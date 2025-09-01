ARÉNA
Erik Ten Hag, az Ajax vezetőedzője csapatának a Tottenham Hotspur ellen a labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntőjében játszott első mérkőzése előtt Londonban 2019. április 30-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Neil Hall

Erik ten Hag: két bajnoki után kirúgták – és senki sem csodálkozik

Infostart

Mindössze három mérkőzés – ebből két bajnoki – után a Bayer Leverkusen menesztette holland edzőjét, Erik ten Hagot. Szokatlanul gyors döntés, bizonyos szempontból talán nem is igazságos.

„A Bayer 04 Leverkusen azonnali hatállyal szakított Erik ten Hag vezetőedzővel. A Bundesliga legutóbbi ezüstérmese gyorsan levonta a tanulságot egy minden szinten eredménytelen együttműködésből” – írta a Kicker.

A német sajtó szerint a döntés senkit sem lepett meg. Lehetett sejteni, hogy Erik ten Hag napjai a Bayer Leverkusen vezetőedzőjeként meg vannak számlálva. Az 55 éves holland csak a szezon elején vette át a klub irányítását és egy nagyon nehéz örökséget. Elődje, a Real Madridhoz távozott Xabi Alonso a klubtörténet egyik legsikeresebb periódusát élte meg a csapattal.

Ten Hagnak, aki 2024 októberében szakított előző klubjával, a Manchester Uniteddel, egyáltalán nem volt könnyű dolga. Xabi Alonso sikercsapatából a klub eladott hét (!) kulcsembert, Florian Wirtzet, Jeremie Frimpongot, Granit Xhakát, Lukas Hradeckyt, Jonathan Tah-t, Amine Adlit és Odilon Kossounout, összesen 230 millió euró értékben. Igaz, érkeztek új játékosok, köztük az ex-liverpooli Jarell Quansah, 173,5 millió euró értékben – de részben gyengült a keret, részben pedig egy ilyen léptékű változás levezényléséhez idő kell.

A Leverkusen két forduló után mindössze egy ponttal áll a Bundesligában a Hoffenheim (1-2) és a Werder Bremen (3-3) elleni találkozók után.

Mint kiderült, ten Hagot részben szakmai, részben és főleg magatartásbeli problémák miatt küldték el. „Mark Flekken és különösen Robert Andrich, a csapatkapitány többé-kevésbé nyíltan beszélt a holland irányítása alatt lejátszott mindkét Bundesliga-mérkőzés után a problémákról – írta a Kicker. – Az edző viselkedése is hozzájárult a menesztéséhez.” A játékosok úgy látták, ten Hag az ellenfélből való felkészülés, a játék közbeni váltások és a taktika tekintetében nem tudott felnőni elődje, Xabi Alonso szintjére.

„Ez a döntés nem volt könnyű. Senki sem akarta ezt a lépést. Az elmúlt hetek azonban megmutatták, hogy ezzel a felállással nem lehet hatékonyan új és sikeres csapatot építeni. Szilárdan hiszünk csapatunk minőségében, és most mindent megteszünk, amit csak tudunk, hogy megtaláljuk az új, sikeres felállást” – mondta Simon Rolfes sportigazgató.

Erik ten Hag története szinte példátlan a német futballelitben. A Bundesliga 1-ben még soha nem fordult elő, hogy egy nyáron kinevezett edzőt már a második forduló után elküldtek volna. A legkorábbi elbocsátás az osztrák Helmut Senekowitsch nevéhez fűződik, 1982 nyarának végén öt forduló után menesztették az Eintracht Frankfurttól. A Bundesliga 2-ben Thomas Letsch az Erzgebirge Aue-nál (2017–2018) és Djuradj Vasic a Wehen Wiesbadennél (2007–2008) viszont szintén két forduló után bukott meg.

Egyébként a Kicker online szavazásán a voksolók majdnem háromnegyede egyetértett a klub lépésével.

