Végleges: új csatára van a Liverpoolnak

Új klubja honlapjának hétfői beszámolója felidézi, hogy a 25 éves, 52-szeres válogatott középcsatár a Real Sociedadtól 2022 augusztusában érkezett a Newcastle-höz. Az elmúlt három évben 109 mérkőzésen 62 gólt szerzett, 11 gólpasszt adott, és csapatával az előző szezonban megnyerte a Ligakupát, ami hetven év után az első trófeája volt az észak-kelet angliai gárdának.

Isak a nyári felkészülési időszakban és az új idényben már nem szerepelt a Newcastle-ben.

A Liverpool FC brit rekordot jelentő 125 millió fontot fizetett a játékjogáért. Az eddigi csúcsot Florian Wirtz tartotta, akiért idén nyáron 125 millió eurót fizetett a Liverpool a Bayer Leverkusennek.

A Premier League címvédője az elmúlt hetekben nagyjából 500 millió eurót költött igazolásokra, hiszen Isak és Wirtz mellett megszerezte Hugo Ekitike (95 millió euró), Kerkez Milos (47 millió euró), Jeremie Frimpong (40 millió euró) és Giovanni Leoni (31 euró) játékjogát is.