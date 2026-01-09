ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 9. péntek
Északi összetett síverseny.
Nyitókép: Wikipédia

A téli sportok kedvelői ma számos versenyt izgulhatnak végig – sport a tévében

Infostart / MTI

Az északi összetett világkupa mellett lesz európai és amerikai futball is.

M4 Sport

19.00: Kézilabda, férfi felkészülési mérkőzés, Magyarország-Románia

Sport 2

19.45: Jégkorong, svájci bajnokság, alapszakasz, Davos-Lausanne

Eurosport 1

12.35: Északi összetett, világkupa, nők, tömegrajtos verseny, Otepää

13.20: Északi összetett, világkupa, férfiak, tömegrajtos verseny, Otepää

14.10: Sílövészet, világkupa, nők, sprint, Oberhof

Eurosport 2

15.20: Északi összetett, világkupa, nők, tömegrajtos verseny, Otepää

16.20: Északi összetett, világkupa, férfiak, tömegrajtos verseny, Otepää

Spíler 1

20.25: Labdarúgás, FA Kupa, Wrexham FC-Nottingham Forest

Spíler 2

20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Getafe-Real Sociedad

Arena 4

1.30: Amerikaifutball, NCAA, Fiesta Bowl, 1. elődöntő, Ole Miss-Miami

20.30: Labdarúgás, német bajnokság, Eintracht Frankfurt-Borussia Dortmund

Match 4

20.30: Küzdősportok, Hexagone MMA, Párizs

Szakértő az extrém hidegről: ha ezeket tapasztaljuk, rögtön segítséget kell hívni

Az előttünk álló napokban várható rendkívüli téli időjárás fokozott egészségügyi kockázatot jelent, elsősorban a veszélyeztetett csoportok számára – figyelmeztet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Patkó Enikő, az NNGYK Védelmi Igazgatási Főosztályának vezetője a többi között arról beszélt az InfoRádióban, hogy a kihűlés veszélye nemcsak a szabadban, hanem zárt térben is fennáll, a nem megfelelően fűtött lakásokban a szervezet hőháztartása felborulhat.
 

Válságban van a tejágazat az európai túltermelés és az alacsony felvásárlási árak miatt. A kormány tejautomaták létesítésére írt ki pályázatot. Erről Nagy István agrárminiszter beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában.
 

Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Tej, bor, méz, pálinka, járvány: milyen csapás jöhet még? Nagy István, Inforádió, Aréna
2026: milyen év vár a magyar gazdaságra? Nagy Márton, Inforádió, Aréna
 
Idei mélypontjára gyengült a forint

Péntek reggel enyhe forintgyengülés látszik a devizapiacon, miközben a dollár mérsékelten erősödik a főbb valutákkal szemben. Nem sokkal 9 óra előtt már a zöldhasúval szemben több mint kéthetes mélypontra süllyedt a magyar deviza. A befektetők kivárnak a mai kulcsfontosságú amerikai munkaerőpiaci adatok és a vámháború jogosságáról szóló legfelsőbb bírósági döntés előtt, amelyek rövid távon irányt adhatnak a piacoknak. A nap során a hazai kiskereskedelmi és jegybanki adatok, valamint több európai statisztika is befolyásolhatja a forint mozgását.

Pillanatok alatt elkapkodták a szánkókat a boltok polcairól: a többség tartós havazással számol

A hirtelen jött havazás után ugrásszerűen megnőtt a kereslet a téli felszerelések iránt.

There is a 'real threat' of US military action against Colombia, president tells BBC

Gustavo Petro tells the BBC's Ione Wells that the United States is treating other nations as part of a US "empire", after Trump threatened Colombia with military action.

