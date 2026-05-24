Az orosz Oresnyik kiverte a biztosítékot Nyugaton

"A német szövetségi kormány élesen elítéli ezt a kíméletlen eszkalációt. Németország továbbra is szilárdan kiáll Ukrajna oldalán" - írta Friedrich Merz német kancellár az X-en.

Hasonló kijelentést tette Johann Wadephul német külügyminiszter is. "Oroszország terrorja megdöbbentő. Az Oresnyik bevetése további eszkaláció" - hangoztatta. Hozzátette, hogy mindez csak megerősíti őt abban, hogy törekedjen a NATO külügyminiszteri találkozóján tett javaslatok következetes megvalósítására. Wadephul szerint csak egy erős Ukrajna lehet képes arra, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnököt visszakozásra késztesse. A német tárcavezető a külügyminisztérium adatai szerint a svédországi Helsingborgban tartott tanácskozáson további ukrajnai segélyekről tárgyalt hivatali partnereivel.

Emmanuel Macron francia elnök szintén elítélte a közepes hatótávolságú ballisztikus rakétával végrehajtott támadást. Mint fogalmazott, a történtek "mindenekelőtt az eszkalációt jelentik és patthelyzetet Oroszország háborújában". Az X-en tett bejegyzésében a francia elnök megerősítette elkötelezettségét a kijevi vezetés támogatása mellett.

Az orosz védelmi minisztérium vasárnapi beszámolójában azt írta, hogy az orosz hadsereg "az ukrán fegyveres erők által az Oroszországi Föderáció területén található polgári célpontok ellen elkövetett terrorista támadásokra válaszul" Oresnyik és Iszkander típusú rakétákkal, valamint Kinzsal és Cirkon hiperszonikus fegyverekkel támadott ukrán katonai vezérlő központokat. A tárca közleménye szerint a csapás céljait elérték, az összes kijelölt célpontot eltalálták.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közlése szerint legalább 83 ember megsebesült az éjszakai átfogó orosz támadásban.