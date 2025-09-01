ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.33
usd:
337.3
bux:
103338.31
2025. szeptember 1. hétfő Egon, Egyed
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa az angol első osztályú labdarúgó-bajnokság Nottingham Forest-Liverpool mérkőzése előtt a nottinghami City Ground Stadionban 2025. január 14-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Adam Vaughan

Szoboszlai Dominik: kockáztattam, de sikerült

Infostart / MTI

Saját bevallása szerint kockáztatott az Arsenal elleni győztes szabadrúgásgóljánál a bajnoki címvédő Liverpool labdarúgója az angol élvonal vasárnap esti rangadóján.

"Kockáztattam. Bíztam magamban, szóval megpróbáltam" - idézte fel találatát a magyar válogatott csapatkapitánya a Sky Sportsnak adott nyilatkozatában, amelyet a Mersey-parti klub honlapja szemlézett. Szoboszlai a 83. percben a kapuval szemben végzett el közel 30 méterről egy szabadrúgást, lövése nyomán pedig a labda védhetetlenül csavarodott a jobb felső sarokba, ez volt az egyetlen találat a mérkőzésen.

A találkozón jobbhátvédként szerepelt futballista elmondta: ezt a fajta szabadrúgást nem gyakorolta az elmúlt hetekben, mivel közelebbi pontrúgások voltak terítéken az edzéseken, márpedig közelebbről máshogy kell elvégezni ezeket.

"Vállaltam némi kockázatot és kicsit erősebben lőttem el a labdát,

mivel tudtam, hogy David Raya előszeretettel ugrik a sorfal mögött és ő egy hihetetlenül jó kapus. Ha akárcsak egy picit is beljebb megy a labda, védte volna" - méltatta az Ágyúsok hálóőrét Szoboszlai, egyúttal elárulta, sok videót nézett meg Rayáról.

Kerkez Milos kezdőben játszotta végig a mérkőzést a Liverpoolban, míg a kapus Pécsi Ármin nem volt keretben az Arsenal ellen.

Kezdőlap    Sport    Szoboszlai Dominik: kockáztattam, de sikerült

premier league

liverpool fc

szoboszlai dominik

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Otthon Start: A bankok gyors ügyintézést ígérnek. Florova Anna és Ginzer Ildikó, Inforádió, Aréna
A 403. billentyű – és ami előtte volt, meg ami utána jön. Presser Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.01. hétfő, 18:00
Prőhle Gergely
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet programigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Lagarde figyelmeztet: politikai káosz fenyegeti az euróövezetet, a piacok már reagálnak

Lagarde figyelmeztet: politikai káosz fenyegeti az euróövezetet, a piacok már reagálnak

„A kormányok összeomlásának kockázatai az eurózóna minden országában aggasztóak” – mondta a Radio Classique adásában Christine Lagarde az Európai Központi Bank elnöke hétfőn, aki aggodalmát fejezte ki a francia politikai helyzet miatt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megszólalt hatalmas bombagóljáról Szoboszlai Dominik: &quot;kockáztattam, de bíztam magamban&quot;

Megszólalt hatalmas bombagóljáról Szoboszlai Dominik: &quot;kockáztattam, de bíztam magamban&quot;

Szoboszlai Dominik elmondta, hogy ezt a típusú szabadrúgást még kevesebbet is gyakorolta az elmúlt hetekben.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
More than 600 killed in Afghanistan quake, Taliban interior ministry says

More than 600 killed in Afghanistan quake, Taliban interior ministry says

The 6.0 magnitude quake struck at a depth of 8km (6 miles) and shook buildings from Kabul to Pakistan's capital Islamabad.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 1. 10:07
Arne Slot: Szoboszlai hihetetlenül teljesített
2025. szeptember 1. 08:36
Bár a mai kínálat nem túl bőséges, azért mégsem unatkoznak majd a sportrajongók - sport a tévében
×
×
×
×