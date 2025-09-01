ARÉNA
PARIS, FRANCE - NOVEMBER 28: Alexander Isak of Newcastle United scores the opening goal during the UEFA Champions League match between Paris Saint-Germain and Newcastle United FC at Parc des Princes on November 28, 2023 in Paris, France. (Photo by Marc Atkins/Getty Images)
Nyitókép: Marc Atkins/Getty Images

Isakért brit rekordot fizethet a Liverpool, a svéd már az AXA edzőközpontban

Infostart

Egybehangzó források szerint Alexander Isak, a Newcastle United svéd csatára már csak legfeljebb órákig tartozik a „Szarkák” kötelékébe. Liverpoolban van, a Vörösök edzőközpontjában, az átigazolás előtti szokásos orvosi vizsgálaton. Úgy hírlik, a Premier League címvédője brit rekordot jelentő 125 millió fontot készül fizetni érte.

Az előző szezonban Mohamed Szalahhal és Erling Haalanddal a Premier League gólkirályi címéért vetélkedő svéd csatár ügye immár több mint egy hónapja húzódik. A Newcastle látványosan nem akarta elengedni, mire a csatár úgy reagált, hogy ő viszont, futó szerzőése ellenére, nem akar a Newcastle-ben játszani.

A jelek szerint döntő fordulat állt be napokban az ügyben, megszületett a megállapodás. Ebben vélhetően szerepet játszott az is, hogy az Hugo Ekitikéről éppen a Liverpool miatt lemaradó Newcastle Unitednek sikerült csatárt igazolnia a napokban, a német Nick Woltemadét 85 millió euróért, s minden bizonnyal megszerzi az előző PL-idényben a Brentfordban 19 gólt szerző, francia-kongói Yoane Wissát.

Ha Isak valóban a Liverpool tagja lesz (ennek esélye az egyik mértékadó portál szerint 99 százalék), a Vörösök költése az idei nyáron a 480 millió eurót, de még lehet, hogy nem is ez a plafon, mert még mindig tárgyal a klub a Crystal Palace-szal Marc Guéhiről. Az angol válogatott elefántcsontparti születésű középső védője akkor távozhat a Sirályoktól, ha tudnak helyette megfelelő védőt igazolni.

Úgy fest, ez megvalósul, Szoboszlai Dominik régi salzburgi klubtársát, a brazil Igor Juliót megveszi a Crystal Palace. A források szerint Guéhi ügye verseny az idővel, az angol átigazolási piac, magyar idő szerint este nyolckor zár, az orvosi vizsgálatra Londonban kerülne sor.

Isak viszont Liverpoolban van. A BBC elemzője, Alex Keble már azt boncolgatta, hogyan fér meg egymás mellett a csapatban Ekitiké és Isak. Szerinte legalább négyfajta formáció is elképzelhető. Az egyik szerint Isak, a csúcsék mögött játszik Szalah, Ekitiké és Wirtz.

A másik szerint Ekitiké elfoglalja Luis Diaz tavaszi posztját, ez mindkét olvasatban azt jelenti, hogy Cody Gakpo kimarad. A harmadik változat az Eintracht Frankfurt, Ekitiké előző klubja által tavasszal gyakran alkalmazott 4-2-2-2-es feállás, megint csak Isak és Ekitiké elöl. A negyedik, hogy Ekitiké és Wirtz mindkettő a nyolcas pozícióban játszik, mint tette Guardiola Cityjében De Bruyne és Bernardo Silva.

Két játékos távozhat esetleg az átigazolási időszak záró napján a Liverpoolból: Joe Gomez a Milanba és (ez a valószínűbb) Harvey Elliott, kölcsönbe, az Aston Villába.

