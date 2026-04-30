Kaiser Ferenc: a globális védelmiköltség-becslés jócskán „alálőhet”, de a nyertes így is az Egyesült Államok

A 2890 milliárd dolláros védelmi kiadás a valóságnál jelentősen alacsonyabb becslés – mondta az InfoRádióban Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense, kijelentve: nyílt titok, hogy a hivatalos kínai, orosz és szaúdi adatoknak közük sincs a valósághoz, a tényleges költés még annál is több lehet, mint amit a Stockholmi Nemzetközi Béke Kutatóintézet a jelentésében leírt. Megjegyezte,

„ezeket védelmi kiadásnak nevezik, de a nagyhatalmak esetében ezek inkább támadó kiadások”.

Emlékeztetett, Donald Trump nemrég jelentette be, hogy a tavalyi, nagyjából 1000 milliárd dolláros védelmi költségvetést idén 1500 milliárdra tervezi emelni, ami egy nagyon dinamikus növekedés, ráadásul eleve az USA költi ilyen célokra a legtöbbet. Hozzátette, vásárlóparitásra számítva Kína már ott liheg a sarkában, és az oroszoké is közelíti az amerikai költés felét.

A hadiipari költésekből származó bevételek legnagyobb nyertese az Egyesült Államok – jelentette ki a szakértő. Kaiser Ferenc szerint Európában a németek, különösen pedig a Rheinmetall cégcsoport jött ki nagyon jól ebből. „De jól járt még Dél-Korea, ahol szintén jelentősek a képességek, illetve Lengyelország is onnan vásárolt be, valamint Olaszország is” – fogalmazott az NKE docense.

Arra is kitért, hogy Kína meglepő módon nem tudta betölteni azt a piaci rést, amit az orosz fegyverek kiesése jelentett. Oroszországnak a nemzetközi fegyverkereskedelemben betöltött szerepe folyamatosan zsugorodik, részben azért, mert

a 2022 óta zajló ukrajnai háború beárazta az orosz fegyvereket, amelyek messze nem olyan hatékonyak, mint azt eddig a világ hitte.

Ráadásul Oroszország készletekkel sem rendelkezik, mert a teljes gyártási kapacitása sem elég az ukrán fronton elszenvedett veszteségek pótlására – tette hozzá Kaiser Ferenc. Ezzel szemben viszont Ukrajna elképesztő mértékben tudta növelni kapacitásait is a védelmi kiadások mellett. Például tőlük vásárolt elfogó drónokat számos öböl-menti ország is az iráni Shahed drónok kivédésére. Vagyis Ukrajnának olyan tartalékgyártási kapacitásai alakultak ki, hogy a folyamatos és hatalmas saját háborús igényei mellett különféle kategóriákban – főleg a pilóta nélküli, önvezető fegyverrendszerek terén – jelentős exportképességekre is szert tett – jelentette ki Kaiser Ferenc.

A fegyverek ára az elmúlt években jelentősen emelkedett, aminek oka az ukrajnai és a közel-keleti háború, valamint az afrikai konfliktusok, amelyek összességében túlkeresletet okoznak a fegyverpiacon.

A cikk alapjául szolgáló hanganyagot Domanits András készítette.