A téli sportok kedvelői ma számos versenyt izgulhatnak végig – sport a tévében

M4 Sport
19.00: Kézilabda, férfi felkészülési mérkőzés, Magyarország-Románia
Sport 2
19.45: Jégkorong, svájci bajnokság, alapszakasz, Davos-Lausanne
Eurosport 1
12.35: Északi összetett, világkupa, nők, tömegrajtos verseny, Otepää
13.20: Északi összetett, világkupa, férfiak, tömegrajtos verseny, Otepää
14.10: Sílövészet, világkupa, nők, sprint, Oberhof
Eurosport 2
15.20: Északi összetett, világkupa, nők, tömegrajtos verseny, Otepää
16.20: Északi összetett, világkupa, férfiak, tömegrajtos verseny, Otepää
Spíler 1
20.25: Labdarúgás, FA Kupa, Wrexham FC-Nottingham Forest
Spíler 2
20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Getafe-Real Sociedad
Arena 4
1.30: Amerikaifutball, NCAA, Fiesta Bowl, 1. elődöntő, Ole Miss-Miami
20.30: Labdarúgás, német bajnokság, Eintracht Frankfurt-Borussia Dortmund
Match 4
20.30: Küzdősportok, Hexagone MMA, Párizs