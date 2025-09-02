Sportközgazdász: rekordév az átigazolásokban, a Premier League és a Liverpool mindent vitt

A legnagyobb értékű transzfer az utolsó órákra maradt: a svéd Alexander Isak 125 millió fontért került Liverpoolba, átszámítva ez közel 55 milliárd forintnak felel meg. Hogy miért érhet ennyi pénzt egy futballista? „Nyilván egy nagyon jó futballistát szereztek meg” – válaszolta a kérdésre Szabados Gábor sportközgazdász az InfoRádióban, hozzátéve: a tavalyi szezonban Isak a Newcastle-ben nagyon jól játszott, sok gólt rúgott, és a Liverpoolnak mindenképpen szüksége volt csatárokra. Az egyik csatár, Luis Diaz elszerződött, Diogo Jota pedig autóbalesetben elhunyt, így mindenképpen kellett csatárt igazolniuk.

Olyan klubról van szó, amely folyamatosan győzni akar, trófeákat akar szerezni. Tavaly megnyerték ugyan az angol bajnokságot, a Premier Leage-et, de idén minden létező címet meg akarnak nyerni. Ehhez minőségi játékosok kellenek, és folyamatosan frissíteni is kell a keretet – mondta, hozzátéve: „lehet azon vitatkozni, hogy megér-e Isak ennyi pénzt. Az átigazolása új Premier League-rekordot jelent, soha még angol bajnokságon belül ekkora pénzt nem fizettek ki játékosért. De az összegek nem csak azért emelkednek, mert a játékosok olyan jók. Egészen nyilvánvaló, hogy Isak ezzel az összeggel nagyon sok olyan futbalistát előzött meg, aki sokkal jobb nála. De ahogy folyamatosan nő a klubok bevétele, úgy nőnek az átigazolási díjak is, mert a klubok a bevételeik egy jelentős részét mindig a játékosokra fogják költeni, akár bérek, akár átigazolási díjak formájában. Tehát

a kereslet az, ami hajtja felfele az árakat. Minél több a klubok bevétele, annál többet fizetnek a játékosokért, márpedig a klubok bevétele folyamatosan, dinamikusan nő”

– hangsúlyozta Szabados Gábor.

Most is az történt, ami szinte minden korábbi átigazolási időszaknál, hogy az angol klubok költik a legtöbbet. Nekik van messze a legtöbb bevételük, a világ legnagyobb bevétellel rendelkező klubjainak több mint a fele angol. Ilyen mértékben dominálják az európai futballt az angol csapatok – hangsúlyozta az elemző. Érdekes mintázatokra is felhívta a figyelmet: a három legnagyobb átigazolást a Liverpool hajtotta végre, Isak mellett megvették Florian Wirtzet és Hugo Ekitikét is. Wirtzért 125 millió eurót fizettek, Ekitiké is majdnem 100 millióba került, tehát

Liverpoolban csak ezen a nyáron több mint 300 millió eurót elköltöttek átigazolásra.

Utánuk egy Newcastle-átigazolás következik, nyilván abból a pénzből, amit Isakért kaptak. Aztán pedig egy másik angol csapat, a Manchester United jön, szintén három nagy átigazolással. „Aki egy kicsit is követi a nemzetközi futballt, az tudja, hogy a Manchester United már évek óta egy nagyon komoly negatív spirálban van, tehát szüksége van minőségi játékosokra. Ezek talán egy kicsit szokatlan mintázatok, hogy egy-egy klub ilyen erősen megjelenik az átigazolásokban, de az, hogy Angliából jönnek a legnagyobb átigazolások, teljesen beleillik az elmúlt évek trendjeibe” – mondta.

Arra a kérdésre, hogy az Arsenal elleni mecset hatalmas szabadrúgásgóllal eldöntő Szoboszlai Dominik piaci értéke nőhetett-e az elmúlt napoban, a sportközgazdász azt mondta: „Egészen biztosan megerősödött a piaci értéke. Nem csak azért, amilyen gólt most szerzett, hanem azért is, mert ahogy elindult a szezon, stabil tagja maradt a Liverpoolnak, pedig nem az eredeti posztján, hanem jobbhátvédként játszik. Ami egyébként a piaci értéket tekintve nem olyan értékes pozíció, de

ha egy játékos ennyire sok helyen felhasználható, ennyi helyen tud a csapata hasznára lenni, mint Szoboszlai, az egyértelműen növeli az értékét.

Nagyon komoly tényező most Dominik pályafutásában, hogy bebizonyította, hogy ilyen sok mindenre képes, és ez természetesen növelheti a piaci értékét” – mondta Szabados Gábor sportközgazdász az InfoRádióban.