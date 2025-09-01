A mesterséges intelligencia szerint Steven Gerrard Szoboszlai Dominikká vált

Steven Gerrard közel két évtizeden át a Liverpool vezére volt: generációjának egyik legnagyobb játékosaként számos emlékezetes góllal és trófeával gazdagította a klub történelmét. Csapatkapitányként legendás küzdőszelleme a legnehezebb pillanatokban is győzelemre vezette a csapatot – egyetlen villanással képes volt meccseket eldönteni. Mint ahogyan most Szoboszlai Dominik – véli a Guardian.
Gerrard a szurkolók szemében igazi klubikon: neve egybeforrt a Liverpool tradícióival, mezszáma (8) fogalommá vált, és örökségét máig nosztalgikus tisztelet övezi. Szoboszlai Dominikot a közönség azonnal a szívébe zárta: lehengerlő munkamorálja nyomán pár meccs után közönségkedvenc lett az Anfielden – írta az Independent. A lap azt is megjegyzi: a szurkolók már „új Gerrardként” emlegetik, személyében Gerrard örökségének folytatását látják. Szoboszlai is tiszteli ezt a hagyatékot – Gerrard egy mondatát magára tetováltatta –, miközben saját jogán igyekszik legendává válni Liverpoolban.
Stevie G, azaz Steven Gerrard maga is ünnepelte a közösségi médiában az Arsenal elleni gólt.
Az Opta adatai szerint Szoboszlai Dominik Arsenal elleni találata volt a Liverpool legutóbbi győztes gólja (83. percben) szabadrúgásból Premier League-mérkőzésen, amióta Steven Gerrard a 87. percben betalált az Aston Villa ellen 2007 augusztusában.
Hát így: „Melyik mostani Liverpool-játékosban látod leginkább önmagad?” Szoboszlai Dominik.
