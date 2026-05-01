VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA - APRIL 30: Gianni Infantino, President of FIFA, Peter Augruso, Canada Soccer President, and Victor Montagliani, President of CONCACAF, pose with the World Cup official match ball during the 76th FIFA Congress on April 30, 2026 in Vancouver, British Columbia. (Photo by Verity Griffin - FIFA/FIFA via Getty Images)
Nyitókép: Verity Griffin - FIFA/FIFA via Getty Images

Lesznek még jegyek a foci-vb-re

Infostart / MTI

Ötszázmillió jegyigénylés érkezett a június 11-én kezdődő amerikai-kanadai-mexikói rendezésű labdarúgó-világbajnokságra.

Gianni Infantino, a nemzetközi szövetség elnöke a vancouveri FIFA-kongresszuson jelezte, hogy az elmúlt két vb-re összesen volt 50 millió igénylés, míg az idei tornára ennek a tízszerese, ami példátlan növekedés.

„Az eddig piacra került jegyek száz százalékát értékesítettük, ez eddig a globális készlet nagyjából kilencven százaléka. Természetesen a közeljövőben is folyamatosan dobunk piacra belépőket” – mondta. „Igen, vannak drága jegyek, de vannak megfizethetők is” – fűzte hozzá.

Infantino bejelentette a 2027–2030-as ciklusra tervezett 2,7 milliárd dolláros fejlesztési finanszírozást, ami nyolcszoros növekedés a hivatalba lépése előtti szinthez képest.

Azt is elmondta, hogy a jelenlegi, 2022-2026-os ciklus bevétele több mint 14 milliárd dollárral meghaladja a költségvetésben leírtakat. A bevételek nagy része az idei, első alkalommal 48 válogatott részvételével zajló vb-től származik.

A FIFA elnöke ismételten hangsúlyozta: ragaszkodik hozzá, hogy Irán az eredeti tervek szerint az Egyesült Államokban játssza vb-mérkőzéseit. Az ázsiai ország részvétele bizonytalan, mióta az Egyesült Államok és Izrael február 28-án légicsapásokat mért Iránra.

A nemzetközi szövetség 211 tagállama közül csak az iráni tisztviselők hiányoztak a csütörtöki vancouveri kongresszusról. Két iráni küldött azt követően döntött a hazautazás mellett, hogy egyik társuktól a kanadai hatóságok megtagadták a beléptetést Torontóban.

(A nyitóképen: Gianni Infantino, a FIFA elnöke, Peter Augruso, a kanadai labdarúgó-szövetség elnöke és Victor Montagliani, a CONCACAF elnöke a világbajnokság hivatalos mérkőzéslabdájával a FIFA 76. kongresszusán, 2026. április 30-án, Vancouverben.)

Ilyen lesz a júliusban megnyíló Biodóm
videó

Ilyen lesz a júliusban megnyíló Biodóm
Vízesés, állatok, rengeteg növény egy pihenőparkban, ráadásul a látogatásához még kiegészítő belépőjegy sem lesz szükséges. A Biodóm hamarosan megnyíló ősvadon részéről beszélt az InfoRádióban Sós Endre, a Fővárosi Állat- és Növénykert főigazgatója.
Mindenki szemüveges lesz a képernyők miatt? Nagy Zoltán Zsolt, Inforádió, Aréna
Fürdőkörkép: mikor újul meg a Gellért és a Széchenyi? Szűts Ildikó, Inforádió, Aréna
Kerozinhiány vagy késés: mi jön a repülésben az idén nyáron? Turi Ferenc, Inforádió, Aréna
 
Távozik a Magyar Honvédségtől Porkoláb Imre dandártábornok

Távozik a Magyar Honvédségtől Porkoláb Imre dandártábornok

Közös megegyezéssel távozik a Magyar Honvédség kötelékéből Porkoláb Imre dandártábornok, a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadójának munkatársa. A jelentős hazai és nemzetközi karriert befutott tiszt hivatásos szolgálati viszonyának megszüntetéséről szóló határozat csütörtök este jelent meg a Magyar Közlönyben, ezt a Telex szúrta ki.

Súlyos függőséget vett a nyakába Magyarország: kiderült, mekkora árat fizetünk a keleti szuperhatalom terjeszkedéséért

Súlyos függőséget vett a nyakába Magyarország: kiderült, mekkora árat fizetünk a keleti szuperhatalom terjeszkedéséért

Honnan jött, hol tart most a kínai gazdaság?  A Pénzcentrum Szunomár Ágnest, a Corvinus Egyetem Globális Tanulmányok Intézetének vezetőjét kérdezte.

Essa Suleiman charged with attempted murder after two Jewish men stabbed in Golders Green

Essa Suleiman charged with attempted murder after two Jewish men stabbed in Golders Green

The 45-year-old is accused of attacking Shloime Rand, 34, and Moshe Shine, 76, in north London on Wednesday.

