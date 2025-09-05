ARÉNA
High Angle Shot Behind Galkeeper Gates: Stadium with Soccer Championship Match. Teams Play, Crowds of Fans Cheer. Football Tournament. Sports Channel Broadcasting Final Game Of The Season.
Nyitókép: gorodenkoff/Getty Images

Vb 2026: újabb csapatok sorsa dőlt el – Messi a könnyeivel küzdött

Infostart / MTI

Uruguay, Paraguay és Kolumbia válogatottja is kijutott a 2026-os labdarúgó-világbajnokságra a dél-amerikai selejtezősorozat csütörtökön rendezett 17. fordulójában.

Korábban már Argentína, Ecuador és Brazília biztosította helyét a vb-n.

Uruguay és Kolumbia egyformán 3–0-ás hazai sikerrel váltotta meg repülőjegyét, míg Paraguaynak egy gólnéküli döntetlen is elég volt ehhez.

A kétszeres világbajnok (1930, 1950) uruguayiak sorozatban ötödször, összességében tizenötödször indulnak a vb-n.

Paraguay 2010 után jutott ki ismét a világbajnokságra, akkor érte el legjobb eredményét is, negyeddöntős volt. Összességében nyolcadszor résztvevő.

Kolumbia 2018-at követően szerepel ismét a sportág legnagyobb seregszemléjén, összességében pedig hetedszer, a kolumbiaiak legjobban 2014-ben, Brazíliában szerepeltek, amikor a legjobb nyolc közé jutottak.

Az argentinok Venezuela ellen nyertek otthon, a vb-címvédő válogatottban utoljára lépett pályára hazai világbajnoki selejtezőn a nyolcszoros aranylabdás Lionel Messi. A 38 éves sztár stílusosan, két góllal búcsúzott a teltházas Estadio Monumental közönségétől. Messi a 39. percben törte meg a gólcsendet, amikor Julian Alvarez passzát kapta meg egy kontratámadásnál, és a labdát a kapu jobb felső sarkába lőtte. A hazai együttes a második félidőben is irányította a meccset, de a 76. percig kellett várni a második gólra, amikor Lautaro Martinez fejelt a hálóba. Négy perccel később Messi Thiago Almada passzából szerezte meg második találatát, s alakította ki a 3–0-s végeredményt.

„Mindig is arról álmodtam, hogy itt, a szurkolóim előtt fejezzem be a pályafutásomat”

– mondta Messi meghatottan a mérkőzés után. „Sok éven át élveztem a barcelonai szurkolók szeretetét, és az volt az álmom, hogy itt, a hazámban is megkapjam ezt” – tette hozzá.

Eredmények, dél-amerikai világbajnoki selejtezők, 17. forduló:

  • Uruguay–Peru 3–0 (1–0)
  • Kolumbia–Bolívia 3–0 (1–0)
  • Argentína–Venezuela 3–0 (1–0)
  • Paraguay–Ecuador 0–0
  • Brazília–Chile 3–0 (1–0)

Az állás:

  1. (és már kijutott) Argentína 38 pont,
  2. (és már kijutott) Brazília 28,
  3. Uruguay (és már kijutott) 27,
  4. (és már kijutott) Ecuador 26,
  5. (és már kijutott) Kolumbia 25 (22-15),
  6. (és már kijutott) Paraguay 25 (13-10),
  7. Venezuela 18,
  8. Bolívia 17,
  9. Peru 12 (már nem juthat ki),
  10. Chile 10 (már nem juthat ki)

A tíz dél-amerikai együttesből hat jutott ki a jövő évi évi vb-re, a hetedik pedig interkontinentális pótselejtezőt játszik.

Az ecuadoriak a nemzetközi szövetség döntése alapján mínusz három pontról indultak, mert korábban meghamisították a kolumbiai származású védőjük, Byron Castillo születési dátumát.

A jövő évi világbajnokság – a torna történetében először – 48 csapatos lesz.

