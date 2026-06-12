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Nyitókép: Unsplash.com

Rég áhított funkciót kapott meg végre az Instagram

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Több, a felhasználói élmény személyre szabását elősegítő újdonságot is tartalmazott a legutóbbi frissítés, ám a legnagyobb figyelmet egyértelműen az a funkció kapta, amivel az emberek „rendezkedhetnek” a profiljukon.

Ez a frissítés, amely idén áprilistól vált elérhetővé, egy régóta várt újítás, mivel a felhasználók már évek óta kérték, hogy nagyobb kontrollt kapjanak profiljuk megjelenése felett – írja BGR beszámolója nyomán a blikk.hu.

Az új funkcióval a bejegyzések sorrendje könnyedén módosítható a „drag-and-drop” (fogd és húzd) módszerrel, így a profil jobban tükrözheti a felhasználók aktuális hangulatát, kreatív munkáit vagy éppen személyiségét. Igaz, a „Rögzítés” opció eddig is lehetővé tette, hogy három bejegyzés kiemelt helyen maradjon, azonban

a teljes rács átrendezése lényegesen nagyobb szabadságot jelent.

Az új „Rács átrendezése” funkció használata rendkívül egyszerű. A felhasználóknak csak meg kell nyitniuk az Instagramot, belépniük a profiljukra, majd hosszan megérinteniük egy bejegyzést. Ezt követően a „Rács átrendezése” opció kiválasztásával szabadon áthúzhatják a bejegyzéseket a kívánt helyre. A változtatások azonnal mentésre kerülnek, és a profil látogatói az új elrendezést fogják látni. Bár a funkció jelenleg csak mobil eszközökön érhető el, a felhasználók körében már most nagy népszerűségnek örvend.

Az Instagram újítása nem áll meg itt: a platform további kreatív eszközöket is bevezetett. A felhasználók mostantól könnyebben oszthatják meg kedvenc Spotify-zenéiket az Instagram Notes segítségével. Mint írják, ez azért érdekes, mert például a TikTok felületén a zenemegosztást már jóval korábban megkönnyítették, és ezzel lényegében a zenei platformnak is kedveznek. Most az Instagram is beszállt ebbe a trendbe.

Mindemellett mostantól a felhasználók kézírásos betűtípusokat is használhatnak a Reels és Stories tartalmakban.

Ezek a betűtípusok, amelyek valódi kézírások alapján készültek, június 20-tól lesznek elérhetők. Az Instagram célja, hogy ezekkel az újításokkal még inkább támogassa a tartalomkészítők kreativitását, miközben a felhasználók számára is izgalmasabbá teszi a platform használatát.

Az újítások azonban nem mindenki számára jelentenek teljes elégedettséget: többen felvetették, hogy az Instagramnak vissza kellene térnie az időrendi hírfolyamhoz, amelyet még 2016-ban váltott fel az algoritmusok által irányított megjelenítési rendszer. Bár a „Rács átrendezése” funkció egyfajta kompromisszumnak tekinthető, sok felhasználó továbbra is azt szeretné, ha barátaik bejegyzéseit időrendben láthatnák. Ez a kérdés különösen érzékeny téma, mivel az algoritmusok bevezetése óta sokan panaszkodnak arra, hogy nem látják azokat a tartalmakat, amelyek igazán érdeklik őket.

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