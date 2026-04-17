ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
360.58
usd:
304.38
bux:
139460.62
2026. április 17. péntek
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Hormuzi-szoros, 2026. február 17.Az iráni Iszlám Forradalmi Gárda (IRGC) által közreadott kép a Perzsa-öbölt az Ománi-öböllel összekötõ Hormuzi-szoros déli partjainál tartott iráni hadgyakorlatról 2026. február 17-én.
Nyitókép: Sephanews

Válságtanácskozás a Hormuzi-szoros ügyében – ismertettek egyes feltételeket

Infostart

A legfrissebb értesülések szerint csaknem negyven ország vesz részt azon a válságtanácskozáson, amelyet Párizsban tartanak a Hormuzi-szoroson történő biztonságos áthaladás szavatolására. A cél egy multinacionális terv kidolgozása, nem véletlenül olyan széles a résztvevők köre.

A fő szervező Emmanuel Macron francia államfő és a brit miniszterelnök, Keir Starmer. Információk szerint kettejükhöz csatlakozott Friedrich Merz német kancellár is.

A napirenden szereplő multinacionális terv megvalósításához azonban a kancellár szerint meghatározott feltételek teljesülésére van szükség. Ennek jegyében Merz leszögezte, hogy folyamatban lévő harcok esetén katonai részvétel szóba sem jöhet. A francia elnök és a brit kormányfő szintén abból indul ki, hogy a hangsúly a közel-keleti konfliktus utáni időszakon van. Osztja álláspontjukat Giorgia Meloni olasz miniszterelnök, aki jelezte részvételét.

Ami pedig az említett negyvenes létszámot illeti, a tudósítások szerint számos, a hajózás biztonságában érdekelt afrikai, ázsiai és lain-amerikai partner videókapcsolaton jelezte részvételét.

„A szoros feltétel nélküli és azonnali újranyitása globális felelősség” – idézte a Die Zeit a brit miniszterelnököt, aki hangsúlyozta a közös fellépés szükségességét. „A nemzetközi küldetés tisztán védelmi jellegű lesz” – tette hozzá.

A hadviselő felek, azaz az Egyesült Államok, Izrael és Irán nem vesznek részt a tárgyalásokon. A német lap utalt arra, hogy a párizsi válságcsúcs az elmúlt hónapokban sokat emlegetett „Tettrekészek koalíciójának” tanácsozásaira emlékeztet. A különbség az, hogy a koalíció az ukrajnai orosz háború utáni terveken dolgozik.

Ami a Hormuzi-szoros pillanatnyi helyzetét illeti, azt az amerikai hadsereg jelenleg blokád alatt tartja az iráni kikötőkbe igyekvő vagy onnan induló tankerek és kereskedelmi hajók kiszorításával. Az iráni haditengerészet korábban fenyegetésekkel és bombázásokkal gyakorlatilag áthatolhatatlanná tette az 55 kilométer széles szorost, ami az energiaárak globális szintű emelkedéséhez vezetett.

Merz kancellár – mint kiszivárgott – konkrét ajánlatot kíván tenni a német fegyveres erők részvételére. Eszerint az ellenségeskedés befejezése után, illetve további feltételek esetén a német fél aknakereső hajókat és légi felderítő szolgálatot biztosítana. További részleteket azonban a kancellár a pénteki tanácskozás előtt nem közölt.

Kezdőlap    Külföld    Válságtanácskozás a Hormuzi-szoros ügyében – ismertettek egyes feltételeket

csúcstalálkozó

hajózás

hormuzi-szoros

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter: a parlament alakuló ülésén tervezem letenni a miniszterelnöki esküt – több miniszter és tárcája is végleges

Nem tart igényt a Tisza Párt a korábbi ciklusokhoz hasonló arányú parlamenti alelnöki pozíciókra, és megígérte: véget ér a pénzszórás a parlamentben, erről számokat is nyilvánosságra hozott. Sulyok Tamás korrektségére számít abban, hogy először vele közli az alakuló ülés és a miniszterelnöki eskütétel napját, az eskütétel egyébként a Szent Korona előtt lesz, elhangzik a székely és a magyar Himnusz is. Kiderült: Kármán András pénzügyminiszter lesz, Kapitány István pedig gazdasági. Megerősítette Magyar Péter azt is, hogy már folyamatban van a megválása EP-képviselői mandátumától, így tudja csak letenni a hivatali esküt miniszterelnökként.
 

Megnyílt a Hormuzi-szoros – Mutatjuk a tőzsdei reakciókat!

Ma is az iráni háború friss fejleményei alakítják a hangulatot a világ tőzsdéin - meredek zuhanásba kapcsolt a Brent olaj ára és a földgáz is, illetve emelekdni kezdtek a tőzsdék délután, miután Irán külügyminisztere bejelentette, hogy a Hormuzi-szoroson keresztül a tűzszünet hátralévő időszakában minden kereskedelmi hajó számára a közlekedés teljes mértékben nyitottnak minősül.  A hazai piacon pedig még mindig a vasárnapi választás és annak következményei vannak a befektetők fókuszában. Magyar Péter tegnap bejelentette, hogy elvárja, hogy a Mol ne fizessen osztalékot az MCC-nek, ráadásul este az is kiderült, hogy a leendő miniszterelnök és Hernádi Zsolt tárgyalását követően a Mol vezetése harmadik negyedéves osztalékkifizetést fog javasolni a vállalat igazgatóságának - ez ma meg is történt. Ráadásul Magyar Péter ma a Parlamentben bejelentette, hogy a Richter is meg fogja keresni "hasonló ügyben", vélhetően az MCC-nek kifizetendő osztalékra utalva. Hasonló témákról is szó lesz következő befektetési konferenciánkon, május 12-én jön a Portfolio Investment Day 2026. Ne hagyja ki az év egyik legizgalmasabb befektetési eseményét! Jelentkezés itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Komoly szigor jöhet: az EU életkor-ellenőrzést vezetne be a közösségi médiában

Bár egyre több ország lép fel a kiskorúak közösségimédia-használata ellen, a fiatal felnőttek körében az Európai Unióban továbbra is rendkívül népszerűek ezek a platformok.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Strait of Hormuz 'completely open' to commercial ships for remainder of ceasefire, Iran says

Meanwhile, the US president says Iran has agreed to turn over its enriched uranium, but Tehran has not commented on the claim.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 17. 14:13
Magyar katonák afrikai hadgyakorlatra repültek
2026. április 17. 13:51
Magyar Péter még egy ideig nem szólalhat fel az Európai Parlamentben
×
×