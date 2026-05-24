ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
358.71
usd:
309.16
bux:
129728.5
2026. május 24. vasárnap Eliza, Eszter
24 óra Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Oresnyik orosz közép-.hatótávolságú, hiperszonikus ballisztikus rakéta.
Nyitókép: Wikipédia

Az orosz Oresnyik kiverte a biztosítékot Nyugaton

Infostart / MTI

Németország és Franciaország is elítélte vasárnap, hogy Oroszország Oresnyik típusú, közepes hatótávolságú ballisztikus rakétával támadta meg az ukrajnai Bila Cerkva városát az éjszaka.

"A német szövetségi kormány élesen elítéli ezt a kíméletlen eszkalációt. Németország továbbra is szilárdan kiáll Ukrajna oldalán" - írta Friedrich Merz német kancellár az X-en.

Hasonló kijelentést tette Johann Wadephul német külügyminiszter is. "Oroszország terrorja megdöbbentő. Az Oresnyik bevetése további eszkaláció" - hangoztatta. Hozzátette, hogy mindez csak megerősíti őt abban, hogy törekedjen a NATO külügyminiszteri találkozóján tett javaslatok következetes megvalósítására. Wadephul szerint csak egy erős Ukrajna lehet képes arra, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnököt visszakozásra késztesse. A német tárcavezető a külügyminisztérium adatai szerint a svédországi Helsingborgban tartott tanácskozáson további ukrajnai segélyekről tárgyalt hivatali partnereivel.

Emmanuel Macron francia elnök szintén elítélte a közepes hatótávolságú ballisztikus rakétával végrehajtott támadást. Mint fogalmazott, a történtek "mindenekelőtt az eszkalációt jelentik és patthelyzetet Oroszország háborújában". Az X-en tett bejegyzésében a francia elnök megerősítette elkötelezettségét a kijevi vezetés támogatása mellett.

Az orosz védelmi minisztérium vasárnapi beszámolójában azt írta, hogy az orosz hadsereg "az ukrán fegyveres erők által az Oroszországi Föderáció területén található polgári célpontok ellen elkövetett terrorista támadásokra válaszul" Oresnyik és Iszkander típusú rakétákkal, valamint Kinzsal és Cirkon hiperszonikus fegyverekkel támadott ukrán katonai vezérlő központokat. A tárca közleménye szerint a csapás céljait elérték, az összes kijelölt célpontot eltalálták.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közlése szerint legalább 83 ember megsebesült az éjszakai átfogó orosz támadásban.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Az orosz Oresnyik kiverte a biztosítékot Nyugaton

ballisztikus rakéta

ukrajnai háború

oresnyik

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk

autóban a baba
Dráma a napon

Betörték az autó szélvédőjét a szlovákiai Csetnek (Štítnik) rendőrei, hogy kimentsenek egy 22 hónapos kisgyermeket.
VIDEÓ
Csal a diák, aki AI-t használ a leckéhez? Koren Balázs, Inforádió, Aréna
Jazztől az operáig, a Queentől az Eddáig: újdonságok a Margitszigeten. Bán Teodóra, Inforádió, Aréna
Kik az új Tisza-kormány erős emberei? Horn Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.25. hétfő, 18:00
Zsidai Zoltán Roy
gasztronómiai szakember, a Zsidai-csoport tulajdonosa, ügyvezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Itt a figyelmeztetés, nagyon erős UV-sugárzás jön hétfőn

Itt a figyelmeztetés, nagyon erős UV-sugárzás jön hétfőn

Hétfőn az ország több részén is elérheti, sőt helyenként meg is haladhatja a 7-es UV-indexet a napsugárzás erőssége, ami már a nagyon erős kategóriába tartozik, írja a HungaroMet. A meteorológusok szerint különösen a déli órákban kell odafigyelni a védekezésre, mert az érzékenyebb bőrtípusoknál akár 15–20 perc alatt is kialakulhat bőrpír.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kvíz: Ismered Afrika legjeit? 10 izzasztó kérdés a kontinens rekordereiről, amire csak kevesen tudják a választ!

Kvíz: Ismered Afrika legjeit? 10 izzasztó kérdés a kontinens rekordereiről, amire csak kevesen tudják a választ!

Tudod, melyik Afrika legnagyobb országa, legmagasabb hegye vagy leghosszabb folyója? Töltsd ki a kvízt, és bizonyíts, hogy igazi Afrika-kalandor vagy!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says Iran talks 'constructive' but Tehran 'must understand' it cannot develop a nuclear weapon

Trump says Iran talks 'constructive' but Tehran 'must understand' it cannot develop a nuclear weapon

The US president says he's advised his representatives not to "rush into" a deal, saying that "both sides must take their time and get it right".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 24. 17:25
Ehunyt Tarcsai Helga
2026. május 24. 17:07
Történelmi német látogatás Csehországban
×
×