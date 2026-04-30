Készen kell állniuk a harcra – közölte a német kancellár a NATO-ról beszélve

„Ezekben a vészterhes időkben világos úton haladunk, a NATO és a megbízható transzatlanti kapcsolatok útján; mint tudják, ez utóbbit kifejezetten a szívünkön viseljük mindannyian, én különösen” – mondta a kancellár újságíróknak, alig néhány órával azt követően, hogy Donald Trump amerikai elnök bejelentette, kormánya fontolóra veszi a Németországban állomásozó amerikai haderő létszámának csökkentését.

Merz közölte: Németországnak meg kell felelnie a katonai téren vállalt vezető szerepének Európában, hozzátéve, hogy a német fegyveres erőknek készen kell állniuk a harcra, miközben nem téveszthetik szem elől a jövő kihívásait sem.

A kancellár egyúttal emlékeztetett a német hadsereg szerepére az "az erős és egységes NATO" felépítésében, "elsősorban Németország stratégiailag fontos pontjain, az Egyesült Államok oldalán".

Az iráni konfliktussal kapcsolatban leszögezte, Teheránnak vissza kell térnie a tárgyalóasztalhoz, és azt vetette a síita állam szemére, hogy a világkereskedelemben kiemelten fontos szerepet játszó Hormuzi-szoros blokádjával "az egész világot túszul ejtette".

"Ha a Hormuzi-szoros blokádja fennmarad, az beláthatatlan következményekkel jár mindannyiunkra nézve" - figyelmeztetett.

Németországban több amerikai katonai létesítmény is található, köztük az Egyesült Államok légierejének legnagyobb külföldi támaszpontja, a Ramstein légibázis, valamint a landstuhli orvosi központ, ahol az afganisztáni és az iraki harcokban megsebesült amerikai katonákat ápolják. Az Egyesült Államok emellett mintegy 20 nukleáris fegyvert is telepített Németországba.