Rekord áron talált új gazdára egy Ady Endre-vers kézirata

Az Antikvárium.hu vasárnap este befejeződött online kézirat és dedikált könyv árverésén új rekordár született: Ady Endre 1907-es, Az őszi lárma című versének kézirata több mint 2,5 millió forintért kelt el – írja a Telex.

A szóban forgó árverésen egy vásárló 1,3 millió forintot fizetett Kossuth Lajos elutasító leveléért, Batsányi János 1827-es verseskötete pedig 1,2 millió forintért kelt el. Volt, akinek 400 ezer forintot ért Jókai Mór kézirata, de akadtak olyanok is, akik több mint százezer forintot adtak Zinédine Zidane, Puskás Ferenc és David Attenborough aláírásáért.

A rekord magas áron eladott Ady Endre-kézirat ismert darabja a költő életművének, a legjobbnak tartott Vér és arany című kötetében jelent meg. A kézirat egész verset tartalmaz, de Ady Endre mégsem szignálta, mert Az őszi lárma egy nagyobb kompozíció részeként jelent meg először, és csak a teljes ciklust írta alá.

A költemény nyomtatásban először a Budapesti Napló 1907. augusztus 11. számában jelent meg Uj versek főcím alatt, amelynek négy rövidebb versét a költő egy kompozícióként adta közre. Ez a vers egyetlen ismert kézirata.