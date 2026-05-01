ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.71
usd:
309.29
bux:
0
2026. május 1. péntek Fülöp, Jakab
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
Donald Trump amerikai elnök a washingtoni Fehér Ház James Brady sajtószobájában Iránról tartott tájékoztatón 2026. április 6-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Jim Lo Scalzo

Két újabb európai országban csökkentené az amerikai hadsereg létszámát Donald Trump

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Donald Trump amerikai elnök az Egyesült Államok iráni katonai műveletét támogató hozzáállást, a támogatás hiányát kifogásolva fontolóra veszi az amerikai haderő csökkentését Németország mellett Olaszország és Spanyolország esetében is.

Az elnök a Fehér Házban lévő dolgozószobájában tartott egyik csütörtöki esemény keretében az esetleges csapatkivonásra vonatkozó kérdésekre válaszolva azzal felelt, hogy „igen, valószínűleg, miért is ne tenném?”.

Trump úgy fogalmazott, hogy „Olaszország egyáltalán nem volt segítségünkre, Spanyolország pedig borzasztó, teljesen borzasztó volt”.

Az elnök megismételte korábbi kifogását, miszerint az említett európai szövetségesek „nem voltak ott, amikor szükség lett volna rájuk”.

„Minden esetben azt mondták, hogy nem akarnak belekeveredni, pedig ők használják a Hormuzi-szorost, mi nem” – hangoztatta Trump az európai országok elzárkózó hozzáállását bírálva.

Megismételte a német kancellár felé megfogalmazott kritikáját is, amiért Friedrich Merz bírálta az Egyesült Államok iráni műveletét. Donald Trump úgy vélekedett, hogy a német kormányfő „szörnyű munkát végez”, országa bevándorlási és energetikai, valamint számos egyéb gonddal, emellett pedig az Ukrajna jelentette nagy problémával küzd.

Megjegyezte: azzal a céllal a német kancellár is egyetért, hogy Irán nem juthat atomfegyver birtokába, és az Egyesült Államok pontosan ennek megvalósítását vitte végbe tökéletesen.

Donald Trump közölte, nincs ellenvetése, hogy Irán szerepeljen a június 11-én kezdődő Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában rendezendő labdarúgó-világbajnokságon. Ezt arra reagálva mondta, hogy Gianni Infantino, a sportág nemzetközi szövetségének (FIFA) elnöke ragaszkodik ahhoz, hogy az eredeti terveknek megfelelően az ázsiai ország válogatottja az Egyesült Államokban lépjen pályára.

„Hagyjuk őket, hadd játszanak jól” – fogalmazott, és hozzátette, hogy „ha Gianni mondta ezt, akkor nekem az rendben van”.

Kezdőlap    Külföld    Két újabb európai országban csökkentené az amerikai hadsereg létszámát Donald Trump

olaszország

németország

egyesült államok

spanyolország

donald trump

irán

létszám

csapatkivonás

hormuzi-szoros

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.04. hétfő, 18:00
Fodor Gábor
volt miniszter, a Közép-európai Rendszerváltást Kutató Intézet vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
A Jedlik 40 milliárd forintos támogatási kerete lényegében megadja a kezdőlökést: vissza nem térítendő támogatás formájában segíti a biogáz beruházásokat, vagyis alacsonyabb belépőszintet biztosít a szereplőknek. A biometán terjedéséhez viszont kell még egy fontos összetevő is: több évre bankolható, kiszámítható bevétel. Enélkül a legjobban összerakott műszaki koncepció is könnyen a „jó ötlet, nehezen finanszírozható" fiókban végzi.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Egy magas rangú kormányzati tisztségviselő szerint a Fehér Ház álláspontja az, hogy az áprilisi tűzszünettel a hadműveletek lényegében véget értek.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Essa Suleiman, 45, is also accused of attempting to murder a third man on the same day.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 1. 12:29
Menekítik az embereket a népszerű olasz nyaralóhelyről – videók
2026. május 1. 12:12
Menekülthullám fenyegetheti Krétát
×
×