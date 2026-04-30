2026. április 30. csütörtök Katalin, Kitti
Friedrich Merz német kancellár az Európai Parlament (EP) elnöke, Roberta Metsola fogadásán a berlini kancellárián 2026. március 17-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Hannibal Hanschke

Készen kell állniuk a harcra – közölte a német kancellár a NATO-ról beszélve

Németország továbbra is az erős NATO-ra és a megbízható transzatlanti kapcsolatokra összpontosít – jelentette ki Friedrich Merz német kancellár a nyugat-németországi Münster katonai támaszpontján csütörtökön.

„Ezekben a vészterhes időkben világos úton haladunk, a NATO és a megbízható transzatlanti kapcsolatok útján; mint tudják, ez utóbbit kifejezetten a szívünkön viseljük mindannyian, én különösen” – mondta a kancellár újságíróknak, alig néhány órával azt követően, hogy Donald Trump amerikai elnök bejelentette, kormánya fontolóra veszi a Németországban állomásozó amerikai haderő létszámának csökkentését.

Merz közölte: Németországnak meg kell felelnie a katonai téren vállalt vezető szerepének Európában, hozzátéve, hogy a német fegyveres erőknek készen kell állniuk a harcra, miközben nem téveszthetik szem elől a jövő kihívásait sem.

A kancellár egyúttal emlékeztetett a német hadsereg szerepére az "az erős és egységes NATO" felépítésében, "elsősorban Németország stratégiailag fontos pontjain, az Egyesült Államok oldalán".

Az iráni konfliktussal kapcsolatban leszögezte, Teheránnak vissza kell térnie a tárgyalóasztalhoz, és azt vetette a síita állam szemére, hogy a világkereskedelemben kiemelten fontos szerepet játszó Hormuzi-szoros blokádjával "az egész világot túszul ejtette".

"Ha a Hormuzi-szoros blokádja fennmarad, az beláthatatlan következményekkel jár mindannyiunkra nézve" - figyelmeztetett.

Németországban több amerikai katonai létesítmény is található, köztük az Egyesült Államok légierejének legnagyobb külföldi támaszpontja, a Ramstein légibázis, valamint a landstuhli orvosi központ, ahol az afganisztáni és az iraki harcokban megsebesült amerikai katonákat ápolják. Az Egyesült Államok emellett mintegy 20 nukleáris fegyvert is telepített Németországba.

Határozottabban kell elítélni a brit zsidó közösség elleni támadásokat. Erről beszélt a londoni rendőrkapitány, azután, hogy Londonban egy férfi megkéselt két zsidó férfit az utcán. A korábbi incidensekkel szemben ezt az esetet már gyorsan terrortámadássá nyilvánították.
Rekordszintre, 2890 milliárd dollárra emelkedtek a globális fegyverkezési kiadások 2025-ben, immár 11. egymást követő évben növekedve – közölte a Stockholmi Nemzetközi Béke Kutatóintézet. Ez azonban valószínűleg meg sem közelíti a valódi összegeket.
 

Mérsékelt hangulatromlással indult a nap a világ tőzsdéin, a befektetők egyrészt az újra meredeken megugró olajár miatt aggódnak, de az elmúlt órákban közzétett vállalati gyorsjelentések is csak vegyes képet mutatnak. Közben pedig az amerikai jegybank is óvatos kijelentéseket tett az előttünk álló időszakkal kapcsolatban. Napközben azonban emelkedésbe kapcsoltak az európai tőzsdék, és a magyar piac is felfelé vette az irányt.

A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája üdvözli, hogy a teljes oktatási életút egy tárca alá kerül.

Meanwhile, the prime minister is heckled as he arrives at the scene of the attack in north-west London.

2026. április 30. 13:58
Így rotál az ukrán sereg a fronton
2026. április 30. 12:40
Itt az ukrán reakció Putyin javaslatára
