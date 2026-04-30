2026. április 30. csütörtök Katalin, Kitti
Egy korszerű, indonéz gyártmányú Pindad IFV harckocsi.
Kaiser Ferenc: a globális védelmiköltség-becslés jócskán „alálőhet”, de a nyertes így is az Egyesült Államok

Rekordszintre, 2890 milliárd dollárra emelkedtek a globális fegyverkezési kiadások 2025-ben, immár 11. egymást követő évben növekedve – közölte a Stockholmi Nemzetközi Béke Kutatóintézet. Ez azonban valószínűleg meg sem közelíti a valódi összegeket.

A 2890 milliárd dolláros védelmi kiadás a valóságnál jelentősen alacsonyabb becslés – mondta az InfoRádióban Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense, kijelentve: nyílt titok, hogy a hivatalos kínai, orosz és szaúdi adatoknak közük sincs a valósághoz, a tényleges költés még annál is több lehet, mint amit a Stockholmi Nemzetközi Béke Kutatóintézet a jelentésében leírt. Megjegyezte,

„ezeket védelmi kiadásnak nevezik, de a nagyhatalmak esetében ezek inkább támadó kiadások”.

Emlékeztetett, Donald Trump nemrég jelentette be, hogy a tavalyi, nagyjából 1000 milliárd dolláros védelmi költségvetést idén 1500 milliárdra tervezi emelni, ami egy nagyon dinamikus növekedés, ráadásul eleve az USA költi ilyen célokra a legtöbbet. Hozzátette, vásárlóparitásra számítva Kína már ott liheg a sarkában, és az oroszoké is közelíti az amerikai költés felét.

A hadiipari költésekből származó bevételek legnagyobb nyertese az Egyesült Államok – jelentette ki a szakértő. Kaiser Ferenc szerint Európában a németek, különösen pedig a Rheinmetall cégcsoport jött ki nagyon jól ebből. „De jól járt még Dél-Korea, ahol szintén jelentősek a képességek, illetve Lengyelország is onnan vásárolt be, valamint Olaszország is” – fogalmazott az NKE docense.

Arra is kitért, hogy Kína meglepő módon nem tudta betölteni azt a piaci rést, amit az orosz fegyverek kiesése jelentett. Oroszországnak a nemzetközi fegyverkereskedelemben betöltött szerepe folyamatosan zsugorodik, részben azért, mert

a 2022 óta zajló ukrajnai háború beárazta az orosz fegyvereket, amelyek messze nem olyan hatékonyak, mint azt eddig a világ hitte.

Ráadásul Oroszország készletekkel sem rendelkezik, mert a teljes gyártási kapacitása sem elég az ukrán fronton elszenvedett veszteségek pótlására – tette hozzá Kaiser Ferenc. Ezzel szemben viszont Ukrajna elképesztő mértékben tudta növelni kapacitásait is a védelmi kiadások mellett. Például tőlük vásárolt elfogó drónokat számos öböl-menti ország is az iráni Shahed drónok kivédésére. Vagyis Ukrajnának olyan tartalékgyártási kapacitásai alakultak ki, hogy a folyamatos és hatalmas saját háborús igényei mellett különféle kategóriákban – főleg a pilóta nélküli, önvezető fegyverrendszerek terén – jelentős exportképességekre is szert tett – jelentette ki Kaiser Ferenc.

A fegyverek ára az elmúlt években jelentősen emelkedett, aminek oka az ukrajnai és a közel-keleti háború, valamint az afrikai konfliktusok, amelyek összességében túlkeresletet okoznak a fegyverpiacon.

A cikk alapjául szolgáló hanganyagot Domanits András készítette.

Cseh Gergő Bendegúz az InfoRádióban elmondta, mi volt az egyik fő kikötés, amely elhangzott a Magyar Péterrel való egyeztetésen. A történész-levéltáros egyebek mellett beszélt arról, hogy kik jogosultak az akták megtekintésére, még hányan élhetnek az egykori ügynökök közül, továbbá arra is kitért, milyen feladataik lesznek még az októberre tervezett nyilvánosságra hozatalig.
 

Június 30-án jár le a bankok önkéntesnek hívott, valójában az Orbán-kormány által a bankokra kényszerített díjstop vállalt határideje. Az OTP Bank július elsejétől lép, a KSH által mért 2025. évi 4,4%-os inflációnál alacsonyabb mértékben emeli díjait: a lakossági számlavezetéshez kapcsolódó díjbevételek 3,6%-kal nőnek. Ez egy tipikus lakossági ügyfél esetében átlagosan havi 100 forintnál kisebb többletköltséget jelent. A most és a közelmúltban bevezetett, illetve véglegessé tett kedvezmények ugyanakkor átlagosan kompenzálják a díjemelés hatását a lakossági ügyfeleik számára. A bank ugyanis több szolgáltatását díjmentessé teszi, valamint bővíti a kedvező feltételeket igénybe vevők körét - közölte a pénzintézet.

A FIFA a négyéves ciklus végére 13 milliárd dolláros bevétellel számol, ami 73 százalékos növekedést jelent a katari tornához képest.

The 45-year-old suspect, who was arrested on suspicion of attempted murder, was born in Somalia and came to the UK as a child in the early 1990s.

2026. április 30. 12:18
A kereskedelmi szövetség üdvözli az új kormányzat hozzááláását
2026. április 30. 09:06
Meglepő adat érkezett a magyar gazdaságról
