Visszatér a Real Madridhoz José Mourinho

A spanyol labdarúgó-bajnokságban második helyen végzett Real Madrid vezetősége megállapodott José Mourinhóval, így a következő idénytől újra a portugál tréner felel a szakmai munka irányításáért a 36-szoros bajnoknál.

A királyi gárda csütörtöki közlése szerint a megállapodás három évre, azaz 2029 nyaráig szól. Mourinho 2010 és 2013 között már dolgozott a spanyol fővárosban, első ciklusában mindhárom idényben nyert trófeát a Reallal, 2011-ben a Király Kupát hódította el, egy évvel később a bajnokságban végzett az első helyen, majd 2013-ban a spanyol Szuperkupa került a vitrinbe.

Mourinho előző klubjánál, a Benficánál tavaly szeptember óta töltötte be a vezetőedzői posztot, és bár csapatával veretlenül zárta a bajnokságot, mégis csupán az Európa-liga-selejtezőt jelentő harmadik helyen végzett. A lisszaboni egyesület már múlt héten megerősítette, hogy a Real ajánlatot tett a 15 millió eurós kivásárlási árra, de az üzlet megkötésével megvárták a spanyol klub elnökválasztását, melyen Florentino Perez megtartotta a pozícióját.

A Portóval és az Internazionaléval Bajnokok Ligája-, a Manchester Uniteddel Európa-liga-, az AS Romával pedig Konferencia-liga-győztes Mourinhót 2003-ban, 2004-ben, 2009-ben és 2011-ben is a világ legjobb klubedzőjének választották, mostani szerződtetésével pedig egyértelmű cél, hogy a Real Madrid visszavegye a bajnoki címet a legutóbbi két idényt megnyerő Barcelonától.

A Real Madrid a második helyen végzett a spanyol élvonalban, az idény közben a kispadon Xabi Alonsót váltó Álvaro Arbeloával kedden közös megegyezéssel bontottak szerződést.