Jelzőtáblák, amik ledöbbentik az autóvezetőket

A nyári autós túrák időszakában érdemes nemcsak a sebességhatárokkal, hanem a ritkább külföldi jelzőtáblákkal is tisztában lenni.

A küszöbön álló nyári szabadságolások alatt sokan indulnak útnak autóval a kontinensen. Az európai KRESZ-táblák többsége szerencsére vizuálisan egyértelmű, még azok számára is, akik ritkábban vezetnek határainkon túl.

Léteznek azonban olyan jelzések, amelyek komoly meglepetést és bizonytalanságot tudnak okozni a volán mögött – írja a vezess.hu.

Ebbe a kategóriába tartozik az a főleg az Egyesült Királyság területén elterjedt tábla is, amely csupán egy hatalmas fekete pöttyöt ábrázol fehér alapon. Első pillantásra letisztultnak, talán kissé értelmetlennek is tűnik, a jelentése azonban húsbavágó. Azokban az országokban, ahol alkalmazzák, azokra az útszakaszokra figyelmeztet, amelyeket a hatóságok évek óta a legveszélyesebb baleseti gócpontokként tartanak számon.

Ez a tábla nem egy hirtelen felbukkanó, fizikai akadályt – például csúszós utat, bukkanót vagy kivételesen éles kanyart – jelez. Fő feladata a sofőrök éberségének maximálisra fokozása azokon a pontokon, amelyek statisztikailag a leggyilkosabbak.

A brit Roads.org.uk szakportál adatai szerint

ezt a jelzést szigorúan csak oda telepítik, ahol korábban kiugróan magas számú, súlyos kimenetelű ütközés történt.

A pöttyös szimbólum alatt nagyon gyakran egy kiegészítő tábla is szerepel, amely konkrétan, számokkal közli a halálos áldozatok és a sérültek számát. Ennek a vizuális sokknak a célja egyértelmű: azonnali gázelvételre bírni a vezetőt.

Bár nem teljesen azonos a megjelenése, de hasonló logika mentén Spanyolországban külön narancssárga figyelmeztető panelt vezettek be olyan országúti szakaszokra, ahol a DGT szerint a balesetek és halálos balesetek emelkedése összefüggött a gyorshajtással. Szigorú a szabályozás: csak akkor kerülhet ki ez a tábla, ha az elmúlt öt évben az átlagnál jóval több halálos vagy súlyos sérüléssel járó ütközést regisztráltak egy maximum 3 kilométeres szakaszon.

Magyarországon nincs ilyen fekete pontos kifejezetten baleseti gócpontokat jelző tábla, a legközelebbi jogi párhuzam az „Egyéb veszély” tábla, amelyet csak olyan veszély jelzésére szabad használni, amelyre nincs önálló veszélyt jelző tábla; a veszély fajtáját kiegészítő táblán kell pontosítani.

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