martinez fejelt a hálóba. Négy perccel később Messi Thiago Almada passzából szerezte meg második találatát, s alakította ki a 3–0-s végeredményt.
„Mindig is arról álmodtam, hogy itt, a szurkolóim előtt fejezzem be a pályafutásomat”
– mondta Messi meghatottan a mérkőzés után. „Sok éven át élveztem a barcelonai szurkolók szeretetét, és az volt az álmom, hogy itt, a hazámban is megkapjam ezt” – tette hozzá.
Eredmények, dél-amerikai világbajnoki selejtezők, 17. forduló:
- Uruguay–Peru 3–0 (1–0)
- Kolumbia–Bolívia 3–0 (1–0)
- Argentína–Venezuela 3–0 (1–0)
- Paraguay–Ecuador 0–0
- Brazília–Chile 3–0 (1–0)
Az állás:
- (és már kijutott) Argentína 38 pont,
- (és már kijutott) Brazília 28,
- Uruguay (és már kijutott) 27,
- (és már kijutott) Ecuador 26,
- (és már kijutott) Kolumbia 25 (22-15),
- (és már kijutott) Paraguay 25 (13-10),
- Venezuela 18,
- Bolívia 17,
- Peru 12 (már nem juthat ki),
- Chile 10 (már nem juthat ki)
A tíz dél-amerikai együttesből hat jutott ki a jövő évi évi vb-re, a hetedik pedig interkontinentális pótselejtezőt játszik.
Az ecuadoriak a nemzetközi szövetség döntése alapján mínusz három pontról indultak, mert korábban meghamisították a kolumbiai származású védőjük, Byron Castillo születési dátumát.
A jövő évi világbajnokság – a torna történetében először – 48 csapatos lesz.