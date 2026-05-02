2026. május 2. szombat Zsigmond
Donald Trump amerikai elnök aláírja a Keystone XL olajvezeték-projekt újraélesztését célzó rendeletet a washingtoni Fehér Házban 2026. április 30-án.
Nyitókép: MTI/EPA/CNP pool/Aaron Schwartz

Új olajvezeték épülhet, Donald Trump aláírta a rendeletet

ELŐZMÉNYEK

A közel-keleti, a Hormuzi-szorosnál kialakult olajszállítási gondok árnyékában részben felélesztenének egy korábban törölt kőolajvezeték-projektet.

Donald Trump amerikai elnök új rendelete felhatalmazza a Bridger Pipeline LLC magántulajdonban lévő amerikai vállalatot egy határokon átnyúló projekt megvalósítására, amely várhatóan a félbehagyott Keystone XL csővezeték-projekthez épített meglévő infrastruktúrát használja majd fel. Az engedéllyel lehetővé válik kanadai olaj Amerikába szállítása olyan új szakaszok építésével, amelyek csatlakozhatnak a korábban felhagyott Keystone XL kőolajvezeték-projekt egyes részeihez.

A korábban törölt beruházás mögött álló kanadai South Bow csővezeték-társaság az amerikai Bridger Pipeline vállalattal működik együtt a projekten. South Bow fontolgatja az Albertában és Saskatchewanban már megépített vonal egy részének „újjáélesztését” – írta a Financial Post.

A Keystone XL olajvezetékre vonatkozó határon átnyúló elnöki engedélyt Joe Biden előző amerikai elnök vonta vissza 2021-ben.

A Bridger vállalat egy nagyjából 1000 kilométer hosszú csővezetéket üzemeltetne, amely kanadai nyersolajat szállítana délre, a wyomingi Guernsey-ben található olajvállalathoz. A csővezeték kapacitása meghaladná az 1 millió hordót naponta, de a wyomingi Casperben működő csővezeték-társaság szerint kezdetben várhatóan napi 550 000 hordó körül fog szállítani.

Mérséklődött a növényvédőszerek értékesített volumene 2025-ben az előző évhez képest, a biológiai szerek nélkül számítva 5,3 százalékkal zsugorodott, az összérték pedig elérte a 126,2 milliárd forintot – olvasható az Agrárközgazdasági Intézet honlapján közzétett összesítésben.
Sokan meg vannak győződve arról, hogy a mesterséges intelligencia által elérhető termelékenységnövekedés meg fogja oldani a fejlett gazdaságok fenntarthatatlan költségvetési hiányának problémáját. Az elgondolás szerint a mesterséges intelligencia magasabb adóbevételeket eredményez a kormányzatok számára, így még a legpazarlóbb országok esetében is csökken majd a deficit mértéke. Ez akár igaz is lehet. Sokkal több okunk van azonban azt feltételezni, hogy ezek a várakozások veszélyesen optimisták.

Na, vajon elvitte-e valaki a 325 millió forintos főnyereményt a 18. játékhéten? Mutatjuk az ötös lottó nyerőszámait és a nyereményeket!

German Defence Minister Boris Pistorius said the US decision to withdraw 5,000 troops was to be expected.

