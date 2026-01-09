A téli sportok kedvelői ma számos versenyt izgulhatnak végig – sport a tévében

Péntek reggel enyhe forintgyengülés látszik a devizapiacon, miközben a dollár mérsékelten erősödik a főbb valutákkal szemben. Nem sokkal 9 óra előtt már a zöldhasúval szemben több mint kéthetes mélypontra süllyedt a magyar deviza. A befektetők kivárnak a mai kulcsfontosságú amerikai munkaerőpiaci adatok és a vámháború jogosságáról szóló legfelsőbb bírósági döntés előtt, amelyek rövid távon irányt adhatnak a piacoknak. A nap során a hazai kiskereskedelmi és jegybanki adatok, valamint több európai statisztika is befolyásolhatja a forint mozgását.