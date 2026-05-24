ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
358.71
usd:
309.16
bux:
129728.5
2026. május 24. vasárnap Eliza, Eszter
24 óra Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Orosz rakéta maradványa a helyszín közelében 2026. május 15-én, miután az elõzõ napra virradóra orosz rakétatámadás ért egy kijevi lakóházat, és huszonnégy embert, köztük három gyermeket megölt.
Nyitókép: Jevhen Maloletka

Oroszország szétrakétázta Kijevet

Infostart / MTI

Oroszország az éjszaka drónokkal és ballisztikus rakétákkal heves támadást intézett az ukrán főváros, Kijev ellen - közölték vasárnap ukrán tisztviselők.

Timur Tkacsenko, Kijev katonai közigazgatásának vezetője szerint 40 épület megrongálódott. Egy ember meghalt, húszan megsebesültek - írta a Telegram üzenetküldő alkalmazáson.

Vitalij Klicsko, a főváros polgármestere szintén számos megrongálódott épületről számolt be, köztük toronyházakról és legalább egy iskoláról. Arra szólította fel a város lakóit, hogy vasárnap kora reggel maradjanak a menedékhelyeken.

A The Kyiv Independent című lap "robbanássorozatról" számolt be a fővárosban. Kezdetben meg nem erősített jelentések szerint

Oroszország hiperszonikus és cirkálórakétákat is bevethetett a támadás során.

Az UNIAN hírügynökség a helyi katasztrófavédelemre hivatkozva azt írta, hogy az orosz támadás következtében tűzvészek keletkeztek a városban, megrongálódott a polgári infrastruktúra, valamint számos lakóépület. A főváros Darnickij kerületében tűz keletkezett egy kétszintes kollégium tetején. A mentők evakuálják a lakókat és oltják a tüzet.

A (főváros) Sevcsenkivszkij kerületében a támadás következtében tűz keletkezett egy iskola második emeletén, 300 négyzetméteres alapterületen. Egy ötemeletes lakóház bejárata beomlott, az első emelettől az ötödikig terjedt a tűz. Megállapították, hogy egy üzleti központ épületét is találat érte, és a (közeli) piac területén is tűz keletkezett. Egy másik kilencemeletes lakóházat a 8. és 9. emelet között is találat érte.

A szomszédos Lengyelországban a hadsereg az X közösségi oldalon közölte, hogy a légvédelmet riadókészültségbe helyezték, és katonai repülőgépek szálltak fel az ukrajnai orosz támadásokra reagálva. A bejelentés szerint Lengyelország nem észlelte légterének megsértését. A műveletek megelőző jellegűek voltak, céljuk a lengyel légtér védelme, különösen a veszélyeztetett régiók szomszédságában - derült ki a tájékoztatásból.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Oroszország szétrakétázta Kijevet

oroszország

kijev

rakétacsapás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Embriókorban kiszűrt SMA – Korszakos, ami a Semmelweis Egyetemen történt, demográfiai hatása is lehet

Embriókorban kiszűrt SMA – Korszakos, ami a Semmelweis Egyetemen történt, demográfiai hatása is lehet
Egészségesen született és jól van az a kisfiú a Semmelweis Egyetemen, aki azért fogant mesterséges megtermékenyítéssel, mert még embrió korában kiszűrték az orvosok a családban öröklődő SMA betegséget egy modern eljárásnak köszönhetően. Beke Artúr szülész-genetikus szerint a gyermekvállaláskor hozott betegségek miatt bizonytalankodó pároknak új reményt jelent ez a lehetőség. Az InfoRádió megszólaltatta a debütált állami eljárásban részesült anyát is, aki első gyermeke születése után sok genetikussal is kapcsolatba került, mígnem találkozott Beke Artúrral.
VIDEÓ
Csal a diák, aki AI-t használ a leckéhez? Koren Balázs, Inforádió, Aréna
Jazztől az operáig, a Queentől az Eddáig: újdonságok a Margitszigeten. Bán Teodóra, Inforádió, Aréna
Kik az új Tisza-kormány erős emberei? Horn Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.25. hétfő, 18:00
Zsidai Zoltán Roy
gasztronómiai szakember, a Zsidai-csoport tulajdonosa, ügyvezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Valósággal özönlenek az amerikai rakéták a rivális nagyhatalom partjaihoz: Peking ennek nem fog örülni

Valósággal özönlenek az amerikai rakéták a rivális nagyhatalom partjaihoz: Peking ennek nem fog örülni

Tajvan megkapta az Egyesült Államoktól megrendelt összes TOW 2B és Javelin páncéltörő rakétát, amelyeket már szét is osztottak a harcoló alakulatok között - írta a Taiwan News.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Házassági vagyonjogi szerződés kötése: ezt tartalmazza, így néz ki a házassági szerződés minta

Házassági vagyonjogi szerződés kötése: ezt tartalmazza, így néz ki a házassági szerződés minta

Mutatjuk, mire jó a házassági vagyonjogi szerződés, mit tartalmaz egy házassági szerződés minta, és mitől lesz érvényes a megkötése.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Rubio says 'significant progress' made in Iran talks as details of potential deal emerge

Rubio says 'significant progress' made in Iran talks as details of potential deal emerge

Reports say a current ceasefire could be extended for up to 60 days as US President Donald Trump says a deal has been "largely negotiated".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 24. 11:55
Problémásak a britek méregdrága vadászbombázói
2026. május 24. 11:40
Bejelentés várható az amerikai-iráni békéről
×
×