Forma–1 és vb-selejtezők – sport a tévében

A Gazprom és a Kínai Nemzeti Kőolajipari Vállalat megállapodást kötött a Szibéria Ereje gázvezetéken keresztül történő szállítások növeléséről, valamint új vezetékek építéséről. A Századvég energia- és klímapolitikai üzletágvezetője az InfoRádiónak azt mondta, hogy az oroszok Kína mellett India felé is igyekeznek diverzifikálni gázexportjukat. Hortay Olivér arról is beszélt, hogy a világpiaci változásoknak Magyarországra nézve pozitív és negatív következményei is vannak.