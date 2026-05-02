Új olajvezeték épülhet, Donald Trump aláírta a rendeletet

Donald Trump amerikai elnök új rendelete felhatalmazza a Bridger Pipeline LLC magántulajdonban lévő amerikai vállalatot egy határokon átnyúló projekt megvalósítására, amely várhatóan a félbehagyott Keystone XL csővezeték-projekthez épített meglévő infrastruktúrát használja majd fel. Az engedéllyel lehetővé válik kanadai olaj Amerikába szállítása olyan új szakaszok építésével, amelyek csatlakozhatnak a korábban felhagyott Keystone XL kőolajvezeték-projekt egyes részeihez.

A korábban törölt beruházás mögött álló kanadai South Bow csővezeték-társaság az amerikai Bridger Pipeline vállalattal működik együtt a projekten. South Bow fontolgatja az Albertában és Saskatchewanban már megépített vonal egy részének „újjáélesztését” – írta a Financial Post.

A Keystone XL olajvezetékre vonatkozó határon átnyúló elnöki engedélyt Joe Biden előző amerikai elnök vonta vissza 2021-ben.

A Bridger vállalat egy nagyjából 1000 kilométer hosszú csővezetéket üzemeltetne, amely kanadai nyersolajat szállítana délre, a wyomingi Guernsey-ben található olajvállalathoz. A csővezeték kapacitása meghaladná az 1 millió hordót naponta, de a wyomingi Casperben működő csővezeték-társaság szerint kezdetben várhatóan napi 550 000 hordó körül fog szállítani.