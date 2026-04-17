Válságtanácskozás a Hormuzi-szoros ügyében – ismertettek egyes feltételeket

A fő szervező Emmanuel Macron francia államfő és a brit miniszterelnök, Keir Starmer. Információk szerint kettejükhöz csatlakozott Friedrich Merz német kancellár is.

A napirenden szereplő multinacionális terv megvalósításához azonban a kancellár szerint meghatározott feltételek teljesülésére van szükség. Ennek jegyében Merz leszögezte, hogy folyamatban lévő harcok esetén katonai részvétel szóba sem jöhet. A francia elnök és a brit kormányfő szintén abból indul ki, hogy a hangsúly a közel-keleti konfliktus utáni időszakon van. Osztja álláspontjukat Giorgia Meloni olasz miniszterelnök, aki jelezte részvételét.

Ami pedig az említett negyvenes létszámot illeti, a tudósítások szerint számos, a hajózás biztonságában érdekelt afrikai, ázsiai és lain-amerikai partner videókapcsolaton jelezte részvételét.

„A szoros feltétel nélküli és azonnali újranyitása globális felelősség” – idézte a Die Zeit a brit miniszterelnököt, aki hangsúlyozta a közös fellépés szükségességét. „A nemzetközi küldetés tisztán védelmi jellegű lesz” – tette hozzá.

A hadviselő felek, azaz az Egyesült Államok, Izrael és Irán nem vesznek részt a tárgyalásokon. A német lap utalt arra, hogy a párizsi válságcsúcs az elmúlt hónapokban sokat emlegetett „Tettrekészek koalíciójának” tanácsozásaira emlékeztet. A különbség az, hogy a koalíció az ukrajnai orosz háború utáni terveken dolgozik.

Ami a Hormuzi-szoros pillanatnyi helyzetét illeti, azt az amerikai hadsereg jelenleg blokád alatt tartja az iráni kikötőkbe igyekvő vagy onnan induló tankerek és kereskedelmi hajók kiszorításával. Az iráni haditengerészet korábban fenyegetésekkel és bombázásokkal gyakorlatilag áthatolhatatlanná tette az 55 kilométer széles szorost, ami az energiaárak globális szintű emelkedéséhez vezetett.

Merz kancellár – mint kiszivárgott – konkrét ajánlatot kíván tenni a német fegyveres erők részvételére. Eszerint az ellenségeskedés befejezése után, illetve további feltételek esetén a német fél aknakereső hajókat és légi felderítő szolgálatot biztosítana. További részleteket azonban a kancellár a pénteki tanácskozás előtt nem közölt.